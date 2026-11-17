Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán este domingo 22 de noviembre. A días de la votación, los datos de 2021 permiten conocer cuánta gente participó en cada uno de los tres órdenes y qué se puede esperar para esta nueva instancia.
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En las elecciones anteriores, realizadas el 28 de noviembre de 2021, votaron 839.433 trabajadores activos, sobre un total de 1.037.690 habilitados. La participación fue del 80,9%.
Entre los jubilados y pensionistas votaron 321.651 personas, de un total de 572.556 habilitadas. Esto representó una participación del 56,2%.
En el orden de las empresas contribuyentes concurrieron 170.255 votantes, sobre 197.327 habilitados. Fue el grupo con mayor participación porcentual, con un 86,3%.
En total, más de 1,3 millones de personas participaron en aquella elección.
¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones del BPS?
La votación de este domingo se desarrollará entre las 8:00 y las 19:30. La Corte Electoral comenzará el escrutinio definitivo el martes 24 de noviembre, dos días después de los comicios.
Los primeros resultados podrán conocerse antes, pero la confirmación oficial dependerá del escrutinio y de la proclamación de los candidatos electos.
¿Qué se elige en las elecciones del BPS?
Los votantes elegirán a tres representantes para el directorio del BPS, uno por cada orden. Se trata de los representantes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes.
El directorio también está integrado por otros cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado.