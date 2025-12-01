Facultad de Artes inaugura ampliación y remodelación de su sede central tras inversión de US$ 10 millones

La Universidad de la República (Udelar) inaugura este miércoles 3 la remodelación y ampliación de la Facultad de Artes, las que permitirán que funcionen por primera vez en el mismo edificio sus tres institutos: Artes Escénicas, Bellas Artes y Música. La inversión en obra, equipamiento y gastos asociados fue de $ 400 millones, unos US$ 10 millones, informó su decano, Fernando Miranda, a Búsqueda.
La Udelar compró en 2003 el antiguo Liceo Francés, un edificio patrimonial ubicado en la avenida 18 de Julio, junto a la Biblioteca Nacional, para instalar allí la Facultad de Bellas Artes. Desde entonces hubo un cambio institucional y cinco etapas de reformas edilicias. La última, que se desarrolló entre 2022 y este año, implicó la intervención de aproximadamente 5.200 metros cuadrados en el edificio central: 2.200 de rehabilitación (o refuncionalización) y 3.000 de ampliaciones.
La superficie en el año 2003 era de unos 5.000 metros cuadrados y, tras las cinco etapas, quedó de 13.000 metros cuadrados. La facultad cuenta hoy con 3.000 estudiantes activos, 250 docentes y 65 funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Miranda dijo que esta comunidad universitaria es “garante y guardián de un edificio patrimonial con una historia vinculada a la educación, referencia en la ciudad, porque el ciudadano y la ciudadana de Montevideo habitualmente conoce la explanada de la universidad, el Liceo Francés, como aún se le conoce, y la Biblioteca Nacional“. Por ello, “forma parte de un strip (o franja) de edificios relevantes de Montevideo”. El decano consideró, además, que ”coloca a las actividades artísticas universitarias en una centralidad urbana particular”.
Amplios ventanales, acero y madera caracterizan las nuevas construcciones. Miranda expresó que el proyecto arquitectónico está “fundado en las transparencias”, que “se ha resguardado la condición general del edificio” y que se mantienen los tres patios interiores como “espacios sociales y de muy buena calidad arquitectónica”.
La de Artes es la última facultad creada por la Udelar. Se instaló en 2021 y su sede es —remarca el decano— “la Facultad de Artes del país, no solamente la Facultad de Artes de la Udelar”.
Bellas Artes biblioteca
De tres sedes a una
La Facultad de Artes funcionó hasta este año en tres sedes: la central, que fue remodelada y ampliada, otra en la calle José Martí (en Pocitos) y la tercera en la calle Juan A. Rodríguez (en Cordón). La remodelación y ampliación de la sede central permite “la convergencia” de la comunidad universitaria en un mismo edificio. El claustro de la Facultad de Artes resolverá qué destino dará a los locales de Martí y Rodríguez.
Bellas artes salón
En la quinta etapa de obras se construyeron nuevas aulas comunes, aulas especiales de música y de talleres paralelos de libre orientación estético-pedagógica, talleres de las áreas Artes Gráficas, Plano en el Espacio y Artes del Fuego, y el Taller Experimental de Arte Sonoro.
Bellas artes salón 2
También se construyó la biblioteca (y se unificó el acervo que estaba distribuido en dos espacios diferentes), se creó una sala polivalente, una cafetería, una plaza elevada, una sala de exposiciones y se reacondicionaron los patios. La remodelación abarcó locales de administración y cogobierno (Bedelía, Sala de Consejo, Decanato, institutos, comisiones, Centro de Estudiantes y diversas dependencias administrativas), y locales de apoyo y servicios (baños, tisanerías, comedor, vestuarios, depósitos, núcleos de escaleras y subestación de UTE).
Bellas artes viejo y nuevo
Las cuatro intervenciones realizadas entre 2003 y 2016 abarcaron un área de 8.307 metros cuadrados y una inversión de $ 115 millones, unos US$ 2,8 millones a la cotización actual.