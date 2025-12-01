Facultad de Artes inaugura ampliación y remodelación de su sede central tras inversión de US$ 10 millones

La intervención abarcó 2.200 metros cuadrados de rehabilitación y 3.000 de ampliaciones; por primera vez, el edificio podrá albergar a Artes Escénicas, Bellas Artes y Música

Uno de los salones nuevos de la Facultad de Artes.

La Universidad de la República (Udelar) inaugura este miércoles 3 la remodelación y ampliación de la Facultad de Artes, las que permitirán que funcionen por primera vez en el mismo edificio sus tres institutos: Artes Escénicas, Bellas Artes y Música. La inversión en obra, equipamiento y gastos asociados fue de $ 400 millones, unos US$ 10 millones, informó su decano, Fernando Miranda, a Búsqueda.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La Udelar compró en 2003 el antiguo Liceo Francés, un edificio patrimonial ubicado en la avenida 18 de Julio, junto a la Biblioteca Nacional, para instalar allí la Facultad de Bellas Artes. Desde entonces hubo un cambio institucional y cinco etapas de reformas edilicias. La última, que se desarrolló entre 2022 y este año, implicó la intervención de aproximadamente 5.200 metros cuadrados en el edificio central: 2.200 de rehabilitación (o refuncionalización) y 3.000 de ampliaciones.

Bellas Artes Obra La superficie en el año 2003 era de unos 5.000 metros cuadrados y, tras las cinco etapas, quedó de 13.000 metros cuadrados. La facultad cuenta hoy con 3.000 estudiantes activos, 250 docentes y 65 funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Miranda dijo que esta comunidad universitaria es “garante y guardián de un edificio patrimonial con una historia vinculada a la educación, referencia en la ciudad, porque el ciudadano y la ciudadana de Montevideo habitualmente conoce la explanada de la universidad, el Liceo Francés, como aún se le conoce, y la Biblioteca Nacional“. Por ello, “forma parte de un strip (o franja) de edificios relevantes de Montevideo”. El decano consideró, además, que ”coloca a las actividades artísticas universitarias en una centralidad urbana particular”.

Amplios ventanales, acero y madera caracterizan las nuevas construcciones. Miranda expresó que el proyecto arquitectónico está “fundado en las transparencias”, que “se ha resguardado la condición general del edificio” y que se mantienen los tres patios interiores como “espacios sociales y de muy buena calidad arquitectónica”.

La de Artes es la última facultad creada por la Udelar. Se instaló en 2021 y su sede es —remarca el decano— “la Facultad de Artes del país, no solamente la Facultad de Artes de la Udelar”.