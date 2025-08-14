Sunca citado a audiencia de conciliación con la familia de un trabajador fallecido, por la donación de “hora solidaria”

Mientras la fiscalía retoma la investigación por los desvíos de dinero detectados en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) fue citado a una audiencia de conciliación con la familia de un trabajador fallecido en enero que se presentó semanas atrás en la Policía tras detectar irregularidades vinculadas a la donación de la “hora solidaria”. La instancia, que procura buscar un acuerdo entre las partes previo al posible inicio de un reclamo judicial, está convocada para el próximo lunes 18.

La “hora solidaria” es la donación de una hora de trabajo que hacen los trabajadores afiliados al Sunca cuando un trabajador del sector muere en un accidente laboral. En el mismo momento en que firman el formulario de afiliación al sindicato, los trabajadores autorizan a que las empresas para las que trabajan les retengan hasta una hora de trabajo por mes cuando sucede un fallecimiento. El texto del formulario de afiliación al Sunca deja claro que ese dinero “será entregado a la familia del trabajador”.

El mecanismo de donación se formalizó a través del convenio colectivo de 2013. Las empresas actúan como agentes de retención del dinero correspondiente a la “hora solidaria” que luego derivan al sindicato. Cuando hay más de un fallecimiento en el mes, el dinero recaudado se divide entre las familias afectadas.

Según documentos a los que accedió Búsqueda , la familia del trabajador de iniciales G. B. que falleció el 20 de enero recibió el 29 de abril $ 2.923.132. El acta notarial de la donación está firmada en representación del Sunca por el presidente, Richard Ferreira, y por la secretaria de Finanzas, Laura Alberti. Junto con el pago, el sindicato y la Fundación Sunca Solidario entregaron una liquidación discriminada de la procedencia del dinero.

Una de las dudas que la familia planteó ante la Policía fue la ausencia en la liquidación de algunas empresas del sector. En esa línea de investigación, la Policía citó esta semana a la empresa Conami. Esa firma constructora presentó documentos que acreditan que transfirió en marzo al Sunca $ 74.746, que no figuran en la liquidación por el concepto de “hora solidaria” por ese fallecimiento. La investigación explora también los casos de al menos otras cuatro empresas que no aparecen en la planilla, a pesar de que hicieron el aporte correspondiente, entre ellas está Stiler.

“Al día de hoy, la suma recaudada por los trabajadores del Sunca ante el fallecimiento acaecido en el mes de enero del 2025 asciende a la suma de $ 2.923.132”, afirma el documento que el sindicato le entregó a la familia.

Además de la ausencia de algunas empresas en la liquidación, la familia también planteó dudas sobre el monto recibido en relación con la afiliación que el Sunca dice tener.

El presidente del Sunca, Ferreira, dijo a Búsqueda semanas atrás que con la última campaña de afiliación alcanzaron unos 15.000 trabajadores cotizantes. En el Congreso del PIT-CNT, sin embargo, el sindicato declaró tener 25.000 afiliados. La diferencia, según Ferreira, obedece a que no todos los afiliados del sindicato son cotizantes. También indicó que la afiliación suele tener variaciones por la lógica de trabajo del sector.

Fuentes sindicales explicaron a Búsqueda que un salario promedio podría situarse entre los $ 315 y los $ 350 por hora. Con esas referencias, el aporte del Sunca ante este fallecimiento se aproxima a la hora solidaria de entre 9.300 y 8.300 afiliados.

Una pericia sin resultado

Aunque fuentes sindicales y del Partido Comunista informaron a Búsqueda semanas atrás que el secretario general del Sunca, Javier Díaz, se sometió a una pericia caligráfica de forma particular por una “partida especial” del Fosvoc —que, según documentos entregados a la fiscalía, recibió en 2019, pero que él dice no haber cobrado ni solicitado—, en el sindicato no hay información sobre el resultado del estudio.

La situación de Díaz contrasta con la del diputado Daniel Diverio —exsecretario general del Sunca—, quien también se sometió a una pericia caligráfica, cuyos resultados dio a conocer El País días atrás, dado que una decena de pedidos de “partidas especiales” al Fosvoc desde 2018 llevaban su firma. De acuerdo con el trabajo realizado por la perito Gabriela March, presidenta de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay, la firma del legislador comunista no coincide con la que figura en esos documentos, por lo cual habría sido falsificada en los trámites.

Consultada por Búsqueda acerca de si ella fue la encargada también de la pericia caligráfica de Díaz, March evitó hacer cualquier comentario en cuidado de la “reserva profesional”.

Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que ni en el Sunca ni en el PIT-CNT se informó acerca del resultado de la pericia de Díaz.

Entre las maniobras irregulares que investiga la fiscalía en la causa del Fosvoc algunas están vinculadas al uso de "partidas especiales". Por los desvíos de dinero —que solo en 2023 y 2024 superan los US$ 1,1 millones— ya fueron condenados los tres exdirigentes del Sunca Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero.