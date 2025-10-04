Hospital de Clínicas planteó tratar depresión con ketamina intravenosa y Diputados analiza presupuestarlo

En las próximas dos semanas la Cámara de Representantes votará, primero en comisión y luego en el plenario, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, que regirá por cinco años. Estas son horas definitorias. Diputados del oficialismo y la oposición negocian qué fondos redistribuir, qué iniciativas apoyar y cómo posicionarse ante cuestiones de amplio debate como las modificaciones tributarias propuestas por el Ejecutivo . En el menú de iniciativas que piden presupuesto hay una del Hospital de Clínicas que busca bajar la tasa de suicidios y combatir ciertos casos de depresión a través del tratamiento con ketamina intravenosa, un fármaco utilizado principalmente como anestésico.

Diputados del Frente Amplio y el Partido Nacional han expresado su interés en reforzar el presupuesto de la Universidad de la República (Udelar), de la Universidad Tecnológica (Utec) y del Hospital de Clínicas. Como explicó el diputado blanco Sebastián Andújar, “si bien” el hospital universitario “es parte de Udelar” también “se maneja como un tema exclusivamente de salud”, puesto que brinda servicio de enseñanza y asistencial. Andújar también expresó este viernes 3 en rueda de prensa el interés de su partido en reforzar el presupuesto de Fiscalía y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

A través del rector de la Udelar, Héctor Cancela , el Clínicas solicitó refuerzo presupuestal para la reforma edilicia inconclusa, pero además el director del hospital universitario, Álvaro Villar , presentó cuatro programas a diputados del oficialismo y la oposición: dos de ellos son novedosos y otros dos son ampliaciones de algunos que ya están en marcha. El que refiere al tratamiento con ketamina es una ampliación del Programa de Salud Mental.

“El país se encuentra atravesando una situación compleja a nivel de salud mental, con tasas de suicidio del doble de las registradas en la región, de 21 cada 100.000 habitantes”, expresa el documento que Villar entregó a los legisladores. Destaca que hay “una tendencia en ascenso” de la tasa de suicidio desde el año 2000, “lo que determina la necesidad de acciones inmediatas en salud mental”. Señala que “entre 70% y 90% de los fallecimientos por suicidio se asocian a la presencia de trastornos psiquiátricos graves, siendo la depresión el diagnóstico más prevalente”, mientras que “entre 30% y 40% de los pacientes con depresión presentan formas resistentes al tratamiento”.

Ante este escenario, el hospital propuso “la incorporación del tratamiento con ketamina intravenosa”, al que define como “un procedimiento innovador que, si bien cuenta con una vasta experiencia internacional, en Uruguay sólo se han presentado algunos reportes de casos realizados en el sector privado”. En el documento, al que accedió Búsqueda, el Clínicas explica que “el procedimiento consiste en la administración intravenosa de ketamina a dosis sub anestésica tanto de forma ambulatoria como en usuarios internados”. Agrega que “las evaluaciones a los usuarios que han llevado adelante este tratamiento, comparando pre y post sesión, arrojan resultados sorprendentes y alentadores”. También advierte que el tratamiento con este fármaco es “una alternativa a la electroconvulsoterapia (ECT), cuando está contraindicado o el usuario no desea realizarla”.

El hospital informa que “las indicaciones para el uso de tratamiento con ketamina es la depresión de difícil tratamiento y la ideación suicida”, por lo que propone administrarlo a estos pacientes. Destaca que “en la bibliografía internacional se ha reportado que los tratamientos con ketamina para la ideación suicida tienen resultados en forma precoz en relación con los antidepresivos vía oral”. Además, plantea la posibilidad de “ofertar el servicio a otros establecimientos de salud como política de complementariedad”.

El Clínicas busca “ampliar y extender la capacidad resolutiva del Programa de Salud Mental, consolidando la sala de hospitalización”, a través de la contratación de trabajadores, y “la inclusión de técnicas terapéuticas innovadoras, desde un enfoque integral y humanitario”. En este asunto, propone convertirse en “hospital padrino”, como centro de salud de alta complejidad que “apadrina” un hospital de menor complejidad, “protocolizando procesos, capacitando a los recursos humanos y resolviendo casos complejos”.

Esta ampliación de programa propuesta cuesta $ 47 millones.

En enero, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un spray nasal desarrollado por Johnson & Johnson, cuyo componente activo deriva de la ketamina. El fármaco está diseñado para adultos que padecen trastorno depresivo mayor y que no responden al menos a dos antidepresivos orales.

Tratamiento urológico es prioritario

El diputado Andújar sostuvo que los nacionalistas ya definieron sus prioridades y están prontos para negociar con los demás partidos. Los diputados del Frente Amplio definirán entre este sábado 4 y el domingo 5 el articulado del Presupuesto y la redistribución de fondos.

El legislador oficialista Federico Preve dijo a Búsqueda que la bancada oficialista apunta a reforzar “la educación en general y la terciaria en particular” y detalló que pretende “que se termine” el proyecto de reforma edilicia del hospital universitario. “Quizá no sea en cinco años, pero tampoco puede ser en décadas”, agregó el legislador, y destacó que debe priorizarse “lo asistencial: solucionar problemas de salud”.

Federico Preve Federico Preve, diputado del Frente Amplio Mauricio Zina / AdhocFotos

Con ese propósito, el Clínicas presentó cuatro propuestas: ampliar el Programa de Salud Mental y también el de Cáncer de Mama; “brindar una atención oportuna e integral para los pacientes de ASSE en lista de espera quirúrgicas de patología obstructiva urológica, en el período 2025-2030”; y por último “implementar un Programa Integral de Atención al Cáncer de Colon, a través del desarrollo de un centro de excelencia nacional, permitiendo el diagnóstico y tratamiento de las patologías digestivas prevalentes y complejas y la formación de recursos humanos capacitados”.

Preve aseguró que “el problema más real y urgente” que debe atenderse es que el refiere a “la patología que genera daño renal crónico, cálculos en riñones y la hipertrofia de próstata”. En segundo lugar, en línea de prioridades y a su entender, está la ampliación del Programa de Salud Mental; y recordó que ya hay US$ 6 millones destinados para ello como refuerzo presupuestal.

Al justificar el programa para tratar la patología obstructiva urológica, el Clínicas destaca que “Uruguay presenta un problema importante con el incremento de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC), principalmente a causa de la transición demográfica y la alta prevalencia de enfermedades no trasmisibles, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y factores de riesgo cardiovasculares”, entre los que menciona “sedentarismo, dietas no saludables, tabaquismo”.

La propuesta advierte que “la mayoría de los pacientes con ERC evolucionan de forma asintomática por largos períodos de tiempos, con alto riesgo de injuria renal aguda e ingreso a programas de sustitución de la función renal”, como “diálisis y trasplante renal”. El hospital universitario plantea que “se estima que un 12% de los ingresos a terapias de sustitución renal (diálisis y trasplante) se da por patología obstructiva”.

La meta planteada por el hospital son 300 procedimientos quirúrgicos y 500 tratamientos ambulatorios con equipo litotriptor extracorpóreo, lo que implica una inversión de $ 60 millones.