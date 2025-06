Exdirigentes del Sunca detenidos por desvíos de fondos involucraron en sus declaraciones en fiscalía a Andrade y Diverio

Los tres detenidos declararon el miércoles 11 en fiscalía. Fuentes al tanto del caso dijeron a Búsqueda que en sus testimonios reconocieron su participación en maniobras irregulares. Sin embargo, indicaron que no actuaban solos y que no estaban en la escala superior de la jerarquía del sindicato. Agregaron que respondían a órdenes de mandos más altos y sostuvieron que algunos de los mecanismos de desvíos investigados no los inventaron ellos sino que eran prácticas instaladas desde antes.

Según las fuentes, el equipo del fiscal Rodríguez y la defensa de Bertolio, Bernaola y Rivero tienen prevista una reunión sobre el mediodía del jueves 12. Allí los investigadores plantearán los delitos que pretenden imputar y se evaluarán las posibilidades de llegar a un acuerdo abreviado.

Antes de la feria judicial de julio, el equipo del fiscal Rodríguez pretende concretar más avances en la causa. En los próximos días evaluarán nuevas citaciones. Es posible que se convoque a personas referidas por los primeros imputados, como Diverio, Andrade o Alberti.

En al menos cinco declaraciones tomadas en la Policía en el marco de la investigación ya se habían registrado menciones al Partido Comunista relacionadas al dinero del Fosvoc. La más directa, según pudo comprobar Búsqueda, fue la de Bernaola, quien se refirió al uso de dinero para financiamiento de la campaña del Sí a la reforma de la seguridad social, y de la campaña de las elecciones nacionales y de las internas del Frente Amplio.

Días atrás, Andrade se refirió en su cuenta de X a las menciones de implicados en las irregularidades al eventual financiamiento de actividades del Partido Comunista. “Robar es un delito y la difamación e injurias también lo es. La Justicia va a investigar a fondo y cuando todo quede claro mucha tranquilidad de espíritu de no haber estado ni por un minuto difundiendo la versión de los sinvergüenzas. Tiempo al tiempo”, sostuvo

20210915JC_0120.jpg Bruno Bertolio (a la derecha), expresidente del fondo de vivienda de la construcción, y Daniel Diverio (al centro), exsecretario general del Sunca Javier Calvelo / adhocFOTOS

Desvío millonario y más indagados

En la causa hay más indagados. Una de ellas es Alberti, cuyo nombre se había repetido en varias declaraciones realizadas por implicados en la Policía en el marco de la investigación. Otra de las indagadas es una funcionaria del Fosvoc, Stella Rey, que tenía un cargo de jefa de departamento y autorización para el manejo de las cuentas bancarias. Rey fue despedida en enero y fue la principal señalada en la denuncia que presentó ese mes la directiva del fondo —integrada por representantes del Sunca y de las cámaras de la construcción—, luego de que una auditoría detectara transferencias irregulares de dinero de al menos US$ 840.000 solo entre febrero y diciembre de 2024. La investigación en fiscalía se amplió al año 2023 y las maniobras involucradas superan el millón de dólares.

En su declaración en fiscalía, según fuentes al tanto del caso, Rey sostuvo que actuaba por orden o pedido de Bertolio.

El Fosvoc tiene el cometido de brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. Los dineros que administra con esa finalidad provienen de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleador.

Varios integrantes del Sunca recibieron dinero irregular del fondo. Desde diciembre hasta ahora, el sindicato decidió y comunicó la expulsión de nueve de sus afiliados, ocho de ellos pertenecientes a la lista 658 (cercana al Partido Comunista). Los expulsados hasta ahora son: Bertolio, Bernaola, Rivero, Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz, Miguel Duarte e Iván Häfliger.

Un dirigente de larga trayectoria, el último expulsado

El Sunca hizo pública este lunes 9 la expulsión del dirigente Iván Häfliger, que desempeña tareas en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y era hasta el año pasado secretario de formación del sindicato. La medida está vinculada a las irregularidades en el Fosvoc.

“La causa de la expulsión se vincula a graves omisiones e irregularidades con relación a un trámite de pedido especial en uno de los fondos sociales”, dice el comunicado del Sunca. Apunta, en concreto, a la “omisión de informar debidamente de la existencia de maniobras irregulares en relación al uso de fondos del Fosvoc”.

Häfliger integra el Sunca desde 1999. Varias fuentes del sindicato lo describieron a Búsqueda como uno de los “cerebros” de la lista 658 (de perfil comunista) y como uno de los principales referentes a la hora de desarrollar estrategias o elaborar documentos; también participaba frecuentemente de negociaciones en consejos de salarios. “Políticamente es un jefe”, describió una fuente de ese sector. Además, era un dirigente cercano al exsecretario general del Sunca Óscar Andrade.

En un documento de descargo que presentó el viernes 5 al Sunca, Häfliger rechazó y cuestionó la decisión de su expulsión. “Si la justicia sindical se impone por sobre la Justicia de nuestro país, tenemos una diferencia de valoración importante. (...) No acepto esta sanción, no he ocultado nada y, con seguridad, puedo seguir caminando con la consciencia tranquila respecto a mi proceder en los 26 años de presencia activa en el Sunca, exactamente la mitad de mi vida. También digo que exponerme al escarnio público o a la condena de los trabajadores y trabajadoras de mi gremio, así como de otros gremios, no parece ser propio de la organización que abracé ni bien ingresé a la industria”, escribió.

En sus descargos, Häfliger desarrolla explicaciones similares a las que dio en declaraciones a Búsquedadías atrás. Dice que pidió un préstamo especial al Fosvoc para ingresar a una cooperativa de vivienda, que lo hizo a través de una comunicación directa con el referente del Sunca en el fondo —que era Bertolio, aunque no lo nombra— y que ese referente le confirmó en agosto de 2023 que se le había aprobado la solicitud. Algunos de los detalles que narra dan cuenta de la falta de formalidades en las gestiones y también de que no eran movimientos que tuvieran un tono secreto. Según su relato, el referente en el fondo lo citó para encontrarse en el Sunca, allí le entregó $ 140.000 en efectivo y le dijo que no era necesario firmar ninguna documentación. “Si bien este procedimiento me generó la sospecha de irregularidad, no desconfiaba del referente del Sunca en el Fosvoc, a quien la Dirección Nacional había puesto allí a representar a la organización sindical. Además la decisión de otorgarme el beneficio debió ser acordada con el sector empresarial”, afirma Häfliger.

Con el dinero pagó $ 93.195 para el ingreso a la cooperativa de vivienda. Häfliger cuenta que ofreció devolver al Fosvoc el dinero que le sobró, pero el referente del sindicato le dijo que no era posible hacer una devolución.

“No puedo aceptar que se me expulse del Sunca por haber actuado confiando en los referentes que el propio sindicato sostuvo en el Fosvoc, al menos hasta diciembre del año pasado y que hubiera permanecido allí si el sector empresarial no investigaba y comunicaba las irregularidades probadas y denunciadas”, afirma Häfliger.

Reestructurar fondos y reclamo al MEC

En paralelo al transcurso de la investigación en fiscalía, el Sunca y las cámaras empresariales iniciaron intercambios para formar un grupo de trabajo para reestructurar el funcionamiento de todos los fondos sociales del sector. Además del Fosvoc, existe el Fondo de Capacitación para Trabajadores y Empresarios (Focap), el Fondo de Cesantía y Retiro (Focer) y el Fondo Social. Todos son cogestionados por delegados sindicales y empresariales. El intercambio de cara a una reestructura apunta a detectar debilidades de gestión para que no vuelvan a ocurrir situaciones como la del Fosvoc.

Por otro lado, una decena de trabajadores, con un exdirigente del Sunca a la cabeza, acudieron ayer al Ministerio de Educación y Cultura con una carta en la que dan cuenta de una serie de irregularidades que entienden que hay en el funcionamiento del sindicato. Piden a la cartera tomar medidas. Quien encabeza este grupo es Damián Rodríguez, que integraba la corriente opositora Manuel Barrios y era dirigente del Sunca. Esta semana renunció a sus responsabilidades sindicales. En la carta al MEC refieren a irregularidades en las últimas elecciones, incumplimientos al estatuto y falta de transparencia. Piden a la cartera que fiscalice las próximas elecciones del Sunca.