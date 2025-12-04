ASSE quiere recaudar 20% más por servicios a usuarios de otros prestadores que da por la ley de urgencias

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para este quinquenio, que el martes 9 tendrá la instancia de “tercera cámara” en Diputados, incluye para la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) el plan de “destercerización” como parte del modelo de gestión que impulsan sus actuales gestores.

Se trata de los artículos 493, 494 y 495 del texto. Según dijeron a Búsqueda autoridades de ASSE, estos apuntan a reasignaciones de créditos ya existentes, a estimular a las distintas unidades ejecutoras a ofertar sus servicios tanto a particulares como a otros prestadores de salud y a captar nuevos usuarios Fonasa. Estos últimos son aquellos que opten por ASSE para atenderse por decisión propia y no porque no puedan pagarse una atención privada.

El gerente general de ASSE, Federico Martiarena, dijo a Búsqueda que el prestador público hoy recauda unos $ 200 millones al año por venta de servicios. Una parte es por la llamada Ley de Urgencia y Emergencia (la 19.535 de 2017), que obliga a todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) a atender en una situación extrema a cualquier persona que requiera sus servicios, sin importar su afiliación, cobrándose luego la asistencia a la empresa que corresponda. La norma es particularmente importante en el interior del país. La otra parte de la recaudación es por la venta de servicios propiamente dicha, como cirugías de cataratas en el Hospital de Ojos, imageneología en el Hospital Maciel, fisioterapia en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), y neurocirugía en el Hospital de Tacuarembó.

El cambio de las reglas de juego actuales, en caso de aprobarse el proyecto de Ley de Presupuesto, implica que lo que se cobre por estos servicios sería volcado a ASSE, con especial énfasis en la unidad ejecutora responsable de la venta, y no a rentas generales como hasta ahora. Según Martiarena, para el próximo año se espera un incremento del 20% de la recaudación por este concepto. “A medida que nos sigamos desarrollando, eso se podría seguir aumentando”, añadió.

La línea de trabajo también busca estimular a los responsables de las distintas unidades ejecutoras a ofrecer sus servicios. Martirena señaló que, si bien históricamente ASSE no ha tenido esas políticas de estímulos, en el período pasado, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, las ventas de servicios cayeron un 30%. “Los equipos de dirección hoy son todos nuevos. Y están todos alineados y comprometidos con esto”, afirmó.

Esto está vinculado a lo que el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, calificó de “fallos en la gestión” a la hora de cobrar los servicios. “ASSE está en todo el país, debería ser un cobrador nato, así lo indica la lógica. Pero la balanza de pagos y cobros por la Ley de Urgencia y Emergencia está siendo absolutamente desfavorable. Eso no es por algo ilegal, sino porque los procedimientos de facturas no se hacían”, dijo a Búsqueda.

Como ejemplo, señaló que en 2024, si ASSE pagó a los prestadores privados $ 20,4 millones por servicios brindados a sus usuarios, a la inversa solo percibió $ 1,6 millones.

Según el presidente de ASSE, Álvaro Danza, por los servicios que presta por la Ley de Urgencia y Emergencia el organismo debería percibir unos $ 200 millones anuales, por lo que el nivel de recaudación es menor al 1%.

El proyecto de ley también establece otro cambio referido a los usuarios Fonasa. Hasta ahora, las cápitas de los afiliados adicionales iban a rentas generales, lo que no repercutía en su presupuesto. “Ahora, estos incrementos también serán parte de los créditos para ASSE, nuevamente con énfasis en las unidades ejecutoras”, señaló Olesker. Según el artículo en cuestión, este aumento será destinado especialmente “para la adquisición o recambio de equipamiento o adecuaciones edilicias”.

Del aproximadamente 1,5 millones de usuarios de ASSE, 588.000 son Fonasa. Esto representa aproximadamente uno de cada cuatro afiliados de este tipo al SNIS. “Estas modificaciones nos permiten tener una meta modesta: si hoy son uno cada cuatro, en dos años podemos esperar que uno de cada tres usuarios Fonasa lo sean de ASSE”, dijo el vicepresidente. “Hay lugares del país en que solo existe ASSE y, aún así, la gente prefiere afiliarse a la mutualista local”, añadió.

Ahorros

El tercer artículo que apunta a la destercerización habla de una reasignación de dinero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por hasta $ 200 millones desde gastos de funcionamiento a salarios y otros $ 50 millones anuales en inversiones “que impliquen mejoras en la eficiencia operativa o generen ahorros comprobables en el funcionamiento del organismo”.

Uno ejemplo es la adquisición de tomógrafos, cuyos costos tendrán que ser anticipados y absorbidos por el MEF. “La idea es que ningún centro departamental carezca de tomógrafo al terminar este período”, dijo Olesker. En 2024, agregó, ASSE gastó $ 400 millones en tomografías y otros $ 100 millones en resonancias en el sector privado.

En total, señaló quien fuera el impulsor del SNIS en 2007, en 2024 la cuarta parte de los gastos de ASSE iban a privados, cuando en 2019, último año completo de las administraciones del Frente Amplio, a valores constantes era poco más de la mitad de ese porcentaje. “Es razonable pensar en volver a esas propociones con una correcta política de gestión de recursos materiales”, subrayó.

“Lo novedoso es que ASSE dejará de ser tan dependiente de rentas generales y tendrá una política activa de recursos propios”, aseguró Olesker.

Más allá de que este sea un objetivo, Martiarena precisó que, aunque hay unidades con servicios diferenciales o de alta especialización que se verán beneficiados, la venta de servicios no será “el principal objetivo ni horizonte” de la organización. “Va a ser algo más. No es que ahora pretendemos que ASSE se financie por la venta de servicios”, atajó.