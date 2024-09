Ministerio de Ambiente prepara un registro público de infracciones ambientales graves

La situación ambiental de UPM 2 en el departamento de Durazno todavía provoca tensiones. En la órbita parlamentaria, las autoridades del Ministerio de Ambiente han tenido que asistir en más de una oportunidad a la Comisión Especial de Ambiente, de la Cámara de Diputados, para dar explicaciones sobre los diversos incidentes protagonizados por la planta de celulosa.

El pasado 3 de setiembre, representantes de la cartera —entre ellos, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el subsecretario, Gerardo Amarilla— informaron en ese ámbito sobre dos eventos de contaminación ocurridos en la empresa: el vertido de lixiviado al arroyo Sauce en junio de 2024 y el derrame de soda cáustica en la terminal portuaria, en julio del mismo año. Durante la sesión de la comisión, varios diputados expresaron preocupación por la frecuencia de estos incidentes, la tardía comunicación por parte de UPM y las multas impuestas por el Ministerio de Ambiente, que consideraron “insuficientes”.

El representante por Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, puso sobre la mesa otro aspecto con el fin de fomentar la responsabilidad ambiental de las empresas. Según consta en la versión taquigráfica, el legislador propuso la creación de un registro público de sanciones ambientales para empresas como UPM, bajo el argumento de que la información sobre las sanciones podría ser una herramienta poderosa para influir en el comportamiento de las compañías. Según sugirió, la existencia de un registro público “de fácil acceso para los inversores” podría llevar a las empresas a tomar medidas más serias para evitar la contaminación y a ser más transparentes en la comunicación de incidentes.

“Hoy hay inversores en el mundo que están mirando este tipo de episodios. Por eso puede ser una iniciativa del Poder Ejecutivo establecer que las empresas que reciben sanciones tengan un tipo de registro de las mismas y de sus causas (...), sería una excelente herramienta para que la propia empresa no contamine, no demore en informar y no tengamos que hacernos cargo de todos los costos que significa controlarlas”, comentó.

Menéndez argumentó que la posibilidad de que las acciones ambientales de las compañías afecten su reputación entre los inversores podría ser un incentivo más efectivo que las multas, especialmente para empresas con grandes ganancias. “Lo que estamos haciendo no está dando resultados; estamos actuando siempre sobre hechos consumados (...) a una empresa que gana casi US$ 300 millones en un trimestre, evidentemente, si no es por otro tipo de situaciones, como la valorización de las acciones de la propia empresa, no vamos a lograr controlarla”, opinó.