Con el HIV en una “meseta” y la sífilis en aumento, el MSP analiza la difusión de la profilaxis preexposición

Con la excepción de la sífilis, cuya tasa de incidencia se ha casi duplicado entre 2020 y 2024, Uruguay refleja números positivos en el combate a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, existe otro elemento que causa inquietud: la “meseta” relacionada al VIH. Si bien aquí las cifras también reflejan mejoras, se está lejos de los objetivos de Naciones Unidas .

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) pone en agenda el uso de las llamadas profilaxis preexposición (PrEP), un fármaco aún no incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) —por lo tanto, no regulado— que previene la transmisión del HIV en prácticas sexuales de riesgo. Las PrEP no impiden el contagio de otras ITS, por lo que cuando se entregan a los usuarios se les recomienda la realización de más pruebas serológicas.

Si bien conceptos de la década de 1980, cuando recién había aparecido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) derivado de esta infección, como la “peste rosa” o “el club de las cuatro h” han quedado anacrónicos y estigmatizantes, el sexo casual sin preservativo entre varones homosexuales sigue siendo considerado más riesgoso que otros. “No se trata de discriminar ni estigmatizar, pero se tiene que saber que hay prácticas (sexuales) que tienen más exposición”, dijo a Búsqueda la coordinadora del Programa Nacional de ITS, Susana Cabrera. El MSP está trabajando en campañas gráficas sobre la prevención de las ITS que muestran a todo tipo de parejas. “Hay que hablarle y llegarle a todo el mundo”, señaló esta médica durante una reunión del Consejo de Lucha contra el Sida el martes 29.

Hasta fines del siglo pasado, el VIH y el sida eran prácticamente sentencias de muerte. Esto ha cambiado hace mucho en todo el mundo gracias al suministro de antirretrovirales, que la transformó en una enfermedad infecciosa crónica, pero que bajo tratamiento no afecta el pronóstico de vida. En 2024 fallecieron 114 personas en Uruguay por esta ITS, el número más bajo desde 2011. Cabrera señala que, más allá de estas mejoras y de la tendencia a la baja, la situación en el país es la de una “meseta”. Hay un importante porcentaje de diagnósticos (28,8% en 2024) que se realiza tardíamente, cuando la infección ya está avanzada.

Esto conspira contra la meta de Onusida (programa de las Naciones Unidas para esta enfermedad) de eliminar el sida como amenaza a la salud pública para 2030, a la que se plegó Uruguay, resumida con las cifras 95-95-95: que el 95% de los infectados estén en conocimiento de su situación, que el 95% de estos últimos estén en tratamiento y que el 95% de estos últimos alcancen la supresión viral. En el país, esta relación es de 92-83-77, lo que se traduce en unas 7.000 personas infectadas que aún pueden propagar el VIH.

De acuerdo con estadísticas internacionales, el MSP calcula en 17.000 las personas infectadas con VIH en Uruguay. En 2024 había 15.586 individuos diagnosticados, 91,7% del total; 12.940 personas en tratamiento, el 83,0% del registro anterior; y 9.984 personas con la carga viral indetectable, esto es un 77,2% de pacientes tratados pero 58,7% aproximado del total de infectados.

Según Cabrera, esta brecha refleja otra brecha. Alrededor de dos tercios de las muertes por VIH en Uruguay se producen por factores prevenibles. “Estas muertes se dan por infecciones oportunistas que atacan al organismo cuando tiene pocas defensas. En algunos casos la detección es tardía, pero otras personas empiezan el tratamiento y lo dejan. La pobreza, la necesidad de trabajar los aleja del sistema. Hay gente que entra y sale del sistema, que no puede ir todos los meses a buscar los medicamentos necesarios”, señaló. El 54% de las muertes por VIH en Uruguay en 2024 fueron por infecciones respiratorias. El tratamiento, añadió, es gratuito en el subsector público y “con un tique mínimo” en el privado.

Más incidencia

Mientras las tasas de incidencia en 2024 de hepatitis B (4,5 cada 100.000 habitantes) y hepatitis C (7,7 cada 100.000) reflejan descensos respecto a 2023, la situación de la sífilis, que registró 7.035 casos el año pasado, es totalmente distinta. No solo aumentó de 193,8 cada 100.000 personas en 2023 a 196,6 cada 100.000 en 2024, sino que, siguiendo una tendencia regional al alza, en el último quinquenio casi se duplicó: en 2020 había 101 casos cada 100.000 habitantes.

Los aumentos también se registraron en los diagnósticos de sífilis gestacional (detectada en la mujer embarazada) y sífilis congénita (transmitida al bebé recién nacido): en 2024 se detectaron 1.082 y 433 casos, respectivamente. Son, con amplio margen, los mayores números del quinquenio 2020-2024.

“La sífilis congénita es la punta del iceberg. En estos casos y en la gestacional mandan los determinantes sociales: la madre no se hizo los controles o sí se los hizo pero su pareja no se trató. Ahí hay muchos factores que juegan, como la extrema vulnerabilidad o la violencia de género”, afirmó Cabrera. De cualquier forma, agregó, le preocupa el incremento de los casos “en la población en general”, donde la pobreza ya no juega tanto su partido. La mayor tasa se da en jóvenes entre 15 y 24 años, donde la incidencia de la enfermedad es de 506,2 cada 100.000 habitantes.

Aquí influye que esta patología crónica, muy fácil de tratar, pese a que puede provocar graves complicaciones en la salud, muchas veces es asintómatica, por lo que la gente no se testea.

Profilaxis previa

El uso del preservativo es la forma más recomendada de evitar la transmisión de las ITS. Pero, según estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas, Onusida y la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en 2021 el 45,5% de los varones en Uruguay no lo usó en su última relación sexual, sea cual sea. El MSP actualmente intenta ensanchar el abanico de herramientas y baraja poner en agenda el uso de las PrEP.

Las PrEP pueden ser inyectables u orales. Estas últimas ya están en el sistema sanitario de Uruguay, aunque no son parte del FTM. Eso hace que si bien en la Administración de los Servicios de Salud del Estado son gratuitos, en el subsector privado su acceso es “muy desigual, muy inequitativo”, dijo Cabrera a Búsqueda. En algunas mutualistas se consiguen por un tique diferencial de $ 1.400 pesos y en otras hay que pagar hasta $ 8.000 por un paquete de 30 pastillas, que deben ser tomadas todos los días, una por día.

Las PrEP reducen hasta en un 99% las chances de contraer el VIH y son especialmente recomendables para quienes tienen prácticas sexuales de riesgo, quienes además deberán someterse a exámenes periódicos de sangre. Su existencia, sin embargo, es casi desconocida para el grueso de la población: según el MSP, en 2024 apenas 442 hombres y 49 mujeres acudieron a ellas (en 2023 fueron 232 y 8).

“Cuando la realidad indica que no todas las personas usan condón, el sistema de salud tiene que ofrecer herramientas para reducir el daño”, señaló la directora general de Coordinación del MSP, Zaida Arteta, durante la reunión del Consejo de Lucha contra el Sida del martes.

Las PrEP, empero, tienen una contra: previenen el sida pero no las otras ITS. En un contexto internacional que refleja un incremento de la sífilis, hay voces que alertan sobre la posibilidad de que aumenten más estos últimos casos con estos fármacos. En Estados Unidos, donde las PrEP están más extendidas, hubo un incremento notorio de esta infección, aunque no es clara aún la relación entre ambas cosas.

“En Uruguay, hasta ahora, no se ha promovido el uso de las PrEP. Y aun así, la sífilis se duplicó en cinco años. Por su uso no va a aumentar más”, señaló el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, en ese mismo encuentro. Briozzo es uno de los mayores impulsores de este fármaco profiláctico. Según Cabrera, su uso, en cualquier caso, obligaría a la persona por prescripción médica a realizarse más controles de sangre.