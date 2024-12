El gobierno electo analiza mantener como director de la Policía Nacional a José Manuel Azambuya

A Diego Sanjurjo, actual miembro del Ministerio del Interior, se le ofreció seguir en la próxima administración del Frente Amplio. No es el único funcionario vinculado a la seguridad pública en esta situación: algunas de las principales autoridades de la Policía Nacional también tienen la misma posibilidad.

"Yo creo que no solo va a ser Diego Sanjurjo. Me parece que hay varias personas de esta gestión que van a continuar porque en definitiva las cosas se están haciendo bien. Y está aquello de que equipo que gana no se toca", deslizó este viernes 27 el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en una rueda de prensa.