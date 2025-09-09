Martinelli sobre el doble filicidio: en el Ministerio del Interior “no tenían idea dónde estaban parados”

La semana pasada un padre asesinó a sus dos hijos, de dos y seis años, tras sacarlos por la fuerza de la casa de su madre en el departamento de Soriano, y luego se suicidó. El hecho puso en discusión el accionar del Ministerio del Interior, entre otras razones, por la implementación de la ley conocida como Alerta Amber.
Se trata de una normativa (N° 20.381) aprobada en Uruguay hace un año y cuyo decreto reglamentario se firmó en febrero. Obliga a difundir de manera urgente y a través de distintos canales masivos los datos de menores denunciados como ausentes. En el caso ocurrido en Soriano, la norma no se puso en práctica; el Ministerio del Interior señaló que no se hizo porque se trató de un “secuestro claramente identificado” y no de una desaparición, el escenario para el que la ley está pensada.
“No es de aplicación en este caso específico, ya que se está configurando un delito ante el cual debe aplicarse un protocolo de estricta actuación policial. El sistema de la alerta se encuentra dentro del protocolo de personas ausentes y se aplica en aquellos casos cuyo paradero se desconoce, así como las causas de la desaparición”, informó el ministerio el miércoles 3 en un comunicado de prensa.
Ese día Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, —que se encontraba requerido por la Justicia tras un episodio de violencia doméstica contra su expareja e incumplimiento de medidas cautelares— retiró sin permiso a sus dos hijos de la casa de la madre, ubicada en la ciudad de Mercedes. Tras infructuosos rastrillajes por parte de las autoridades para localizarlos, los cuerpos de los tres fueron encontrados el viernes 5 en el auto de su padre, hundido a tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban, departamento de Río Negro.
El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo a Búsqueda que la Alerta Amber estaba disponible para ejecutarse y agilizar la búsqueda de los niños. “A mí me llama mucho la atención que la primera reacción pública que tuvo el Ministerio del Interior fue decir que la ley no estaba reglamentada y por eso no se había aplicado, lo cual es falso y demuestra que no tenían ni la menor idea de dónde estaban parados cuando ocurrió el caso”, sostuvo Martinelli, quien como ministro firmó el año pasado un acuerdo con la empresa estadounidense Meta (dueña de Facebook e Instagram, entre otras plataformas) para que desde esas redes sociales se difundan las desapariciones de menores en el marco de la Alerta Amber.
Uno de los avisos con los cuales el Ministerio del Interior alertó sobre la desaparición de los niños.
“Después en el ministerio se desdijeron y explicaron que la ley no se había aplicado porque no correspondía para el caso puntual. Pero tampoco estoy de acuerdo con ese argumento, porque la ley establece entre uno de los delitos el secuestro, por lo tanto sí se pudo haber aplicado”, cuestionó.
Tras identificar el auto en el cual el padre se llevó a sus dos hijos, la Policía Nacional dispuso un operativo que incluyó el despliegue de unidades de Guardia Republicana, Aviación, Investigaciones, Hechos Complejos, Policía Caminera, Centro de Comando Unificado y Departamento de Personas Ausentes de Interpol. Sin embargo, el vehículo recién se encontró alrededor de 48 horas después.
Martinelli apuntó a la falta de coordinación entre el Ministerio del Interior y las empresas privadas que, con autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gestionan cámaras en las carreteras nacionales. “Hay un convenio con el ministerio de Transporte, que se elaboró en mi gestión y quedó pronto para firmar, que le permitiría al Ministerio del Interior tener a disposición las cámaras de los peajes, de las balanzas y de los arcos que están en las rutas. Si ese convenio estuviera ya firmado, se podría haber reconocido el vehículo y saber su recorrido en tiempo real para acotar los márgenes de búsqueda. Pero tengo entendido que el convenio está guardado desde hace semanas en algún despacho del Ministerio del Interior”.