Ocho enclaves del interior profundo esperan por tener médicos y enfermeros permanentes a partir de enero

Arévalo y otros siete pueblos del llamado interior profundo esperan iniciar 2026 con lo que nunca tuvieron: médicos . Esta localidad de Cerro Largo tiene unos 500 pobladores. Se llega por la ruta 38 tras recorrer 36 kilómetros desde la 7. Tiene una policlínica, una escuela y una sociedad rural; una gomería, una peluquería y un comercio de ramos generales. Las ciudades más cercanas, Tupambaé y Santa Clara del Olimar, esta última en Treinta y Tres, están a 45 kilómetros; Melo y la atención a temas de salud más complejos, a 150.

“Arévalo ha crecido mucho”, asegura la alcaldesa Cristina Cortondo. Se refiere tanto al pueblo como al municipio del mismo nombre, que incluye localidades como Paso Pereira, Tierras Coloradas, Cuchilla del Carmen, Cañada Brava y La Esperanza, todas en la novena sección de Cerro Largo, su extremo occidental. Es un entorno rural en el que viven unas 1.300 personas distribuidas en unos 400 kilómetros cuadrados. Ese crecimiento se debe, añade, al desarrollo de la industria forestal. Más gente trae más necesidades y la policlínica local, donde un médico atiende cada 15 días y apenas una enfermera está de forma permanente, ya resulta insuficiente.

“Esta es una zona apartada donde los principales problemas son los accidentes laborales. Al crecer la población pasan cosas... y no siempre está la camioneta policial disponible para una urgencia”, dice la funcionaria a Búsqueda . Cortondo cuenta que hubo varios accidentes fatales que pudieron no haberlo sido de haber contado con una atención más temprana. “Desde que se creó el municipio (en 2015) queríamos tener un médico fijo. Era necesario tener a alguien que se radicara y no tener que esperar 15 días para ver a alguien”, agrega.

Arévalo es una de las ocho localidades de tierra adentro incluidas en el Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ). Este plan piloto, con un presupuesto de unos $ 23 millones, incluye además a Lago Merín, Plácido Rosas (ambas también en Cerro Largo), Andresito (Flores), Rincón de Valentín (Salto), Conchillas (Colonia), Gallinal (Paysandú) y Yacaré (Artigas). Este último, bien al norte del país, es un pueblo cuya denominación oficial es Bernabé Rivera, tiene menos de 400 habitantes y está a 60 kilómetros de Artigas y 110 de Bella Unión.

Como informó Búsqueda en junio , esta propuesta, un nuevo intento de llevar médicos al medio rural, tiene su origen en el hoy ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y tuvo como último impulsor al diputado frenteamplista Federico Preve. Fratti incluyó en la Rendición de Cuentas de 2021, siendo diputado por Cerro Largo (donde finalmente están tres de los ocho prueblos del plan piloto), un aditivo para fortalecer la atención en 10 policlínicas rurales de ASSE para la radicación de 10 profesionales. Esto finalmente no se cristalizó porque el llamado despertó poco interés. No se trataba del primer intento de llevar médicos al interior profundo, siempre con el mismo obstáculo, algo reconocido por los propios profesionales: es muy poco atractivo para un médico radicarse en el medio de la nada, donde además se está a la orden para todo tipo de intervenciones, desde infartos a accidentes de tránsito, pasando por consultas pediátricas o partos adelantados.

Con esta actual administración, y a su pedido, Preve retomó la idea pero con menos cargos médicos y más elementos que hicieran atractivo un llamado a interesados, finalmente resuelto por el prestador el 8 de octubre.

A este llamado se postularon 587 interesados para ocho cargos de médico y otros ocho de enfermero: 70 licenciados en Enfermería, 362 auxiliares en enfermería y 155 médicos. El gran temor de los impulsores, que hubiera llamados desiertos, fue sorteado. Preve señaló que “seguramente para enero” el tribunal evaluador realizará las asignaciones correspondientes.

20211202JC_0164 Medicina rural en Estación Tapia, Canelones. Javier Calvelo, adhocFotos

Al campo

“Este plan de medicina rural es un debe histórico del sistema de salud uruguayo con muchas zonas del interior profundo. Esto viene a dar solución en las ocho localidades donde primero se va a implementar”, dijo el diputado a Búsqueda. Lo que se busca, añadió, es brindar “una medicina integral, de punto de vista comunitario, familiar, rural, de acuerdo a la necesidad de cada territorio”, así como “buscar la complementación entre prestadores” y “fomentar la intersectorialidad con otros agentes del tercer nivel de gobierno, como los municipios, y con otras entidades”.

De acuerdo a lo publicado oportunamente por Búsqueda, este plan ofrecía una mejor remuneración que otros anteriores, apoyo a través de la telemedicina y posibilidades para la formación continua en medicina familiar y comunitaria. A cambio, se pedía un perfil de alta dedicación y se ofrecía cubrir todas las necesidades habitacionales del equipo de salud, para lo que la gerencia general de ASSE pensaba eventualmente otorgar una partida extra de hasta $ 15.000 mensuales. “Los médicos y el personal de enfermería deberán residir en la localidad asignada. No obstante, podrán desplazarse hasta tres veces por semana para brindar asistencia en localidades cercanas que presenten requerimientos de servicios de salud”, señaló el anexo a la resolución.

En Arévalo, por caso, la alcaldesa Cortondo señaló que el municipio compró un “contenedor habitación, que está totalmente amueblado y equipado con wifi; es solo venir a instalarse”. En Plácido Rosas se alquiló una casa para este mismo fin. En otros lugares, como Lago Merín, también en Cerro Largo, se adaptarán las cabañas municipales contiguas al camping.

Lago Merín es parte del municipio Laguna Merín, en el otro extremo del departamento. Aquí las necesidades y la realidad son otras. Ubicado a 20 kilómetros de Río Branco, tiene una población estable de 800 personas, que aumentan exponencialmente hasta 15.000 durante la temporada estival. En esa comunidad vive “mucha gente mayor que a la hora de retirarse quiere estar en contacto con la naturaleza”, cuenta su alcalde, Rodolfo Conde. Esta población, añade, requiere “una respuesta médica lo más rápida posible”. Si bien durante el verano la policlínica tiene un médico 24 horas, la realidad ha sido históricamente muy distinta el resto del año. El alcalde cuenta que las cabañas que alojarán al médico y el enfermero están ubicadas a unos 20 metros de la policlínica. “Mejor imposible”, subraya.

A falta de datos actualizados, un documento realizado en 2015 por la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Somefac), cuando esta era presidida por Marcela Cuadrado (hoy vocal de ASSE), señalaba las enormes inequidades del acceso a médicos que hay en el país: si en Montevideo había un profesional cada 116 habitantes, la proporción bajaba a uno cada 556 en el resto del país y uno cada 1.112 en el área rural.