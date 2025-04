Pleno empleo

Uno de los temas que vienen preocupando al espectro político nacional (que más que un espectro, parece un fantasma) es la designación del comisario Mario Layera como superjefe y director de toda la inteligencia (incluyendo la artificial), un cargo para el que parece más que calificado, habida cuenta de que este genio de la táctica ha tenido la inteligencia de mantener encajonado por años en una Fiscalía un expediente en el que se le acusa de inconsistencias varias (ojo, no dije delitos porque habrá que probarlos) que incluyen la fuga de Rocco Morabito, la coordinación de los encuentros de este capo mafioso con otro colega mexicano que estaba “detenido” en otra cárcel, pero que lo iba a visitar al Rocco en una camioneta escoltada por motocicletas de la Policía (no vaya a ser que me lo fueran a secuestrar), y otros dulces igualmente empalagosos, que no voy a detallar porque casi todos ustedes los conocen (digo “casi” porque tengo que exceptuar a los fiscales que han manejado su expediente, y, tras ver que la cosa era grave para el Mario, lo han encajonado sin siquiera leer todo el texto).

Ahora parece que los colorados le van a votar la venia, y el partido de gobierno se dará el gusto de tener como director de Inteligencia a alguien que —como pocos— se lo merece.

No obstante, para el caso que la venia no le saliera, el destacado oficial, que también es un experto en marketing personal, ya había aceptado hacerse cargo de la dirección y gerencia general de un complejo de entretenimientos all inclusive que funcionará en un departamento del interior, próximo a la costa.

Se trata del Morabito Park and Entertainment, un emprendimiento de capitales calabreses encabezados por la empresa Ndrangheta Investments and Finance Corporation, con sede en Catanzaro, capital de la provincia de Calabria.

El CEO de la firma, Giovanni Titaglierò Lagola es un primo lejano del comerciante Rocco Morabito, y quiso denominar así su emprendimiento en honor a su pariente, quien había pasado tan buenos momentos en nuestro país, del que se alejó por razones aún no totalmente aclaradas, pero quien, durante su estadía, compartió buenos momentos con amigos y colegas, y dejó muy buenos recuerdos. El empresario declaró a medios de prensa locales que Uruguay merece inversiones de nivel como la de su complejo turístico, dadas las facilidades y los estímulos que el país ofrece a inversores extranjeros. “Hemos pensado en Mario para dirigir nuestro establecimiento no solo por la confianza que nos merece —dijo el empresario calabrés—, sino también porque sabemos que Mario fue uno de los organizadores de las recepciones y agasajos que Rocco ofreció a sus amigos durante su estadía en Uruguay”.