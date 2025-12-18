  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Concejo de Ciudad del Plata denunció irregularidades administrativas y manipulación de documentos públicos

    Hay al menos 33 funcionarios cuyas asignaciones de horas extra dentro del Municipio de San José deben ser investigadas

    Intendencia de San José.

    Intendencia de San José.

    FOTO

    Web de la Intendencia de San José

    Días atrás el Concejo Municipal de Ciudad del Plata resolvió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación tras constatar presuntas irregularidades graves en el manejo de horas extras y en la gestión administrativa interna del municipio. Según informaron públicamente las autoridades locales, la decisión, que quedó finalmente plasmada en una resolución municipal, se adoptó luego de analizar un informe jurídico recibido el pasado 8 de diciembre, elaborado por el abogado Esteban Lucas, y de “evaluar evidencia documental y audiovisual recopilada durante la investigación interna”.

    La resolución, consignó San José Ahora, explicaba que de dicho informe surgía la identificación de “la posible destrucción de documentos públicos, la eliminación de archivos informáticos, la consignación de horas extras inexistentes y la manipulación de sistemas institucionales de comunicación”. Señalaba también que la documentación reunida —grabaciones de cámaras de seguridad, tarjetas horarias, capturas de pantalla y registros informáticos— fue considerada evidencia “suficiente para estimar la existencia de hechos de apariencia delictiva”, encuadrables en varios artículos del Código Penal, incluyendo delitos informáticos previstos en la Ley 20.327.

    Leé además

    Martín Lema durante su lanzamiento de campaña para la Intendencia de Montevideo
    Elecciones departamentales

    Equipo de Martín Lema pone foco en las horas extra que paga la Intendencia de Montevideo; ve un “desbalance”

    Por Federico Castillo
    Pablo Caram, en la sede del movimiento Uruguay para Adelante, en apoyo a la precandidatura de Álvaro Delgado, de cara a las internas de 2024
    Transparencia

    En votación dividida, Tribunal de Cuentas avaló pago de subsidio a Caram

    Por Santiago Sánchez

    La denuncia realizada por el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani (Frente Amplio), y los abogados Rodrigo Rey y Esteban Luca, a la que accedió Búsqueda, fue presentada ante el fiscal penal de Libertad el viernes 12. Se basa principalmente en el cumplimiento del artículo 179 del Código Penal, que impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

    Apariencia delictiva

    El documento denuncia penalmente el accionar de una funcionaria administrativa “y los actos posteriores vinculados al mismo, por las irregularidades y hechos con apariencia delictiva cometidos en todo el proceso”. Según narra, el 27 de noviembre de 2025 en las oficinas del municipio, el alcalde advirtió que sobre el escritorio utilizado por la trabajadora se encontraban 47 tarjetas de control de horas, de las cuales 33 presentaban “horas extras consignadas para fechas futuras”. “Es decir que se atribuía la realización de horas de trabajo que aún no habían sido realmente efectuadas”, dice la denuncia.

    Así, se procedió inmediatamente a la realización de un informe dirigido a la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, para que tomara conocimiento de la situación, al tiempo que se le remitieron los originales de las 47 tarjetas y toda la evidencia recabada, como el registro audiovisual de las cámaras de seguridad, las capturas de imagen impresas y las impresiones del explorador de archivos que reflejan la eliminación de documentos, así como la computadora de la funcionaria.

    La funcionaria denunciada (encargada de gestionar el registro de horas extras) no había concurrido a su puesto de trabajo en el municipio desde su traslado el 26 de noviembre de 2025, por lo que “su ausencia hace evidente que en las 33 tarjetas de control, incluida la suya, cargó horas extras que todavía no se habían realizado” e, incluso, “las fechas de las horas extras consignadas (27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2025) coinciden plenamente con el período posterior a su traslado”, tiempo en el que “ella ya no se encontraba físicamente trabajando allí”.

    “Esto permite corroborar de manera inequívoca que dichas horas fueron postdatadas, configurándose así un registro anticipado y carente de soporte fáctico real”, agrega el documento.

    Paralelamente, la investigación determinó que el 21 noviembre la trabajadora presuntamente eliminó los contactos telefónicos de los demás integrantes de un grupo de WhatsApp de funcionarios del municipio a través del celular institucional, mientras que durante su último día de trabajo en el puesto “habría procedido a borrar la información administrativa del municipio” contenida en la computadora utilizada por ella, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Particularmente, “fueron eliminados no menos de 26 hojas de cálculo y documentos administrativos”.

    Además de pedir que “prosiga la indagatoria fiscal, diligenciando las pruebas ofrecidas a los efectos de corroborar los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades de las personas involucradas”, los denunciantes pidieron que se tome declaración a la intendenta Bentaberri, al secretario general de la comuna, Leonardo Giménes, y al secretario de Recursos Humanos, Manuel Larrea.

    Profundidad

    Rodrigo Rey, el abogado contratado por el Concejo del Municipio de Ciudad del Plata para formular la denuncia, dijo a Búsqueda que la decisión de acudir a la Fiscalía se tomó en el concejo por mayoría absoluta, con apoyo de concejales del Partido Nacional.

    “Tras la reciente asunción de autoridades, el municipio todavía está en auditoría para la corrección de prácticas dispensiosas con los recursos públicos. Así fue que se detectó una maniobra de antedatamiento de horas extras”, señaló.

    Para el abogado, el caso muestra un “componente y delito de fraude y engaño”, similar a la situación que derivó en la condena de un exintendente (en referencia a Pablo Caram), debido al volumen de horas que se empiezan a proyectar como hipotéticas. Además, agregó, la funcionaria fue registrada por las cámaras eliminando los archivos donde se consignaban dichas horas, por lo que también “se cometió el delito de fraude informático por modalidad de destrucción de un documento público” a partir de “evidencia incontrastable”.

    “Como la intendenta es quien tiene que firmar las horas, que seguramente ha firmado horas bajo esta modalidad, la estamos citando como testigo para determinar si en el resto de los municipios y en la propia administración se están replicando estas prácticas de antedatamiento de horas”, dijo Rey, al señalar que la Fiscalía deberá investigar todas las planillas de asignación de horas para verificar si existen incongruencias y si los cálculos cierran. “Desde la alcaldía y el concejo no hay ninguna razón para dudar de la probidad de la intendenta”, aclaró.

    Como prueba, dijo el abogado del concejo, se elevaron las 47 tarjetas de funcionarios en las que se consignaban las horas extras anticipadas, al tiempo que el municipio tomó como medida no contratar más horas extras a futuro, al entender que se trata de una práctica “que linda con la ilegalidad administrativa”.

    Hoy todos los elementos materiales citados en la denuncia fueron remitidos a la Intendencia de San José para que permanezcan bajo su custodia y los próximos pasos serán que se diligencie la evidencia documental, que se realice una valoración preliminar de los delitos en los que se pudiera haber incurrido y que se cite a declarar a la funcionaria.

    “Ojalá esta maniobra no tenga más profundidad y sea algo más dérmico, una práctica más concreta o circunscripta a ciertos casos, y que no estemos frente a un caso de uso indebido del poder público más profundo en la intendencia blanca”, cerró Rey, aunque afirmó que “hay elementos” para presumir que la práctica se repite en otros municipios.

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda