Secretaría antilavado analiza denuncias públicas contra Fundación Sophia por su vínculo con Conexión Ganadera

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta tomó este planteo y aseguró en varios medios de prensa que Faig es “una persona seria a la hora de denunciar estos hechos”. El legislador espera una reacción de los organismos especializados en la detección del lavado de activos, en concreto, las actuaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

A raíz de los cuestionamientos, la fundación lamentó en un comunicado “estas declaraciones y las suposiciones planteadas sin fundamento”, detalló los aportes que recibió de una empresa vinculada a Conexión Ganadera y explicó la forma en que ingresó a la organización su actual directora ejecutiva, Marcela Carrasco Piaggio, hija de Pablo Carrasco, imputado con prisión preventiva desde julio. La directiva de la fundación está citada a declarar como indagada en febrero —lo que fue confirmado por fuentes judiciales a Búsqueda — debido a que “como se presume, con fuerza, participó de la estafa de su familia”, publicó Faig.

La titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti, dijo a Búsqueda que “las fundaciones son sujetos obligados” y que la secretaría está “analizando el tema” en particular.

El decreto 379 del año 2018, que reglamenta la Ley contra el Lavado de Activos, define cuáles son los sujetos obligados y estipula que “deberán designar un oficial de cumplimiento y elaborar las políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos (…) que les permitan prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas a la UIAF (…), así como la adecuada conservación de la información”. Fundación Sophia, que preside el cardenal Daniel Sturla , tiene designado un contador como oficial de cumplimiento ante la Senaclaft, informaron fuentes de la organización católica a Búsqueda .

El incumplimiento de la normativa antilavado por las fundaciones puede derivar en medidas administrativas adoptadas por la Senaclaft, desde observaciones hasta sanciones a los sujetos obligados, y, en caso de existir sospechas de ilícitos, el traslado de las actuaciones a la Fiscalía.

Sturla respondió las acusaciones de Faig el sábado 10 en la red social X: negó “rotundamente” que la fundación haya sido utilizada como “un mecanismo de lavado de activos” y planteó que “acusaciones de ese tenor, basadas en prejuicios y suposiciones, provocan un enorme daño”.

Sponsoreo por US$ 8.000

Fundación Sophia, una organización sin fines de lucro, informó el miércoles 14 en un comunicado de prensa que “no ha recibido donaciones de las familias Carrasco-Iewdiukow ni Basso-Cabral, ni de las empresas Conexión Ganadera ni Hernandarias XIII”. De todas maneras, existió una “única vinculación económica” con el grupo. Se trata de “acuerdos de sponsoreo comercial” con la empresa Stradivarius, en el marco de la Gala de Ballet del Sodre, un evento que organizó la fundación “como estrategia de recaudación de fondos” el 3 de agosto de 2023 y el 2 de mayo de 2024.

En la primera de estas galas, Stradivarius, una marca de carnes creada por dueños de Conexión Ganadera, contrató sponsoreo por US$ 5.000, lo que incluyó la entrega a la empresa de 30 entradas y la mención en medios y cartelería. En la gala del año siguiente, el sponsoreo fue por US$ 3.000 e implicó la entrega de 15 entradas y la mención en medios y cartelería. La fundación comunicó además que “ambos acuerdos fueron gestionados en el marco de estos eventos y abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta en dólares de Fundación Sophia en Banco Itaú”. Estos movimientos bancarios “fueron registrados contablemente como ingresos por sponsoreo comercial”.

Embed

La institución aclaró que “no existen donaciones personales ni aportes financieros de otro tipo por parte de las personas o empresas” vinculadas a Conexión Ganadera. El comunicado agrega que esta información fue presentada en Fiscalía por el tesorero de la fundación el 10 de octubre.

El esquema de financiamiento de la organización combina ingresos generados por el pago de mensualidades de alumnos, donaciones, eventos de recaudación y apoyos particulares e institucionales. En los ocho clubes de niños gestionados por la fundación, a raíz de convenios con el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, y los 29 colegios que integran la red dedicada a la educación católica hay 1.100 funcionarios y 5.110 alumnos. De ellos, 2.646 estudiantes tienen becas totales o parciales.

En cuanto a Carrasco Piaggio, ingresó a la fundación a través de un llamado abierto realizado en noviembre de 2023, en un proceso al que se presentaron 50 candidatos y que Sophia defiende en su comunicado.

Información-Sturla-Misa-Catedral-Montevideo-Calvelo-adhoc Daniel Sturla durante una ceremonia religiosa celebrada en la catedral de Montevideo. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Donaciones y saludo papal

En uno de los anexos de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2024, aprobada el año pasado, se detallan las donaciones especiales que recibieron las fundaciones de parte de empresas que adquieren, a raíz de estos aportes, beneficios tributarios.

La Rendición de Cuentas detalla que durante ese ejercicio Fundación Sophia captó donaciones especiales por $ 23.574.650, más de medio millón de dólares, mientras que Fundación Sophia Virgen de los Treinta y Tres —vinculada a la anterior— recibió $ 6.521.250, unos US$ 160.000. Mientras que 23 empresas figuran como donantes de la primera, con aportes que oscilan entre $ 100.000 y $ 6.100.000, ocho aparecen en la lista de las que donaron a la segunda, con montos que van de $ 100.000 a $ 2.621.250. Los fondos recibidos en 2023 por ambas organizaciones en donaciones especiales fueron similares.

Sturla recordó el sábado 10 en X que la fundación se inició en 2014 con el propósito de “sostener colegios católicos que atravesaban serias dificultades para garantizar su continuidad”. Dos días después, el arzobispo de Montevideo informó desde el Vaticano que el papa León XIV le planteó que es “posible” que en el segundo semestre visite Uruguay. La última vez que un papa estuvo en el país fue en 1988. “Nos vemos en Uruguay”, le dijo esta semana el pontífice al cardenal, un mensaje de despedida que lo ilusiona.