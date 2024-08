En 2023 ingresaron más mujeres que hombres en escalafón obrero de la IM pero Adeom aún ve cifras con preocupación

“Dicen que no podemos entrar, que no podemos hacer la tarea, y entendemos que hay que modificar eso para que todos podamos desempeñar cualquier tarea”, comentó Tejera, según consta en la versión taquigráfica.

“A raíz de la lucha que se dio por el ingreso de las compañeras mujeres, en el último llamado de obreros se hizo un sorteo único, es decir, no se discrimina más por sexo. Vemos eso como algo sumamente favorable”, señaló. De todas maneras, la sindicalista dijo que si bien en general ha aumentado “un poco” el ingreso de funcionarias al gobierno departamental —hoy constituyen el 42% del total—, la cifra “sigue siendo sumamente alarmante” y “se debe seguir trabajando para un ingreso paritario”.

Desde la IM, en tanto, aseguraron que en la actual administración no se hizo distinción por sexo en ningún tipo de llamado para funcionarios. Incluso mencionaron que hoy la IM tiene en marcha un nuevo concurso para incorporar a su plantilla de trabajadores personal del escalafón obrero “en el que no hace diferencia por género” y al que ya se inscribieron 270 mujeres y 226 hombres. “Estamos próximos a cerrar dicho concurso, ya que el cupo establecido es de 500 para conformar la lista de prelación”, mencionaron.

Consultado al respecto, el presidente de Adeom, Aníbal Varela, dijo a Búsqueda que en la actualidad hay sectores que si bien fueron históricamente masculinizados, como saneamiento y vialidad, hoy tienen a muchas trabajadoras que desempeñan tareas y se han formado varias cuadrillas de mujeres. Ocurre lo mismo en el área de recolección de residuos, comentó, un sector que “era muy masculino” y donde hoy hay varias funcionarias trabajando.

“No ha terminado todavía el proceso pero ahora podemos decir que en casi todos los lugares tenemos personal femenino, además de los vestuarios como corresponden y salas de lactancia equipadas. Son pequeños avances que se han dado con los años en el sentido correcto”, opinó Varela. El presidente se refirió también a las “obras por administración”, vinculadas a los talleres donde se hacen los juegos infantiles, así como al equipamiento para plazas públicas y el mantenimiento de espacios verdes, áreas del zoológico y mantenimiento de monumentos, tareas que hoy son en su mayoría realizadas por funcionarias.

obrera.jpg Trabajadora en pasaje a desnivel de avenida Italia y Centenario en Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

Avances

En la IM el escalafón obrero no implica solo tareas vinculadas a la construcción, sino que contempla un abanico amplio de actividades, como mantenimiento de áreas verdes, barrido y limpieza, que podrían alterar las cifras de forma de que estas no reflejen la realidad del rubro, por ejemplo, en el sector privado.

Y es que si bien en Uruguay la participación de las mujeres en la fuerza laboral en general ha aumentado, diferentes estudios muestran que la construcción es uno de los rubros más comprometidos, ya que las trabajadoras representan actualmente solo el 1% del total de los empleados del sector, según datos del Banco de Previsión Social compartidos en el portal del PIT-CNT.

Según informó la central sindical, el 2023 registró cerca de 55.000 varones dedicados al sector de la construcción, mientras que la cantidad de mujeres fue menor a 700. Además, la mayor parte de las mujeres del sector están en tareas técnicas, de administración o de limpieza, en tanto casi no se encuentran mujeres operarias de obra.

Los datos fueron confirmados también por Fernanda Stiffano, fundadora de Constructivas, un centro de formación en construcción con perspectiva de género. En diálogo con Búsqueda, Stiffano, técnica en construcción, explicó que el colectivo nació en plena pandemia con el objetivo de “darle más visibilidad a la mujer dentro de una industria en la que no se le daba visibilidad ninguna y posibilidades muy pocas”.

Según contó, el área de oficios y los roles de operarias eran los más desparejos en materia de género, por lo cual comenzó a intercambiar con empresarios y trabajadoras para comprender el porqué de la situación. “Una de las excusas que ponían las empresas es que las mujeres no tenían interés”, criticó Stiffano. Sin embargo, cuando comenzó a involucrarse vio que había cada vez más mujeres que buscaban trabajar en la construcción e incluso mencionó que ya lograron brindar más de 3.000 capacitaciones.

“Hoy con la tecnología y con los avances no estamos hablando de que hay que construir las pirámides a pulmón. Con las herramientas y maquinarias que tenemos en el rubro perfectamente es posible que trabajen mujeres”, opinó. Así, la idea de que las mujeres no pueden dedicarse al rubro por la falta de fuerza física ya no corre más, agregó, además de que muchas veces los propios hombres en las obras no cuentan con el estado físico adecuado para la tarea.

Consultada respecto a la evolución del sector y la poca apertura que este le ha dado a la mujer, Stiffano dijo que desde 2020 a la fecha ha notado ciertos cambios discursivos que apuntan a una falsa idea de inclusión femenina. Sin embargo, esto no se refleja en las cifras actuales, donde las mujeres no llegan a ocupar el 2% de los empleos en la construcción.

“Cuando hablamos con empresarios todavía existen sesgos que hacen que no contraten mujeres. Dicen que se trata de un rubro en el que una va a estar sucia o lo llevan por el lado de la fuerza, cosas ilógicas. Incluso decían que no había mujeres preparadas para trabajar en obra, cuando los peones generalmente arrancan de cero”, cuestionó. “Por ser mujeres tenemos que tener casi un posgrado en construcción, es como que hay una exigencia extra o una mirada más crítica”, agregó.