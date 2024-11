La Policía insiste a la Intendencia de Montevideo que nombre calles en homenaje a oficiales caídos

"Porque somos optimistas, por naturaleza mantenemos la esperanza de que las autoridades no se demoren más tiempo en incluir en el nomenclátor de calles los nombres de los policías caídos. Tengo el convencimiento de que se trata de un reconocimiento y homenaje tan merecido como justo y perfecto. El poderoso y simbólico mensaje y reclamo a las autoridades municipales es que no se olviden de nuestros héroes", planteó De los Santos.

Sin embargo ninguna de las modificaciones de nomenclátor fue aceptada y el planteó está archivado. "Para aprobar el nombre se requiere al menos de 24 votos de los ediles. Por más que toda la oposición del gobierno de Montevideo nos juntemos, no es posible alcanzar ese número. Si no hay voluntad del Frente Amplio, como no la hubo, el expediente queda archivado. El Frente Amplio no quiso votarlo", indicó Tartaglia a Búsqueda.

De Policía Vieja a Gloria Meneses

Al mismo tiempo que la Policía pedía por el cambio del nomenclátor, la Intendencia de Montevideo renombraba, el miércoles 20, un pasaje de la Plaza de la Diversidad en la Ciudad Vieja: de Policía Vieja, el callejón pasó a denominarse Gloria Meneses, una de las primeras mujeres transgénero de América Latina. "Transformar esos nombres que nos llevan a modelos represivos, y generar nombres que nos lleven a modelos liberadores, es construir una Montevideo más justa y más solidaria", dijo en la ceremonia el intendente capitalino, Mauricio Zunino.

Según informó la Intendencia de Montevideo en su sitio web, el cambio de nombre "busca realizar un acto de reconocimiento y reparación histórica a personalidades reconocidas por su trayectoria, integrantes de las comunidades afrouruguaya y LGBTQ+". Policía Vieja refería a la ubicación de una de las primeras seccionales que tuvo Uruguay.

In-Gloria Meneses-Callejón-Intendencia.png Gloria Meneses, la nueva denominación de un pasaje en la Ciudad Vieja Intendencia de Montevideo

"Yo voté en contra porque entendí que no era correcto realizar un cambio de nombre en esa calle. Es un nombre tradicional del Montevideo más antiguo", argumentó Tartaglia. "No estoy en desacuerdo con que Meneses merezca su reconocimiento pero no en un lugar tan emblemático, porque sino mañana cambian Bulevar Artigas por Ernesto Che Guevara. Teniendo Montevideo tantas calles sin nombre, como las hay al norte de la ciudad, siempre se termina por atacar a calles tradicionales de la Ciudad Vieja y el Centro", añadió el edil.

¿Qué se conmemora en el Día del Policía Caído en Cumplimento del Deber?

El 20 de noviembre de 1933 seis policías fueron asesinados en Paso Molino durante un raid de asaltos de un grupo de delincuentes. Como homenaje, en 2008 se denominó Plaza de la Policía Nacional a uno de los sitios donde ocurrió aquella tragedia. Durante el evento de este miércoles 20, De los Santos valoró al fallecido legislador blanco Jaime Trobo como impulsor de esa iniciativa. También destacó la Ley N° 20.193 que desde 2023 reconoce el derecho a reparación de víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados, por motivos políticos o ideológicos, entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.

"Tomaron las armas para asaltar el poder en tiempos en que nuestro país estaba en plena vigencia un sistema democrático republicano con autoridades electas por nuestra ciudadanía. El precio que pagó nuestra policía nacional durante ese oscuro y luctuoso período fue de 34 policías asesinados", lamentó el director de Educación Policial. Mencionó en específico a Heber Castiglioni, un cadete de 19 años asesinado en 1972 por una ráfaga de ametralladora disparada por un comando tupamaro.

"Recordemos a los faltos de memoria que no hay otra institución civil en nuestro país que haya ofrendado mas vidas al servicio público en forma directa por el simple hecho de cumplir con su gloriosa labor cívica. ¡No la hay! Búsquenla, no van a encontrar otra institución como la Policía Nacional", afirmó De los Santos.

También el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, recordó a los policías caídos en deber con un mensaje en la red social Facebook. "Hoy, más que nunca, su memoria nos recuerda lo que significa la verdadera entrega, la que pone en riesgo lo más valioso: la vida. Y es por eso que, con una mezcla de tristeza y orgullo, nos comprometemos a seguir adelante, fortaleciendo nuestra seguridad y respaldando a los hombres y mujeres que siguen su ejemplo cada día".