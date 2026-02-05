El Sunca desarrolla su congreso tras un año en el que una estafa en un fondo social afectó a su corriente mayoritaria

Más de 1.000 delegados participarán entre el viernes 6 y el sábado 7 del Congreso del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ), que se desarrollará en el Club Cordón. Además de hacer un balance del período pasado y aprobar los nuevos lineamientos programáticos, la instancia tiene el cometido de fijar la fecha y el reglamento de las próximas elecciones del sindicato.

El funcionamiento del congreso se organiza a partir de comisiones de trabajo. La Comisión de Autoconstrucción debate sobre el funcionamiento y estructura del Sunca; la Comisión Área Social, sobre el trabajo de los cuatro fondos sociales del sector y el de la Brigada Solidaria Agustín Pedroza; la Comisión de Seguridad Laboral aborda temas de salud y seguridad en el trabajo; la Comisión de Plataforma y Programa, sobre varias iniciativas que el sindicato quiere promover; y la Comisión Internacional, sobre desafíos regionales y el vínculo con organizaciones hermanas de otros países.

En paralelo, también funciona la Comisión Electoral, que propone las condiciones para las próximas elecciones del sindicato, que deben realizarse en los 60 días siguientes al congreso.

El Sunca es la segunda filial más grande del PIT-CNT. El congreso llega en el contexto de un año en el que el sindicato se vio sacudido por la investigación penal de una estafa de más de US$ 1,2 millones en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) . Tres de los condenados en ese caso —Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero— eran dirigentes del Sunca y pertenecían a la lista 658, vinculada al Partido Comunista .

Además de los tres condenados, el Sunca expulsó por su participación en maniobras irregulares a otros siete integrantes, casi todos pertenecientes a la lista 658.

Bases de discusión

En el documento que será base de la discusión en el Congreso del Sunca se destaca una nutrida agenda legislativa. “Varios de nuestros planteos requieren de un correlato institucional vía Ley”, señala el texto.

Entre estas iniciativas está la reducción de la jornada laboral “a 40 horas semanales sin pérdida salarial”; la reglamentación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohíbe el despido sin causa justificada; la aprobación de una ley de salud y seguridad en el trabajo, “que ayude a ordenar las condiciones mínimas de prevención necesarias para el buen desempeño de las tareas en distintos rubros”; la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales; y normas para fortalecer la “regulación y control del trabajo migrante”, ya que, según el sindicato, “muchas veces las empresas se aprovechan de la necesidad o el desconocimiento para vulnerar” derechos laborales.

El documento dedica un apartado al balance del trabajo del Área Social del sindicato. Allí se incluye un análisis del Fosvoc y en particular de los “hechos delictivos”.

En el repaso que se hace, se señala que el sindicato, a través de sus representantes en el Fosvoc, propuso hacer la denuncia penal en fiscalía ante la detección de 193 transferencias irregulares que había realizado en 2024 la funcionaria Stella Rey —condenada por el caso— y que se habían identificado a través de una auditoría. Otro elemento que destaca el informe del congreso es que la Directiva del Fosvoc promovió dos ampliaciones de denuncia: “una para que se investigue el año 2023 ya que se contactó otra maniobra vinculada a la firma de cheques (en el entorno de 50) con documentación falsa en algunos de los casos y otra para que se investiguen los años 2018 2019 2020 2021 y 2022”.

Además del Fosvoc, existen otros tres fondos sociales cogestionados entre empresarios y trabajadores en el sector de la construcción: el Fondo Social de la Construcción, el Fondo de Capacitación para Trabajadores y Empresarios de la Construcción, y el Fondo de Cesantía y Retiro. El documento con las bases de discusión para el Congreso del Sunca plantea insistir en la creación de un quinto fondo social para salud mental y adicciones. Esa meta está trazada desde el congreso del 2023. En los tres años que pasaron no se consiguió, pero el Sunca destaca avances como proyectos de investigación desarrollados en alianza con la Universidad de la República.

“El camino ha sido lento pero viene dando pasos claros y seguros, tenemos que resaltar que estamos por el sendero correcto. No podemos descuidar ni un segundo que el sector empresarial no quiere que logremos el quinto fondo social, hay que estar atentos y seguir luchando por conquistarlo para que cuando llegue, sea para quedarse y dé respuestas claras a toda la familia del Sunca”, señala el texto.

Fin de la feria

La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno sobre el caso del Fosvoc derivó, hasta ahora, en ocho condenas. A los acuerdos abreviados alcanzados con Bertolio, Bernaola, Rivero y Rey se sumaron en diciembre otros cuatro: Nicolás Mañana y Carlos Larrosa, exintegrantes del Sunca, y Diego Almeida y Viviana Aguilar, un matrimonio con un vínculo personal con Bertolio.

Para el abogado del Fosvoc, Óscar López Goldaracena, uno de los pendientes de la investigación de la fiscalía es determinar el destino final que tuvo el dinero que se desvió del fondo. A mediados de 2025, el fiscal Gilberto Rodríguez se refirió en declaraciones públicas a la hipótesis de un eventual financiamiento del Sunca y del Partido Comunista con parte de ese dinero, pero esa línea de investigación no mostró, hasta ahora, evidencias.

La secretaria de finanzas del Sunca, Laura Alberti, quien también desempeñaba esa tarea en el Partido Comunista hasta hace algunos meses, es una de las indagadas.

Este lunes 2 de febrero la fiscalía retomó su actividad habitual tras la feria mayor de enero.

Invitado esta semana en el canal de streaming Dopamina, el secretario general del Sunca, Javier Díaz, reivindicó la gestión del sindicato ante la estafa en el Fosvoc. “El Sunca fue intervenido, se le hizo una radiografía completa. Denuncias en el Ministerio de Educación y Cultura, el Tribunal de Cuentas durante meses tuvo funcionarios en el Sunca, tuvimos que presentar toda la información de nuestra organización a la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado Activos y el Financiamiento del Terrorismo), aparte de auditorías internas y auditorías externas. ¿Cuál fue el resultado de eso? Observaciones, en algún caso, administrativas. O sea, se comprobó que el fondo de vivienda nunca fue fuente de financiamiento ni del Sunca, ni del Partido Comunista ni de la campaña del Sí. Este es el resultado de lo que pasó, que lo vamos a informar así en el congreso”, dijo.