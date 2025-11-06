La Policía pide “dar un uso social inmediato y visible” a los bienes decomisados al crimen organizado

La casa de Punta del Este que perteneció al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia sobresale sin salirse del lujoso molde de la zona: un chalet clásico y espacioso, con entrada amplia, jardín generoso, piscina y barbacoa, que refleja el mismo estilo tranquilo, grandilocuente y cuidado que caracteriza a la propiedades vecinas ubicadas en el barrio El Golf, detrás de San Rafael, a poco más de un kilómetro de la parada 16 de la playa Brava.

El 30 de octubre, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, autorizó que la casa sea rematada con una base de US$ 680.000. Pasaron casi 10 años desde que, en abril de 2016, González Valencia fuera arrestado y la vivienda quedara vacía. Aunque fue decomisada a favor de la Junta Nacional de Drogas, permaneció deshabitada.

La demora del Estado para hacer uso de la propiedad fue mencionada el mes pasado durante un encuentro en la Torre Ejecutiva liderado por el Ministerio del Interior para elaborar su Plan Nacional de Seguridad Pública, la estrategia insignia del gobierno en materia de seguridad, que se presentará en 2026 con el objetivo de que quede instaurada como política a largo plazo.

El 16 de octubre, en la Torre Ejecutiva, distintas agencias de gobierno se encontraron para analizar propuestas en torno a uno de los ejes temáticos del plan, el narcotráfico. Allí se plantearon algunas “ideas emergentes”, según surge de un documento oficial publicado por el ministerio. Entre ellas, “agilizar” los procedimientos judiciales relativos a la incautación de bienes de terceros en casos de narcotráfico, y la “recuperación urbana y territorial en zonas donde operan actividades ilícitas, incluyendo el uso social de bienes incautados como señal concreta del avance estatal contra el crimen y beneficio directo para la comunidad”.

Un breve resumen sobre el tema presentado por el ministerio sostiene que, entre los asistentes, hubo consenso en cuanto a que los procedimientos judiciales de incautación y decomiso “son lentos, burocráticos y fragmentados”, lo que disminuye su efecto disuasivo y provoca “pérdida de valor y deterioro de los bienes”.

“Se subrayó que el decomiso no debe tener un carácter meramente simbólico o punitivo, sino revertir en beneficios concretos para la sociedad, priorizando la reconstrucción del tejido social en los territorios más afectados. Se valoró la importancia de comunicar públicamente los destinos de los bienes recuperados, fortaleciendo la confianza ciudadana y mostrando el retorno social del esfuerzo estatal contra el crimen organizado”, indica la relatoría del encuentro.

Para llegar a esa conclusión, uno de los principales aportes fue realizado por Juan Domínguez, oficial de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), que representó a esa repartición y a su unidad madre, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. De acuerdo a la transcripción del encuentro, planteó la “urgencia de dar un uso social inmediato y visible a los bienes decomisados” y mencionó como ejemplo la casa de González Valencia en Punta del Este, que “permanece sin destino claro desde hace casi una década, perdiendo valor económico y simbólico”.

Como posible paliativo, Domínguez propuso un mayor acceso de las autoridades a la información patrimonial de grupos de crimen organizado, para identificar titularidades y facilitar su reutilización con fines comunitarios, en articulación con la Junta Nacional de Drogas y los gobiernos locales.

Su posición fue en parte compartida por los representantes del Poder Judicial, entre ellos, Juan Pablo Novella, secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, quien insistió en “visibilizar los beneficios sociales del decomiso, proponiendo comunicar públicamente el destino de los bienes”. Desde el Poder Judicial se mencionaron los ejemplos de Argentina e Italia, “donde propiedades mafiosas fueron reconvertidas en escuelas y centros comunitarios”, y se recordó que el edificio actual de la Fiscalía General de la Nación fue adquirido con fondos provenientes de bienes decomisados.

González Valencia fue arrestado en Uruguay y extraditado en 2020 a Estados Unidos. En 2023 fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para su importación a los Estados Unidos. Fue líder de Los Cuinis, una organización mexicana aliada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado actualmente como uno de los grupos de crimen organizado más poderosos del mundo.

Información-Península-Punta del Este-Vista Aérea-Nicolás Celaya-adhocFOTOS Gerardo González Valencia vivió en Punta del Este desde 2011. Nicolás Celaya/adhocFOTOS

En su casa de Punta del Este se instaló en 2011. La propiedad, ahora puesta a remate, no es el único bien del narcotráfico que adquirió exposición mediática. En 2022, El Observador informó que el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, utilizaba como auto oficial una camioneta Audi Q5 incautada a Luis Alberto Betito Suárez, que en 2021 había sido arrestado por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización.

Heber fue cuestionado por la oposición por entender que el uso del auto por parte de un ministro dedicado a enfrentar el narcotráfico implicaba un mensaje negativo para el Estado. Consultado por el Frente Amplio en el Parlamento, afirmó que fue adquirido mediante un convenio de Interior con la Junta Nacional de Drogas que permite recibir vehículos incautados para utilización policial.

Información-Luis Alberto Heber-Ministro Interior-Auto-Pablo Vignali-adhocFOTOS Luis Alberto Heber, durante su etapa como ministro del Interior. Pablo Vignali/adhocFOTOS

El entonces abogado de Suárez, Sebastián Puppo, dijo a Subrayado que el uso de la Audi Q5 era una especie de “trofeo de guerra” que el Ministerio del Interior quería mostrar. El 16 de octubre, en el encuentro por el Plan Nacional de Seguridad Pública desarrollado en la Torre Ejecutiva, las representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) opinaron de manera similar ante la posición de la Policía de exhibir los bienes decomisados. Andrea Venosa, Lucía Avellanal, Viviana Diz y Ximena Giani criticaron el “enfoque simbólico” del decomiso, al entender que “priorizar la visibilidad mediática genera una imagen superficial de eficacia”.

Actualmente, la Junta Nacional de Drogas ejerce la titularidad y dispone de los bienes, productos e instrumentos que son decomisados en procesos por diversos delitos. Parte del procedimiento se ampara en la Ley 19.574 de 2018 sobre el lavado de activos. Para el Poder Judicial, los procedimientos del artículo 52 bis de esa norma “presentan demoras y falta de criterios comunes, generando litigios y deterioro de los bienes”. En la reunión con el Ministerio del Interior, sus integrantes propusieron protocolos unificados y personal técnico especializado para la conservación y destino de los activos, así como una reglamentación clara sobre su administración temporal.

