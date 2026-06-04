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    Los médicos y los servicios VIP: de cada 10, seis culpan al SNIS de su existencia y ocho los quieren regular

    Casi el 70% de los profesionales implicados percibe “un cambio” en la conducta de sus colegas en presencia de afiliados que pagan una sobrecuota

    Fachada del policlínico de Medis Group.

    Fachada del policlínico de Medis Group.

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    Javier Calvelo, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Más de la mitad de los médicos uruguayos, el 54,8%, considera que los servicios VIP de las mutualistas “afectan negativamente la equidad en el acceso a la atención médica en Uruguay”. Un porcentaje mayor, 59,2% , atribuye su creación a un mal funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Para el 82,5%, deberían regularse.

    Estos son algunos de los resultados de una encuesta realizada a 502 médicos por la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar). Si bien el trabajo de campo se realizó en 2024, el documento se publicó el último 28 de mayo en el portal Anales de la Facultad de Medicina.

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    Luego de los servicios VIP de las mutualistas, diputado del Frente Amplio quiere regularizar seguros privados

    Por Redacción Búsqueda

    Los “servicios VIP” en las mutualistas son aquellos a los que se accede mediante el pago de una sobrecuota, y que le brindan al afiliado un acceso más rápido a especialistas, estudios y técnicas de alta complejidad, un mayor tiempo de atención en las consultas, así como internación en habitaciones individuales con servicios similares a los de un hotel —incluyendo frigobar y smart TV— y vínculos con instituciones médicas del exterior, según el caso. Desde la legislatura pasada hay un proyecto del diputado frenteamplista Luis Gallo para limitarlos. Esta limitación no incluye la hotelería, los vínculos con instituciones extranjeras o extras como desayuno para el acompañante, quien también tiene un lugar más confortable, sino los que involucran a la cartera del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS): que brinden menos tiempos de espera para especialistas, operaciones o estudios. “Esto no puede depender de la capacidad de pago que tenga el afiliado”, dijo el legislador a Búsqueda a fines de 2023.

    Desde el período pasado este proyecto se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Otro representante del Frente Amplio, Federico Preve, presentó ayer otro para limitar el dinero recibido por los seguros privados desde el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y no permitirles poner criterios de admisión a sus afiliados. Mutualistas como Casmu han señalado que debieron implementar servicios VIP —que en su caso se llama Medis Group— con el objetivo de frenar el drenaje de socios hacia los seguros privados.

    Además del Casmu, la Asociación Española, el Círculo Católico, el Servicio Médico Integral y los sanatorios Mautone y Cantegril, estos últimos en Maldonado, son algunas de las mutualistas que ofrecen dichos servicios.

    El documento señala que la creación en Uruguay del SNIS, en 2007, “ha sido clave para garantizar el acceso a servicios de calidad”, teniendo a la “equidad” como uno de sus pilares. El PIAS es a su vez financiado por el Fondo Nacional de Salud, al que aportan los asalariados del país.

    Números

    Según detalla el trabajo, redactado por las médicas y docentes Fiorella Cavalleri y Regina Guzmán, se consultó a 576 médicos, de los que se obtuvieron 502 respuestas válidas. El 71,3% de los profesionales consultados fueron mujeres, 50,4% tenían 48 años o más, el 61,8% ejercen solo en Montevideo (el 12,9% lo hacen tanto en Montevideo como en el interior).

    Más de ocho de cada 10 encuestados, el 82,4%, “están al tanto” de algún servicio VIP en algún prestador del SNIS. En órden, los más reconocidos son: habitación privada (81,7%), menor tiempo de espera para consultas con especialistas (74,3%) y coordinación de estudios o cirugía (67,7%). El “acceso prioritario” para emergencia o internación fue mencionado por el 43,8% de los casos. El 15,1% refirió a “mayor tiempo durante consulta”.

    Cuatro de cada 10 de los médicos encuestados, el 41,8%, han atendido a estos pacientes.

    Uno de los puntos más importantes de la investigación es el que refleja que más de la mitad de los médicos “considera que los servicios VIP afectan negativamente la equidad en el acceso a la atención médica en Uruguay”; más exactamente, esa es la opinión del 54,8%. El 18,1% consideró que no existe tal impacto y el 11,2% se manifestó en la postura contraria: percibe una influencia positiva en ese punto. El 15,9% no quiso opinar al respecto.

    El documento se introduce con un análisis de situación a escala global, señala que en América Latina “los servicios de salud enfrentan importantes desafíos debido a la segmentación y desigualdades inherentes en sus estructuras sociales”, lo que ha “propiciado el surgimiento de servicios de salud diferenciados” en los que “los sectores más privilegiados de la población acceden a opciones más exclusivas”, como los servicios VIP o los seguros privados. En sintonía con ello, prácticamente seis de cada 10 médicos uruguayos (59,2%) consideran que fue “el funcionamiento” del SNIS lo que propició su surgimiento. Más de la mitad también (56%) considera que “la atención” en los prestadores que integran el sistema también propiciaron estas alternativas más onerosas.

    Una gran mayoría, el 82,5%, de los médicos considera que estos servicios deberían estar regulados.

    “La falta de funcionamiento eficiente del sistema de salud parece haber llevado a la implementación de los servicios VIP en el SNIS. Sin embargo, estos servicios podrían profundizar la inequidad y desigualdad en el acceso a la salud. La regulación de esos servicios debe ser un tema de debate, considerando también el conflicto ético que generan en la práctica médica”, concluye el estudio.

    Es que el 69,7% de los médicos consultados, siete de 10, percibe “un cambio” en la conducta de sus colegas frente a usuarios VIP o sus familias.

    Cavalleri y Guzmán integran el Grupo de Estudios de Sistemas de Salud (GESS) de la FMED. Este último publicó a fines del año pasado un artículo —del que dio cuenta la diaria en febrero— en el que se indicaba que “la oferta de acceso preferencial a prestaciones del PIAS, mediante pagos adicionales, es éticamente indefendible en el SNIS”.

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