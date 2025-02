El caso $Libra puso los reflectores en Karina Milei, la hermana blindada del presidente, por ser la dueña de la guillotina

La primera es el aval absoluto, público y privado, que le ofrece su hermano. Aunque sobre ella no se derrama el apoyo popular de Javier Milei, que a pesar del ajuste y su violencia discursiva mantiene el nivel de aprobación. Karina Milei no perfora en las encuestas, acumula una imagen negativa alta. Presentarse a una candidatura sería un riesgo. Ganar una banca, algo así como un milagro.

No, no hay razonamiento político clásico en Karina Milei. No hay noción alguna en temas relacionados a la economía. No tiene ganas de entender cómo funciona un Estado. Para ella el feminismo es una forma de “discriminación positiva”. Tampoco ostenta el don de la oratoria —y acaso por eso no ofrece entrevistas—. ¡No! No responde al patrón del funcionario público tradicional.

La hermana genera resistencia entre la militancia libertaria: “Yo no la voté”, repiten los votantes no orgánicos. Es caprichosa como una nena, necesita que la miren como se mira a las princesas. Si la dejan afuera, se enoja. Un ejemplo: fue a reclamar una entrada para ella a la Embajada de Francia en la Argentina para los Juegos Olímpicos, dado que por protocolo al país le corresponden dos tickets, uno para el jefe de Estado y otro para el embajador argentino en Francia. Su manejo de poder es rústico, barrial, silvestre y, por todo eso, bastante predecible. El Jefe es un personaje en desarrollo que podría tener una vida larga al lado del hermano.

Dijo también el presidente: “Quien no entiende a Karina no entiende a La Libertad Avanza”. Karina Milei es una mujer común que se volvió una excepción. De haber sido testigo de la violencia física y psicológica que el padre de ambos ejerció contra su hermano, de alumna marginada en el aula a recibirse de licenciada en Relaciones Públicas y ganarse la vida vendiendo tortas. De eterna secretaria —empleo al que se dedicó entre 1991 y 2007 en distintos lugares— a secretaria general de la Presidencia. De ciudadana a armadora política: ella también se hizo de nuevo.

Victoria De Masi, periodista y autora de Karina: la hermana, El Jefe, la Soberana