Jorge Luis Borges y Javier Milei: encuentros cercanos de tipo X

En su profusa cuenta de X, Javier Milei escribió: “#BuenLunes para todos los que creen en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Aquí les paso unas líneas del GENIAL Jorge Luis Borges, en función de las cuales los liberales podríamos definirnos como LIBERTARIOS BORGIANOS. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”. Las “líneas” pertenecen al relato “Utopía de un hombre que está cansado” en el que el escritor imaginó cómo sería de horroroso un mundo en el que no existiera la muerte. La incontinencia verbal del presidente fue acompañada, como siempre, por otras cuentas de X que no dejaban de sugerir que Borges, si estuviese vivo, hubiese votado a Milei. No me gusta hablar por los muertos y tampoco entrar en una elucubración caprichosa sobre qué hubiese votado el escritor argentino. Sí me parece, en cambio, que pueden confrontarse ambos personajes y ver si las semejanzas y diferencias arrojan alguna luz sobre la historia y la política argentina.

La primera diferencia entre Borges y Milei es evidente: mientras el actual presidente es un dogmático, Borges apostó siempre por la deliberación, la conjetura y, en algunos casos, por el escepticismo. Las referencias borgianas son plurales y heterogéneas: además de citar a literatos, también se regocija acudiendo a los filósofos y a leerlos siempre a contrapelo: planteando dudas, refutaciones ingeniosas o combinándolos con otras fuentes inesperadas o insólitas. Llegó a decir, por ejemplo, que la metafísica es “una rama de la literatura fantástica”. Frente a este mundo variado y alucinatorio, están las referencias de Milei que siempre son de economistas, libertarios y liberales, a los que cita como si fueran una autoridad indiscutida y una nueva Biblia de la que él sería el mensajero. A los que se oponen a este evangelio o proponen alguna duda, les llega la injuria, el escarnio o la excomunión. El autoritarismo, la creencia de que se posee la verdad, la negativa a darle valor a la palabra del otro configuran una característica de la escena política argentina que tuvo épocas peores pero que no deja de seguir impregnando las discusiones cotidianas. Borges, que podía tener muchos defectos, carecía de esa característica: toda su obra es una celebración de las ficciones conjeturales que exponen las diversas facetas de un problema y no cierran su sentido, sino que siempre dejan un espacio para la interpretación del lector.

De todos modos, así como hay una diferencia radical en el modo en que exponen sus ideas, hay algo en lo que coinciden: ambos creen en los individuos y en su potencia inventiva. Ambos ven al Estado con sospecha y consideran que, si este asume un papel paternalista o protector, daña la capacidad que tienen los individuos para enfrentarse a las adversidades y crecer en libertad. Y, sin embargo, aún en esta coincidencia, ambos asumen posiciones diferentes. Cuando Milei piensa en el individuo lo define como homo economicus, guiado por intereses y en búsqueda del beneficio propio. Casi no hay otro tema en sus discursos que no sea el económico y todas las otras dimensiones sociales (la cultura, la salud, la educación) son pensadas como subsidiarias de un mercado que se define por el beneficio que puedan obtener sus participantes y la búsqueda de ganancias monetarias. Se trata de un liberalismo económico que, a lo largo del siglo XX, fue defendido por una serie de políticos o economistas que eran conservadores en otras áreas y que no dudaron en sumarse a las diferentes dictaduras militares. No es el caso de Javier Milei que llegó al poder por el voto popular, pero no deja de ser una variante de una tradición que, más allá de sus ideas liberales, fue restrictiva en todas las libertades que no fueran las de las transacciones mercantiles.

En Borges, por el contrario, la economía nunca fue una pasión. Ni en el plano personal (llevaba una vida austera) y mucho menos en su poética. Su liberalismo se basaba más en su admiración por la tradición inglesa y en su lectura de Sobre la libertad de John Stuart Mill, al que, irónicamente, le dedicó uno de los cuentos de Bustos Domecq, el heterónimo que creó con Bioy Casares. Cuando en sus relatos aparece el dinero, adquiere o una dimensión fantástica o, si es demasiado real como en “Emma Zunz”, ofensiva y oprobiosa. En sus ficciones, el individuo podría definirse como aquel que está en un estado deliberativo permanente y que encuentra la salida al laberinto en sus facultades imaginativas.