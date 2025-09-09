Martinelli sobre el doble filicidio: en el Ministerio del Interior “no tenían idea dónde estaban parados”

El exministro sostuvo que en el gobierno desconocían tanto el uso de la Ley de Alerta Amber como un acuerdo para acceder a imágenes de las rutas nacionales

Colectivos feministas protestan en la Torre Ejecutiva en reclamo de mejores respuestas ante situaciones de violencia vicaria, a raíz del doble filicidio ocurrido en Soriano.

La semana pasada un padre asesinó a sus dos hijos, de dos y seis años, tras sacarlos por la fuerza de la casa de su madre en el departamento de Soriano, y luego se suicidó. El hecho puso en discusión el accionar del Ministerio del Interior, entre otras razones, por la implementación de la ley conocida como Alerta Amber.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Se trata de una normativa (N° 20.381) aprobada en Uruguay hace un año y cuyo decreto reglamentario se firmó en febrero. Obliga a difundir de manera urgente y a través de distintos canales masivos los datos de menores denunciados como ausentes. En el caso ocurrido en Soriano, la norma no se puso en práctica; el Ministerio del Interior señaló que no se hizo porque se trató de un “secuestro claramente identificado” y no de una desaparición, el escenario para el que la ley está pensada.

“No es de aplicación en este caso específico, ya que se está configurando un delito ante el cual debe aplicarse un protocolo de estricta actuación policial. El sistema de la alerta se encuentra dentro del protocolo de personas ausentes y se aplica en aquellos casos cuyo paradero se desconoce, así como las causas de la desaparición”, informó el ministerio el miércoles 3 en un comunicado de prensa.

Ese día Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, —que se encontraba requerido por la Justicia tras un episodio de violencia doméstica contra su expareja e incumplimiento de medidas cautelares— retiró sin permiso a sus dos hijos de la casa de la madre, ubicada en la ciudad de Mercedes. Tras infructuosos rastrillajes por parte de las autoridades para localizarlos, los cuerpos de los tres fueron encontrados el viernes 5 en el auto de su padre, hundido a tres metros de profundidad en el arroyo Don Esteban, departamento de Río Negro.

El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo a Búsqueda que la Alerta Amber estaba disponible para ejecutarse y agilizar la búsqueda de los niños. “A mí me llama mucho la atención que la primera reacción pública que tuvo el Ministerio del Interior fue decir que la ley no estaba reglamentada y por eso no se había aplicado, lo cual es falso y demuestra que no tenían ni la menor idea de dónde estaban parados cuando ocurrió el caso”, sostuvo Martinelli, quien como ministro firmó el año pasado un acuerdo con la empresa estadounidense Meta (dueña de Facebook e Instagram, entre otras plataformas) para que desde esas redes sociales se difundan las desapariciones de menores en el marco de la Alerta Amber.