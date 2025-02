Planta de reciclaje en Villa Olmos: vecinos presentaron recurso administrativo contra resolución del Ministerio de Ambiente

La decisión, si bien responde a parte de los reclamos de los vecinos , quienes se oponen a todo el proyecto impulsado por José Andrés Guichón, empresario y director del Parque Industrial Olmos, no fue bien recibida por la comunidad local porque la instalación de un relleno sanitario podría aprobarse en el futuro dependiendo del correcto funcionamiento de la planta de reciclaje .

“Eso es lo que nos dice que no tomaron en cuenta los impactos ambientales y sociales que hemos denunciado en cuanto a la ubicación y los riesgos de contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas”, dijo a Búsqueda una de las integrantes del movimiento de vecinos.

“El ministerio quiere asegurarse de que la planta funciona como nosotros decimos (...). Esta medida no nos deja del todo contentos, porque entendemos que no hay argumentos técnicos que puedan sostener la no habilitación de todo el conjunto, de la planta y del relleno. Pero entendemos que el ministerio fue un poco cauteloso, escucha a la población que tiene un poco de temor y también le pide a la intendencia su apoyo ese primer año de evaluación de la planta”, dijo.