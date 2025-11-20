El PIT-CNT pidió a senadores que todo lo que se pueda “rascar de la olla” de presupuesto se destine a educación

Una delegación del PIT-CNT expuso el pasado viernes 14 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado . Igual que había ocurrido en setiembre, cuando el proyecto de Ley de Presupuesto se discutía en Diputados, los representantes sindicales eligieron abordar el debate desde una perspectiva amplia.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se refirió a las tendencias mundiales, como el “ascenso impresionante” de la economía china y sus relaciones comerciales con el mundo, la crisis climática y la transformación tecnológica. También se refirió al estancamiento del crecimiento económico que atraviesa América Latina desde 2014. Sobre Uruguay, repasó el comportamiento del PIB (Producto Interno Bruto) en Uruguay desde 1944, para demostrar la “dinámica perversa” por la cual los ciclos de crecimiento son los mismos que ocasionan las caídas: cuando el precio de las materias primas atrae inversión extranjera directa, “hay una afluencia importante de dólares a la economía nacional por las exportaciones” y por la propia inversión, lo que después “genera atraso cambiario, problemas de competitividad y de costos”, y termina provocando “la caída en su propio seno”.

Este análisis desembocó en la necesidad de cambiar la “base productiva del país” a través de una nueva “estrategia nacional de desarrollo”, punto central de la agenda aprobada en el último congreso del PIT-CNT.

Sobre el proyecto de Ley de Presupuesto, valoró algunos aspectos como “positivos” y marcó diferencias con el período de gobierno anterior. En esa línea, afirmó que las “necesidades fiscales” esta vez “no se cubren con IVA y con aumentos en la parte de IRPF que pagan los trabajadores”, sino que “se exploran medidas tributarias” que para el PIT-CNT van “en una dirección adecuada”, como el “impuesto mínimo global y al impuesto a las rentabilidades de los depósitos e inversiones de uruguayos en el exterior”. Aclaró que aunque la dirección es “acertada”, se trata de medidas “tímidas”.

Dos veces a lo largo de su exposición, remarcó que para el movimiento sindical es necesario que Uruguay impulse una “reforma tributaria de segunda generación”. En ese marco, se refirió a la propuesta del PIT-CNT —aprobada días atrás por su Mesa Representativa— de “aplicar un tributo del 1% a la población más rica de la sociedad”, unas “25.000 personas físicas con patrimonios iguales o mayores a US$ 1.000.000”, según sus estimaciones.

Más concentrado en el corto plazo, Abdala reclamó “mejorar las asignaciones para el Ministerio de Industria, Energía y Minería” —al que calificó como “la Cenicienta del andamiaje estatal”— y “mejorar la inversión en ciencia y tecnología a través del Producto Bruto Interno, tomando a la Universidad de la República y a las empresas del Estado como motores de desarrollo”.

Incrementos

El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, también marcó una diferencia en la impronta presupuestal de este gobierno en comparación con la de la coalición republicana, cuyo foco estaba en “apoyar” a “los llamados malla oro para que dinamizaran la economía”, con la promesa de un “derrame” que “nunca llegó”. El actual proyecto de Presupuesto, argumentó, “es diferente porque tiene un incremento”.

Sin embargo, a continuación criticó el alcance de esos incrementos. “Es absolutamente insuficiente, porque no solo no contempla las necesidades que tienen los organismos del Estado y todo lo que tiene que ver con el contexto general del Presupuesto, sino los propios compromisos que se habían hecho en la campaña electoral por parte de la fuerza política que hoy está en el gobierno”.

En particular, reclamó atender con mayor intensidad los puntos del Presupuesto destinados a “la niñez y la adolescencia”.

Al intervenir en la sesión, el senador comunista Óscar Andrade pidió a la delegación sindical que detallara con más claridad sus prioridades para eventuales reasignaciones de recursos. Según dijo, los planteos más “profundos” formulados por el PIT-CNT “trascienden el espacio de discusión actual”.

“La etapa actual de la discusión tiene que ver con ver si hay dónde raspar la olla”, enfatizó. Así, pidió conocer el “esquema de prioridades” del PIT-CNT para “ordenar la discusión política”.

Andrade adelantó que, incluso limitándose a asuntos prioritarios, será imposible contemplarlos a todos. “Es evidente que se trata de un Presupuesto con restricciones fuertes y que nos genera —ha pasado con todas las delegaciones— la imposibilidad de atender temas que son todos urgentes. Estamos en la etapa de ver cuáles elegimos de esos temas urgentes”, sostuvo.

Rascar la olla

Ante el planteo de Andrade, la respuesta de la delegación del movimiento sindical fue clara y coincidente. “En esto de rascar la olla, entendemos que todo lo que se pueda hay que dedicarlo al tema de la educación”, dijo primero López. Y Abdala reforzó: “Si hay que hacer un esfuerzo de inversión, todo lo que tenga que ver con la educación primaria, media, terciaria y universitaria es para nosotros bienvenido”.

La dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio Alejandra Pereira integró la delegación del PIT-CNT, del que es también secretaria general adjunta. En su exposición dijo que el Presupuesto está lejos de la “premisa” del “6+1%” del PIB para la educación y la investigación. Sin embargo, dijo que hay problemas todavía mayores, como las “políticas instauradas en la anterior gestión” que “impactan directamente” a población vulnerable y que hoy “no tienen financiamiento”. En concreto, se refirió al Plan Acompaña y el Plan Avanza, que son compromisos asumidos sin recursos asignados para 2026.

En la sesión, el senador blanco Sergio Botana ironizó sobre los recursos previstos para la educación con relación a los postulados frenteamplistas. “Es cierto lo de la nueva matemática: 6+1% dio 3,96% para el año 2029 y 4,2% para el promedio del período. Es una cuenta complicada”, dijo.