Cooperativas de recicladores ven con preocupación expansión de empresas de recuperación de residuos

Otro de los puntos problemáticos de la convivencia con este tipo de empresas es que el Plan Vale (una plan nacional impulsado por la Cámara de Industrias para recuperar y valorizar materiales de envasado posconsumo) prevé exigir un mínimo de recolección por parte de las cooperativas para acceder a diferentes beneficios como equipamiento y capacitaciones. Sin embargo, si los residuos se exportan y además las cooperativas deben competir con las empresas privadas por el mercado, corren el riesgo de no alcanzar los mínimos establecidos.

“Las cooperativas no tienen cómo hacer frente a una empresa con capitales y recursos. Y generalmente son personas en situación de vulnerabilidad que, si se quedan sin trabajo, es muy difícil que se reinserten en otro tipo de tarea”, señaló otro informante del sector.

Una de las cooperativas afectadas es Crer, que funciona en Maldonado y que le vende todo lo recolectado a TD. Según supo Búsqueda, cuando inició el trabajo en 2022 la empresa les pagaba a los clasificadores $ 6 por quilo de cartón, cifra que hoy se redujo a $ 3 y se encuentra por debajo de lo ofrecido por las demás industrias a escala nacional. Y es que si bien la cooperativa no está obligada a venderle el material a la empresa, ese tipo de organizaciones “son muy vulnerables” en lo que refiere a gestión, “además de que la informalidad que rodea a todo el sector hace difícil acceder a la información adecuada”, indicó un informante.

Falta de normativa

En la actualidad, no hay una normativa departamental que obligue a los comercios a gestionar sus residuos de forma adecuada. Solo Montevideo y Canelones exigen la puesta en marcha de un plan de gestión de residuos que implica contratar a una empresa o cooperativa habilitada por la intendencia departamental.

En el interior uruguayo, en tanto, no hay normativa que regule ni ampare el trabajo de las cooperativas en determinado sector, por lo que en general son los privados los que logran realizar convenios con los grandes generadores, como supermercados y grandes industrias.

Mayra Bargas, coordinadora de la cooperativa Crer de Maldonado, dijo a Búsqueda que hoy TD es su “competencia y su comprador”, pero ahora buscan expandirse para que la empresa no se los “coma”. Y es que, según dijo la clasificadora, si bien cuando comenzó TD mejoró la situación de la cooperativa, igual fueron perdiendo lugares al no poder ofrecer la misma disponibilidad de horarios ni el volumen de procesamiento e infraestructura de transporte que podía brindar la empresa. “La intención de (Gabriel) Trombini —director de TD— es agarrar todo el país, nos afecta porque ha abarcado cada vez más mercado y no tenemos cómo competir. Nosotros recuperamos unas 30 toneladas por mes”, dijo Bargas.

Opinó además que, en caso de operar en Flores, TD podría quedarse con todos los grandes generadores, al poder ofrecer más horarios y beneficios.

Consultado por Búsqueda, Trombini dijo estar sorprendido por la visión de la cooperativa y aseguró que su empresa “no compite con ella”. Respecto al precio, aseguró que se redujo debido a que “bajó el precio de los reciclables en el mundo”.

“Por ejemplo, el cartón en 2022 se vendía en Brasil a US$ 450 la tonelada y hoy sale US$ 150. Crer no tiene obligación de venderme a mí, no hay ningún contrato que los obligue. Nos venden porque tenemos el mejor precio para ellos”, aclaró.

En cuanto a las críticas vinculadas a la exportación de residuos, Trombini señaló que la pérdida de valor en la cadena nacional “es un punto importante”, razón por la que en el plan de negocios de la empresa prevén “verticalizar y poder procesar el material en Uruguay”. Sin embargo, explicó que eso lleva tiempo y una inversión muy grande, ya que “no hay industrias en el país que consuman el material que TD exporta”.

“Lo que exportamos es porque no lo podemos procesar en Uruguay; la cadena de cartón corrugado genera en Uruguay 15.000 toneladas mensuales, de las que se recuperan solo 5.000. Y hay solo una industria, Palmer, que puede procesar 3.500 toneladas. ¿Qué hacemos con las demás? Nuestra propuesta es aprovechar la diferencia, generar más en el interior y poder exportar, porque en el sur de Brasil se recupera 80% del cartón, mientras acá se recupera solo 33%”, indicó el empresario; según dijo, su idea es poder trabajar en Uruguay aumentando los porcentajes de recuperación de materiales que hoy se pierden. “La valorización se puede generar en Uruguay pero solo si hay industrias para eso”, opinó.

Desde 2021, las empresas necesitan obtener previo a la exportación de residuos plásticos el consentimiento del país que recibirá el material, con el fin de asegurar que los movimientos transfronterizos tengan un destino real para el reciclado u otras formas de valorización. Es así que el límite lo establece la empresa en su solicitud y la autorización se otorga en función de cada trámite, informó a Búsqueda el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, TD renovó la solicitud de exportación de algunos tipos de plásticos que, según Trombini, “no pueden ser reciclados en Uruguay y que de otra forma terminarían en los vertederos”.

De esta forma, la empresa comenzó a instalar molinos y equipamiento para procesar y exportar en el futuro nuevos tipos de plásticos como poliestireno, polipropileno y policarbonato.