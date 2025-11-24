La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una “concentración” en Presidencia de competencias científicas

La Universidad de la República ( Udelar ) planteó en el Parlamento que Uruguay debe avanzar con inteligencia artificial (IA) en áreas como la salud, pero con soberanía tecnológica, gobernanza pública y políticas que se mantengan más allá de un período de gobierno.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en el marco de la discusión presupuestal , las autoridades universitarias advirtieron que el país podría quedar dependiente de otros si la inversión pública se debilita y si las decisiones tecnológicas quedan concentradas en el Poder Ejecutivo, “sin un control parlamentario”.

Ese riesgo, remarcaron, ya no es hipotético. Para las autoridades universitarias, no se trata de un debate académico. Explicaron que en salud ya existen proyectos que muestran el potencial de la IA y que, por su posible impacto, necesitan decisiones estatales coordinadas.

Uno de los ejemplos más claros surgió desde el Hospital de Clínicas , que planteó que Uruguay debe avanzar en el uso de IA para el diagnóstico del cáncer de mama y que el sistema público tiene las condiciones técnicas para hacerlo.

El director del centro universitario, Álvaro Villar, subrayó que el centro que lidera “tiene que jugar un rol de innovación” y “tironear al sistema en los avances en salud”, del mismo modo en que lo hizo al introducir la cirugía robótica, utilizada por primera vez en el país en procedimientos de urología, ginecología y cirugía general.

Villar explicó que la propuesta del Clínicas consiste en modernizar los 22 mamógrafos analógicos que aún existen en el país y conectarlos a través de la red de fibra óptica para “colocar un nodo de inteligencia artificial” con el cual “poder revisar cada una de las mamografías”.

Según las cifras presentadas ante la comisión, la capacidad de los radiólogos más entrenados para detectar correctamente el cáncer de mama oscila entre el 85% y el 87%, mientras que estudios internacionales muestran que la IA “alcanza el 94%” en ese mismo tipo de diagnósticos.

Para Villar, esta situación plantea un “imperativo” que ya no es solo tecnológico, sino ético. “Debemos reconocer que podríamos estar informando erróneamente mamografías como normales cuando, en realidad, el paciente presenta un cáncer incipiente”, explicó. Y agregó: “Si no incorporamos la inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos de cáncer de mama, estaríamos incurriendo en una falta ética”.

Para Villar, si Uruguay decide incorporar IA al diagnóstico del cáncer de mama, debe hacerlo garantizando que el proceso y los datos queden dentro del país. Aunque no mencionó proveedores tecnológicos ni riesgos concretos, sostuvo que el procesamiento de mamografías con IA debe realizarse con tecnología local, porque son datos extremadamente sensibles. “La Universidad (de la República) es el mejor lugar donde pueden confluir estas miradas y estas experiencias en busca de una solución a esta situación que respete la privacidad de los datos de nuestros pacientes y la soberanía que debemos tener en estos temas”, afirmó.

La inversión estimada ronda los US$ 100.000 para procesar la totalidad de las mamografías del sistema, una cifra que, según el hospital, es baja en relación con el impacto sanitario que tendría.

La IA también avanza en otras áreas de salud. La Facultad de Odontología informó que trabaja con una universidad china y con la Facultad de Ingeniería en un proyecto de IA asociado al “diagnóstico precoz de cáncer bucal”, que permitiría extender la tecnología al Sistema Nacional de Salud.

Yamandu-Orsi-Uruguay-Innova Yamandú Orsi durante la presentación del programa Uruguay Innova, en mayo de 2025. Presidencia

Uruguay Innova

El punto más tenso de la discusión surgió cuando se analizó la creación de Uruguay Innova (U+I), la nueva estructura propuesta por el Poder Ejecutivo para conducir la política de ciencia, tecnología e innovación.

Presentada en mayo en el Latu, la iniciativa, liderada desde Presidencia y a cargo de Bruno Gili, apunta a coordinar las agencias públicas y sumar al sector privado para impulsar nuevas políticas en esta área.

Soledad Gutiérrez, representante de la Udelar en el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que hoy reúne a organismos públicos, el sistema universitario y actores académicos para asesorar en ciencia y tecnología, advirtió que el nuevo esquema propuesto por U+I puede debilitar el control institucional sobre la toma de decisiones. Según expresó en la comisión, “la ciencia, la tecnología y la innovación” son “un motor de desarrollo y es necesario que sea una política de Estado, que trascienda a los gobiernos”, por lo que consideró problemático que las decisiones estratégicas puedan quedar concentradas en Presidencia. A su juicio, que el director del programa tome decisiones dentro de un gabinete ministerial “sin un control parlamentario” va en contra de la posibilidad de construir políticas estables a largo plazo.

El rector Héctor Cancela coincidió con esa visión y agregó que, para la Udelar, el principal riesgo es que el proceso quede sin espacios donde participen distintas instituciones y actores capaces de asesorar tanto al Poder Ejecutivo como al Parlamento. “La ubicación de la institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito de la Presidencia la está dejando fuera del control parlamentario”, afirmó, y sostuvo que el país necesita “un espacio de reflexión con representación de distintas instituciones” que pueda aportar “un diseño institucional” del sistema y no depender solo de lo establecido en una ley presupuestal.

En esa misma línea se expresó Mariana Gulla, directora general de Jurídica de la Udelar, quien sostuvo que el nuevo esquema concentra el funcionamiento del sistema científico dentro de la órbita de Presidencia. “Hay una concentración de estructuras en la órbita de la Presidencia o del Poder Ejecutivo y esas estructuras simplemente coordinan por encontrarse bajo la misma dependencia y, básicamente, la mayoría depende de la Presidencia”, afirmó.

Mayor contralor de legisladores a Presidencia

El debate sobre la centralización de decisiones en Presidencia no queda limitado al terreno de la innovación. Durante la discusión del Presupuesto, la oposición cuestionó que el gobierno esté concentrando cada vez más competencias en la Torre Ejecutiva, lo que a su juicio reduce la capacidad de control del Parlamento.

Recordaron, tal como informó Búsqueda a principios de noviembre, que por mandato constitucional los parlamentarios pueden pedir informes a los ministerios y organismos del Estado, pero no a Presidencia, lo que en la práctica deja fuera de supervisión a un número creciente de dependencias.

Ese punto ya había causado controversia en Diputados, donde legisladores opositores intentaron incluir un artículo que obligara a Presidencia y a todas sus reparticiones a responder pedidos de información del Parlamento. La propuesta llegó a ser aprobada en una primera votación, pero luego no consiguió los votos necesarios para mantenerse. Ahora que el Presupuesto se discute en el Senado, el tema volvió a ponerse sobre la mesa. Senadores consultados por Búsqueda señalaron que garantizar transparencia en la actuación de Presidencia es central, sobre todo en un momento en el que acumula nuevas funciones y que será uno de los puntos a negociar con el oficialismo en los próximos días.