Proyectan caída del presupuesto educativo y “desbordes” por falta de recursos en la Universidad de la República

En la foto de perfil de su WhatsApp, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, tiene una imagen suya acompañada por un mensaje que dice “6+1”. Alude al reclamo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y del 1% para investigación. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto Nacional presentado el domingo 31 de agosto por el Poder Ejecutivo no prevé un aumento del presupuesto educativo al final del quinquenio, sino una baja en términos reales. En 2024, el gobierno destinó el 4,9% del PIB a educación, mientras que, según las proyecciones de Cancela, en 2029 el presupuesto educativo “caería abajo del 4,5%”.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Nos preocupa que con esta propuesta presupuestal iría bajando en el tiempo el porcentaje dedicado a educación”, dijo el rector este miércoles 3 en la diaria Radio, donde acotó que “habrá Rendiciones de Cuentas”, instancias anuales en las que el Poder Ejecutivo puede habilitar un incremento del gasto público, “pero hoy la perspectiva es que, al final del quinquenio, en lugar de acercarnos al 6%, estemos más cerca del 4%”.

Universidad de la República Cancela fue electo rector de la Universidad de la República y se comprometió a defender el presupuesto desde "el día uno"

El aumento propuesto a la educación (Administración Nacional de Educación Pública, Udelar, la Universidad Tecnológica, Ceibal y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa) con relación al 2024 crece durante el quinquenio en términos absolutos, de US$ 53 millones en 2026 a US$ 83 millones en 2029, pero como el gobierno prevé un crecimiento anual del PIB que promedia 2,4%, el porcentaje destinado a la enseñanza al final del período sería menor al actual. Esto es lo que plantea tanto el rector de la Udelar, basado en las proyecciones de crecimiento de la economía que realiza el gobierno, como el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). En un informe titulado “La realidad, los supuestos y las interrogantes del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional”, Ceres estima que la participación de la educación sobre el total del presupuesto de 2025 es de 17,4%, mientras que en 2029 se proyecta que cae a 16%, lo que representa una baja de 1,3% en términos reales (pesos constantes de 2025).

Estas proyecciones distan de las aspiraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir. “El objetivo nuestro es tratar en este debate presupuestal de encaminarnos de manera decidida y concreta a llegar, por lo menos, al 6% del presupuesto para actividades educativas y para la innovación”, dijo el diputado del Movimiento de Participación Popular el 15 de agosto en Durazno, en un encuentro con la Asociación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTEC) y autoridades del sistema educativo.

La Udelar aprobó en diciembre de 2024 su plan estratégico para el período 2025-2029 , que incluye un pedido de aumento presupuestal anual de US$ 300 millones, lo que equivale a 52% de incremento con respecto a su presupuesto actual, que ronda US$ 580 millones. Sin embargo, según estimaciones de su rector, el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el gobierno contempla 3,43% de la suba solicitada para 2029. El rector dijo a Búsqueda que “el porcentaje de satisfacción” con respecto al proyecto de presupuesto “es muy bajo” porque lo que solicitó la Udelar “es lo necesario”.

El Poder Ejecutivo asignó a la Udelar $ 350 millones (US$ 8,7 millones) adicionales para becas, aumentar las horas docentes y obras en el Hospital de Clínicas, más $ 140 millones (US$ 3,5 millones) para salarios. Un día antes de que el gobierno presentara el Presupuesto en el Parlamento, los tres gremios de trabajadores de la universidad (los que representan a docentes, funcionarios no docentes y trabajadores del hospital universitario) llegaron a un preacuerdo salarial en el marco de una negociación tripartita. “Se acordó una fórmula para mantener el valor adquisitivo de los salarios en los próximos dos años” con ajustes por Índice de Precios del Consumo (IPC), explicó Cancela. Este preacuerdo está contemplado en el proyecto presupuestario, pero debe ser ratificado por los gremios.

El Presupuesto otorga $ 150 millones para financiar becas de grado (lo que representa el 20% de lo solicitado por la Udelar); $ 100 millones para pagar horas docentes (“no se tuvo en cuenta la parte no docente”, destacó Cancela, porque “hace falta también tener más trabajadores técnicos, administrativos y de servicios”, ya que “crece la matrícula y también hay que limpiar más salones, hay que tener más bedelía y hacer más vigilancia”); y otros $ 100 millones para las obras del nuevo Hospital de Clínicas (10% de lo que pidió la universidad).

Cancela alertó que se le da a la Udelar “cero” aumento presupuestal para el plan de obras y mantenimiento de los edificios, “cero” para el desarrollo en el interior y “cero”, repitió, para dedicaciones totales, que es “una herramienta muy importante para el fomento de la investigación y para retener a los jóvenes investigadores”.

La Udelar tiene unos 163.000 estudiantes matriculados, de los que 20.000 estudian en el interior del país. Su rector recordó que “el proceso de crecimiento de la matrícula que se ha dado en el interior ha sido explosivo”, y advirtió que “peligra el mismo funcionamiento porque hay desborde”. Por ejemplo, en Salto, donde estuvo este martes 2, se inscribieron este año más de 1.400 estudiantes, un récord histórico, y allí la capacidad edilicia “no alcanza, hay una necesidad imperiosa de un nuevo edificio”. En ese sentido, aseguró que el Policlínico Veterinario inaugurado en mayo “está desbordado en todos los sentidos: por un lado, por la demanda de atención de la población que lleva las mascotas”, y, por otro, “porque hay muchos estudiantes de veterinaria y ni entran en los salones”.

“Crecemos y se nos abren las costuras por todos lados, porque la inversión que se ha hecho, que es importante, no está en relación con la demanda estudiantil, que es mayor todavía”, concluyó. De todas maneras, se mostró esperanzado en que, como es “tradición” en los debates presupuestarios, “haya una posibilidad de conseguir rubros adicionales que tengan en cuenta estas necesidades”.

FEUU, Oddone y UTEC

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) se declaró este martes 2 de setiembre en conflicto por el presupuesto universitario, el que, a su entender, está “de espaldas a la universidad”. La FEUU compartió imágenes en sus redes sociales en las que aparece el ministro de Economía, Gabriel Oddone, junto a un cartel que dice “no hay plata”. Además, convocó al estudiantado a movilizarse y anunció que no descarta “ninguna medida de lucha”.

Tres días antes, el sábado 30 de agosto, en la reunión del presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, con la bancada bicameral del Frente Amplio, la senadora Constanza Moreira consultó al secretario de Estado sobre el presupuesto proyectado para la Udelar. El ministro respondió que Uruguay crece al 2%, tiene una inflación en los últimos 12 meses de 4,5% y la Udelar pide 52% de aumento. Su silencio posterior dio a entender que el reclamo de la universidad es desmedido, informaron participantes del encuentro a Búsqueda.

Por otra parte, el presupuesto de la UTEC para 2025 es de US$ 41 millones y esa universidad pidió un incremento de cara al 2030 del 72%. El proyecto de Presupuesto prevé darle un aumento de $ 100 millones (US$ 2,5 millones), lo que representa 6%.