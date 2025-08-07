Efectividad del 100% en las PrEP para evitar el VIH, según tesis de Facultad de Medicina con apoyo de la ONU

Cien por ciento efectivo para evitar la transmisión del virus VIH. Esa fue la eficacia medida de la profilaxis preexposición (PrEP) en quienes usaron correctamente esta terapia en la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) en Uruguay. Así lo indica un estudio realizado por la Universidad de la República (Udelar) y Naciones Unidas (ONU), presentado en enero.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ese trabajo académico, la tesis de posgrado en Enfermedades Infecciosas del médico Juan Pablo Castro en la Facultad de Medicina de la Udelar, va en línea con la intención del Ministerio de Salud Pública (MSP) de incorporar las PrEP en su estrategia de combate contra las infecciones de transmisión sexual (ITS). De hecho, otra de las participantes en el estudio es Susana Cabrera, coordinadora del Programa Nacional de ITS.

Salud sexual Con el HIV en una “meseta” y la sífilis en aumento, el MSP analiza la difusión de la profilaxis preexposición

La investigación, sin embargo, también tiene limitantes: el marco muestral consistió en las 113 personas en PreP en el subsector público entre 2017 y 2024, realidad que no es extrapolable a la esfera privada, un subsistema que Naciones Unidas también quiere estudiar, tanto a través de su Fondo de Población (UNPFA) como por su Programa sobre VIH/sida (Onusida).

La tesis de Castro refleja que las PreP —que en Uruguay se administran por vía oral— no son una solución mágica. Si bien en ninguno de los 87 casos (77,3% del total) que siguieron efectivamente la terapia (retirar la totalidad de los medicamentos necesarios durante el período de uso, tomar una pastilla por día, hacerse los controles periódicos indicados) se detectó ninguna infección con VIH, en 17 de estos se detectó otra ITS a lo largo del tratamiento. La sífilis es la infección más presente, ya que se reportó en 10 de los 17 casos.

Las PrEP demuestran una efectividad notoria en el caso del VIH, pero no previenen otras enfermedades. Como son especialmente indicadas para quienes tienen prácticas sexuales consideradas “de riesgo” —anales, grupales, casuales o vaginales sin protección—, la falta de controles o de una red de contención sanitaria relativiza esa efectividad.

“No se trata de un servicio de distribución de medicamentos para evitar el VIH, eso sería una mirada reduccionista y peligrosa. La estrategia de PrEP es una política que tiene como base la vinculación de la persona con su médico tratante y su servicio de salud. Además de la medicación retroviral, se le hace un acompañamiento en términos de consejería y de un seguimiento periódico de su condición de salud. Es necesariamente integral. No es algo ‘silvestre’ o ‘salvaje’, como sería comprar el retroviral en una farmacia y usarlo cuando querés”, dijo a Búsqueda Juan José Meré, asesor en VIH de UNPFA y Onusida.

Motivaciones

Castro destacó que su estudio es indicador de lo que pasa en las poblaciones más vulnerables, las que se atienden en el subsector público. Los 87 que realizaron correctamente el tratamiento —73 uruguayos y 14 extranjeros; 69 de ellos atendidos en Montevideo— consistieron en 44 varones cisgénero, 36 mujeres cis y siete mujeres trans. En el 85% de los casos, un infectólogo fue quien les aconsejó apelar a las PrEP.

Los motivos para su indicación son muy distintos según el género. “En las mujeres cis, la razón predominante (para su indicación) es la existencia de parejas serodiscordantes (infectadas por el VIH)”, indica el texto, destacando que apelan a las PrEP especialmente durante el embarazo y la lactancia. En los varones, en cambio, la motivación es más diversa, “con una alta proporción de usuarios que presentan conductas de mayor riesgo” —como “la multiplicidad de parejas sexuales, el uso inconsistente del preservativo y antecedentes de ITS previas—, seguida por la indicación por parejas serodiscordantes”. Veintiocho de los 44 varones estudiados tenían prácticas homosexuales.

Por otro lado, seis de las siete mujeres trans eran trabajadoras sexuales.

De los 24 casos relevados que no hicieron el tratamiento indicado, a tres (un 12,5% de este subtotal) se les detectó posteriormente VIH, “lo que evidencia el elevado riesgo de infección en personas con indicación de profilaxis” que no lo concretan, según el estudio. Los otros dos casos que completan los 113 fueron detectados con VIH en el tamizaje inicial, por lo que no se les indicó que comenzaran la terapia. En todo caso, subraya el texto, queda claro que se trata de una población “altamente expuesta”.

“Estos resultados reflejan, más que nada, que tendría que haber una red de contención sólida para el seguimiento de estos pacientes. Se podrían implementar, por ejemplo, programas recordatorios de testeos. No hay que olvidar que en muchos casos se trata de la población más difícil para captar en un continuo asistencial”, dijo Castro a Búsqueda. Sobre el incremento de otras ITS, el médico destacó que “al hacerse más controles, los casos se pueden atender más precozmente”.

Según datos oficiales divulgados la pasada semana, en 2024 Uruguay tuvo una incidencia de 23,5 infectados con VIH cada 100.000 personas, un menor indicador en relación con los dos años anteriores. Sin embargo, de 2020 a 2024 se pasó de 101 casos de sífilis cada 100.000 a 196,6 cada 100.000.

De acuerdo con el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, “se ha demostrado en el mundo que las PrEP son efectivas para combatir al VIH”. Tomando en cuenta “que en Uruguay surgen unos 800 casos nuevos por año”, el jerarca es de la idea de que esta terapia “debe ser incorporada al sistema” como prestación. Al no ser así, al no estar reguladas, se da la situación de que el acceso en el subsector público es libre y gratuito, mientras que en las mutualistas es necesario pagar incluso tiques diferenciales. “Estamos trabajando en esa dirección, hay que ver cuánto sería el costo económico”, dijo Briozzo a Búsqueda.