El PIT-CNT prepara reuniones y agenda con el nuevo gobierno tras celebrar “un gesto político importante”

En declaraciones a El Popular ese mismo día, Castillo explicó los motivos por los que quiso que ese fuera su primer paso tras ser designado: “Porque salí de esta casa, porque me formé en esta casa con los trabajadores y no reniego de ello. Me parecía que les debía, a todos los funcionarios, militantes y dirigentes sindicales, un abrazo, sin agenda, sin protocolo de ningún tipo”, dijo.

Con este panorama, los dirigentes del Secretariado Ejecutivo conversaron este martes 17 sobre la agenda a abordar con el presidente electo y con los referentes del Ministerio de Trabajo. En esa lista de temas, Abdala dijo que estará el inicio de un diálogo nacional sobre trabajo de calidad, el diálogo nacional sobre seguridad social, la discusión sobre una ley de 40 horas de trabajo semanal, y el panorama para la ronda de negociación colectiva de junio de 2025.

De la reunión con Orsi, detalló, participará una “delegación amplia” del Secretariado Ejecutivo, encabezada por él, Elbia Pereira y el vicepresidente, José Lorenzo López.

El perfil de las nuevas jerarquías del Ministerio de Trabajo, para Abdala, abre “otro panorama” a la hora de pensar en la agenda y las discusiones a abordar. “Juan (Castillo) viene de las entrañas del movimiento sindical”, dijo. Como ejemplo, consideró que con esta conformación de la cartera puede existir un marco que permita avanzar a través del Consejo Superior Tripartito en la discusión de la reducción de la jornada laboral.

En declaraciones al portal del PIT-CNT, Castillo ubicó como una de las “prioridades” a atender en este período la situación de unos 500.000 uruguayos que tienen ingresos menores a $ 25.000. “Es un compromiso del Frente Amplio mejorar las condiciones salariales y de vida de esa importante cantidad de uruguayos”, dijo. En la reunión informal con el PIT-CNT se habló también de “productividad e industria”.

Sobre seguridad social, el PIT-CNT ha evaluado el plebiscito como un proceso del que salió fortalecido y pretende impulsar los postulados de esa consulta popular en el marco del diálogo nacional propuesto por el Frente Amplio en su programa.

Sanguinetti: Juan Castillo estará bajo “escrutinio”

La figura de Castillo como titular del Ministerio de Trabajo genera resistencia en parte del sector empresarial. Antes de ser designado oficialmente por Orsi, el secretario general del Partido Comunista dijo que era consciente de esos reparos, pero que a los gobernantes no los eligen las cámaras empresariales.

Esta semana, el expresidente Julio María Sanguinetti se refirió al nombramiento de Castillo. En declaraciones al programa Se arregla el mundo de FIPO TV, planteó que elegir a “un comunista” para esa tarea podía llevar a que el Estado no cumpliera su rol de “conciliador” en las relaciones laborales

“En una economía de mercado tenemos a los empresarios de un lado, a los sindicatos de trabajadores del otro y un Estado que equilibra y modela. Se supne, en principio, que un ministro comunista va a estar siempre del lado sindical y no del otro. Ese es el prejuicio. Vamos a ver si Castillo se gana la confianza de ser un ministro equilibrado o no. Ese es su desafío. Me imagino que tiene claro que ese es su desafío: no puede ser un ministro de los sindicatos. Va a estar sometido a escrutinio más que ningún otro”, sostuvo.

Industriales en conflicto

La Confederación de Sindicatos Industriales hizo un paro parcial el martes 17. La medida fue en solidaridad con distintas situaciones conflictivas que se viven en la industria láctea, la del pan, la frigorífica, la electrónica, la del plástico y la textil. Más allá del reclamo por estas situaciones puntuales, en el acto que se llevó a cabo se planteó la necesidad de una nueva política industrial ante una “sangría” de fuentes de trabajo que lleva décadas.

“No existe un país desarrollado en el mundo que no cuente con una industria de vanguardia. No podemos permitir que Uruguay siga siendo un país exportador de materias primas, de commodities. Actualmente, Uruguay exporta aproximadamente el 70% de materia prima y productos primarios, mientras que, a la inversa, importamos productos y equipos con alto valor agregado. Si realmente queremos ser un país de primera, esta relación debe invertirse”, afirmó Danilo Dárdano, presidente de la confederación.