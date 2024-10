En pandemia las familias de cinco o más miembros manifestaron menos ansiedad y tristeza que en hogares más chicos

El estudio se realizó en dos cortes —entre el 13 de marzo de 2020, día que se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay, y el 10 de junio de 2021, durante el peor momento de la pandemia en el país— y se estudió a 2.905 personas mayores de 18 años. Para el trabajo se consideraron cinco variables: edad, género, trabajo actual, padecimiento de enfermedades no transmisibles (ENT) y tipo de hogar.

Considerando la razón de probabilidades (odds ratio u OR, por la sigla en inglés), los miembros de los hogares más numerosos manifestaron haber tenido esas manifestaciones un 41% respecto a alguien que vivía solo (OR ajustada, 0,41), mientras que aquellos que vivían en núcleos familiares de dos a cuatro personas lo expresaron un 78% en relación con los unipersonales (OR ajustada, 0,78).

Dicho de otro modo, quienes vivían en los hogares más numerosos manifestaron haber sentido ansiedad, tristeza o sueño afectado poco más de la mitad de las veces que quienes integraban hogares más pequeños —de dos a cuatro integrantes— y aproximadamente 2,5 veces menos que aquellos que vivían solos, cuyo OR se equiparó a 1.

Emergencia sanitaria

“La pandemia por Covid-19 enfrentó al país a múltiples desafíos. A la hora de evaluar el impacto en las diversas esferas de la salud, desde una mirada integral, se observó que el impacto sobre la salud mental ha sido evidente. Los trastornos de ansiedad, la afectación del sueño y los sentimientos de tristeza fueron relevantes (…). La afectación en la salud mental afectó especialmente a las mujeres, en general, y particularmente, de sectores socioeducativos medios y en el rango de edad entre 35 y 59 años”, indican las otras conclusiones de este estudio, registrado en la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) y aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

Los cuestionarios se realizaron durante dos cortes de tiempo. El primero comenzó con la declaración de la emergencia sanitaria, culminó el 21 de diciembre de 2020, e incluyó a 1.500 personas. El segundo comenzó en enero de 2021 y terminó cuando ya fue indicado, en el peor momento de las infecciones y los fallecimientos; en este último período respondieron 1.405.

Esto también produjo cambios. Según el informe, en el primer corte, el 27,1% de los encuestados respondió que sentía ansiedad; el 19,9%, tristeza, y 11,6%, dificultades para conciliar el sueño. Esto pasó a ser 31,0%, 31,4% y 40,8% en el segundo corte.

Paralelamente, el nivel educativo medio (entendido este entre nueve y 12 años de educación formal de la persona) se asoció con la presencia de ansiedad, mientras que el bajo (menos de nueve) se relacionó con la tristeza. También se detectó un vínculo entre el género femenino y la presencia de ansiedad y tristeza: en el primero de los sentimientos, las mujeres tuvieron un OR de 1,23 y 1,32 en el primer y segundo corte, en comparación con los hombres, respectivamente; mientras que para el segundo se registró 0,97 (prácticamente igual) y 1,36, en ambos períodos.

“Los niveles educativos medio y alto se vieron relacionados con la presencia de ansiedad y la tristeza se asoció con el desempleo. Los trastornos del sueño se asociaron al género femenino, desempleo y enfermedades no transmisibles”, desarrolló el informe.