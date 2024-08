Tribunal de Apelaciones negó pedido de Fiscalía de extender prisión preventiva a imputado por violar a su hija

Juan empezó ejerciendo violencia psicológica sobre Lucía, quien fue su pareja durante siete años y con quien tuvo dos hijas. Le decía “puta”, “prostituta”, no la dejaba vestir como quisiera, la menospreciaba y desvalorizaba. También la obligaba a entregarle el dinero de su trabajo, rompía objetos en la casa y la forzaba a realizar prácticas sexuales, que ella no consentía.

A partir de los hechos de violencia doméstica crónicos que vivían y que fueron denunciados por Lucía, ella fue trasladada junto con sus hijas —una de 5 años y otra de 8 meses— a un hogar protegido de extrema seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, la hija mayor le contó a una psicóloga que, cuando Lucía no se encontraba en la casa, su padre abusaba sexualmente de ella.

Relató que en la mesa se tocaba sus genitales con ella al lado, y le bajaba la ropa, la bombacha, le tocaba sus genitales y la violaba. “Me metía el pene, papá estaba debajo y yo arriba, él se movía y me hacía cosquillas, me enloquecía la cabeza, me dolía mucho”, manifestó, haciendo referencia a su vagina. También le introducía objetos en la vagina.