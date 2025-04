Caza: Ambiente revisará decretos por entender que normativa vigente no tiene sustento científico sólido

“Desde el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en la renovación y actualización de la normativa sobre caza , incluida la derogación y modificación de decretos adoptados en la administración anterior”. Así lo afirmaba, sin mucho más detalle, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en un video difundido en sus redes sociales al inicio de la Semana de Turismo. En su mensaje, el jerarca buscaba recordar a la población la normativa vigente con relación a la caza de especies, una práctica cuya regulación no ha estado exenta de polémicas en los últimos años.

Y es que no era la primera vez que el anterior gobierno introducía modificaciones a la normativa. Ya en 2022 el Poder Ejecutivo había decretado una serie de cambios, entre los que permitió la caza deportiva en todo Uruguay, menos en la capital, una decisión que también fue muy cuestionada desde diferentes ámbitos.

“Creemos que tienen que tener un sustento sólido científico una vez que se resuelve, no solo la autorización para determinadas especies, sino además los cotos de caza y las temporadas en las que se permite. Tenemos que tener estudios poblacionales que muestren cómo cada una de esas especies se comporta en los distintos territorios del país, la frecuencia que tienen de caza, para recién a partir de ahí poder habilitar o no la práctica”, señaló la fuente, al explicar que los decretos vigentes no cuentan con ese “insumo básico científico” y muestran “debilidades en sus fundamentos básicos”.