“Los discursos de que los dirigentes sindicales somos vagos y sucios”, sin propuestas, “pegan y hacen mella”

—Ninguno. No se denosta a la persona. No es mi estilo. En realidad, tenemos diferencias con Graciela, muchas. Principalmente por su negación hacia la organización sindical, de la que además presume de haber participado en su origen. Creo que es legítima senadora, con trayectoria, y que necesita generar hechos políticos para tener presencia... Yo primero me tendré que acostumbrar a tener un despacho, que en mi vida tuve. Y voy a estar la menor cantidad de tiempo posible en él y más en territorio.