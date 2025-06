Fiscalía solo analizó el 15% de las estafas y el 28% de las extorsiones en 2024; lo atribuyen al aumento de denuncias

Si bien desde que entró en vigencia el CPP todas las denuncias que recibe la Policía son comunicadas a la Fiscalía de forma automática a través del sistema informático, no todas comienzan a investigarse. Esto ocurre porque es frecuente que se denuncien situaciones que no son un delito, en otros casos porque no existen los elementos mínimos de información para comenzar la indagatoria y también debido a que faltan recursos policiales, fiscales y judiciales suficientes para investigar.