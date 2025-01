Las federaciones sindicales de la industria cárnica se acercan a la reunificación tras 15 años de división

La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) son en realidad dos federaciones. Por eso, para distinguirlas, es que van acompañadas de una especie de apellido: está la Foica Cerro y la Foica Ciudad Vieja. Dentro de un movimiento sindical que hace gala de la unidad como seña identitaria, esta es una de las excepciones. No siempre fueron dos Foicas pero la división ya lleva unos 15 años instalada, en los que los apellidos se consolidaron, en los que se dieron situaciones como que una federación hiciera un paro mientras la otra se mantenía en actividad normalmente, en los que hubo numerosos y frustrados intentos de reunificación y en los que — por un tiempo — dejaron de tener voto en la Mesa Representativa del PIT-CNT .

Por estos días, un intento más de reunificación está dando sus puntadas finales. Esta vez las Foicas están más próximas que otras veces de volver a ser la Foica. Hay varias señales que dan cuenta de una cercanía más contundente que en ocasiones anteriores. En este momento las dos federaciones están juntas en medio de un conflicto por la negociación salarial del sector, en la que no se llegó a un acuerdo y el Poder Ejecutivo laudó por decreto. En ese marco, en los últimos meses las Foicas hicieron plenarios conjuntos; el más reciente fue el pasado martes 7 en el que se definió que continuarán en conflicto. También, desde hace algunos meses, se conformó una comisión directiva ampliada, con representantes de las dos: ocho de Foica Cerro y tres de Foica Ciudad Vieja.

“Hay un ambiente muy propicio para que se logre la unificación si no aparece nada contaminante”, dijo a Búsqueda Sommaruga. El dirigente contó que semanas atrás el PIT-CNT le envió a las dos Foicas una propuesta de trabajo para que en los próximos meses conformen una comisión electoral, hagan elecciones conjuntas y lleguen unificadas al Congreso de todo el movimiento sindical, en mayo de este año.

Cardozo concede que el objetivo esta vez está cerca, pero todavía queda camino por recorrer antes de cerrar un acuerdo. “No es fácil”, matiza. Muñoz, en tanto, concede que ve posible la reunificación pero para eso es necesario que las dos federaciones se pongan de acuerdo en los lineamientos y que “ninguna se aparte”.

“Ojalá vayamos al camino de una sola dirección”, dijo a Búsqueda.

Ninguna de las Foicas analizó formalmente el planteo del PIT-CNT. Los intercambios se postergaron por la profundización del conflicto salarial que en diciembre tuvo varias medidas de paro. Las reuniones, según dijeron ambos, se retomarán en las próximas semanas.

División y zurcido

El Congreso de la Foica de 2009 en el que se definieron las autoridades de la federación por una diferencia de solo un voto fue el que terminó de partir una situación interna que ya venía muy tensionada, con corrientes enfrentadas en asuntos como las formas de elección de representantes y el manejo de fondos. Desde ese momento quedó por un lado Foica Cerro, compuesta por los sindicatos en los que era mayoría la corriente comunista, y Foica Ciudad Vieja, con una línea más cercana a la que lideraba el entonces dirigente de la bebida Richard Read, que algunos años después formó la corriente sindical 5 de Marzo. Los apellidos de las Foicas refieren al barrio donde cada una tiene su local sindical.

Foica Cerro tiene hoy un número superior de afiliados. Según Cardozo son cerca de 6.000 y el sector tiene unos 13.000 trabajadores. Según Muñoz, los afiliados de Foica Ciudad Vieja son unos 3.000, pero tiene un número importante de sindicatos y plantas.

Estas diferencias fueron reconocidas a la hora de conformar la comisión directiva ampliada en la que Foica Cerro tiene ocho representantes y Foica Ciudad Vieja tres. Estos 11 cargos corresponden a la industria frigorífica; la directiva se completa con representantes de otros cuatro sectores: uno de triperías, uno de avícolas, uno de chacinados, y uno de carga y descarga. Ahí, según Muñoz, Foica Ciudad Vieja mejoraría su representación al menos con los cargos de las avícolas y los chacinados.

La propuesta del PIT-CNT para llegar a la reunificación contempla aspiraciones de las dos federaciones en la forma de organización. Propone, según dijeron los dirigentes, un método de elección que combina voto secreto para definir delegados por planta y un Congreso de delegados que determine la designación de autoridades.

Para Sommaruga, la reunificación de las Foicas será clave para que el movimiento sindical tenga más fuerza en un sector económico estratégico del país.

De acuerdo con un estudio que presentó semanas atrás el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) la industria cárnica entre exportaciones y consumo interno, tiene un impacto directo en la economía de más de US$ 3.500 millones al año y uno indirecto de US$ 4.300 millones. Sumado esto representa más del 10% del PBI.

Otra comisión del PIT-CNT promueve un camino de la Federación Nacional de Municipales que desde hace años vive una situación de quiebre similar a la de la Foica.

Conflicto salarial de la industria frigorífica

El martes 7 el Poder Ejecutivo publicó el decreto que define los laudos salariales de la industria frigorífica hasta junio de 2026. Este desenlace llegó después de meses de negociación colectiva sin lograr un acuerdo.

En un plenario que se realizó también el martes 7, la Foica decidió que seguirá adelante con el conflicto que impulsa. La federación quiere que se reabra la negociación colectiva. En ese plenario, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, a través del dirigente Castellano, se ofreció como intermediario para buscar que se restablezca el diálogo con las empresas del sector y el gobierno. Las medidas de la lucha a tomar quedaron a la espera del resultado de esas gestiones.

“Hoy la negociación formal está cerrada, pero si hay voluntad de las partes para acordar en los puntos pendientes, el Ministerio puede actuar como intermediario”, dijo a El País el director Nacional de Trabajo Federico Daverede el martes 7.

Las numerosas medidas sindicales tomadas por la Foica en el último tiempo generaron una reacción política liderada por el senador blanco, Sebastián da Silva. “La Foica en este conflicto ha violado todas las disposiciones legales que hablan de no poner de rehén las cargas vivas. Siempre pasa lo mismo: no avisan, hacen paros sorpresivos, el único perjudicado es el productor; la industria en este caso no se perjudica”, dijo a Telenoche. Además, contó que promoverá una “ley de responsabilidad gremial”, así como existe una de “responsabilidad penal empresarial”.

Cardozo y Muñoz dijeron que la prioridad ahora es que la negociación se reabra. También explicaron que un punto que consideran fundamental para reabrir el intercambio es que el acuerdo salarial sea por un período corto, idealmente doce meses que corren desde junio de 2024, cuando venció el convenio, a junio de 2025. Esto permitiría volver a entrar en negociación con los lineamientos del gobierno entrante.

Muñoz consideró que la situación actual no le conviene a ninguna de las partes. “A nadie le sirve que estemos dos años en conflicto”, dijo respecto a la perspectiva de que la industria se mantenga sin convenio colectivo durante la vigencia del decreto publicado.