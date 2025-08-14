Unasev pide recursos a Orsi para perseguir faltas, que no son prioridad de Fiscalía y prescriben en seis meses

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, inició una ronda de reuniones y contactos con el objetivo de que aumente la aplicación de la “ley de faltas” para quienes cometen algunas de las cinco infracciones vinculadas al tránsito que están incluidas en la normativa.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La ley sobre faltas y conservación de espacios públicos, que fue aprobada en agosto de 2013, estableció la posibilidad de sancionar con entre siete y 30 días de trabajo comunitario a las personas que no usan casco cuando deberían, las que circulan sin permiso de conducir, las que participan de picadas, las que exceden la velocidad permitida más del doble y las que tienen más de 1,2 gramos de alcohol por litro en sangre.

“En general no se aplica y no se juzga, porque la Justicia está desbordada con otro montón de temas y considera que estas faltas son menores”, dijo Metediera a Búsqueda , quien ya mantuvo dos reuniones con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, por el tema, además de conversar con la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores Públicos y de plantearlo en las reuniones que mantiene por el Presupuesto en Presidencia. “Para desestimular a los que cometen infracciones necesitamos que se aplique, porque hoy no alcanza con las multas económicas y no se resuelve el problema”, dijo.

Metediera fue en el período de gobierno pasado director de Tránsito y Transporte de Canelones e intendente de ese departamento luego de que Yamandú Orsi renunciara. Según contó, desde su nuevo cargo le transmitió “informalmente” a Orsi en algunas instancias la necesidad de dotar del presupuesto necesario a la Fiscalía y al Poder Judicial para que aumente la aplicación de la ley de faltas como elemento disuasorio de estas infracciones de tránsito, en un contexto de aumento de los siniestros y de los fallecidos.

Según el último informe de la Unasev, en 2024 hubo 21.597 siniestros de tránsito en el país, lo que representa un aumento del 4,9% en comparación con 2023. Además, en 2024 se registraron 27.300 personas lesionadas, entre las que hubo 434 fallecidos. Estas cifras implican un aumento en un año del 2,8% en la cantidad de fallecidos, 7,8% en heridos graves y 5,4% en heridos leves.

“La zona más compleja del país es Montevideo, Canelones y Maldonado” y “es necesario contar con algún recurso económico para asegurar que se atienda” la ley de faltas, dijo el presidente de la Unasev.

Si bien es una ley que “se sigue aplicando”, fuentes fiscales señalaron a Búsqueda que —lejos del “auge” que tuvo en sus primeros años— su uso “empezó a decaer” desde la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal en 2017.

Una tarea prioritaria para la Unasev y relegada por Fiscalía

La instrucción general 14 de 2021, una de las directrices que regula la actuación de los fiscales, determinó que los procesos por faltas no eran una prioridad. La resolución, que se emitió cuando el fiscal de Corte era el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aclaró que los procesos penales por faltas siguen un proceso inquisitivo en el cual la Fiscalía participa como “titular de la pretensión punitiva, pero no define la política de investigación y persecución criminal, salvo en aquellos asuntos que los jueces deciden judicializar”.

Luego de señalar los “cometidos esenciales” del Ministerio Público en la persecución de los delitos y la atención de las víctimas y los testigos, afirma que las faltas no pueden “ser consideradas como una tarea prioritaria para la institución”. Y agrega: “Por definición, las faltas refieren a conductas menos graves que los delitos que se sancionan con multa o con otro tipo de medidas no privativas de libertad. Por ende debe priorizarse la investigación y la persecución de los delitos frente a las contravenciones”.

Según establece la legislación vigente, las faltas —que también se deben aplicar a quienes duerman en espacios públicos, tiren basura, vandalicen contenedores, entre otras situaciones— se resuelven en una única audiencia. Allí el juez —que en Montevideo son jueces de faltas y en el interior son jueces de paz— convoca a la instancia en el juzgado, donde se evalúa la conducta de la persona, la Fiscalía le imputa una falta y solicita una condena, algo que resuelve la Justicia.

El control del cumplimiento del trabajo comunitario está a cargo de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior, que suele tener cerca de 3.000 personas a escala nacional cumpliendo trabajo comunitario, según informaron desde la cartera.

Fuentes judiciales cercanas a los procesos de faltas dijeron a Búsqueda que se enfrentan a varias dificultades para asegurar la aplicación de la ley, además de la carencia de recursos humanos que existe en todo el sistema de Justicia. Una de las problemáticas que los afecta es que las faltas prescriben a los seis meses desde que se cometieron y también existe la proscripción de la pena, cuando pasa un tercio del tiempo que se requiere para la extinción del delito sin que la pena impuesta se haya ejecutado o cumplido, es decir, dos meses. Por la demora de los procesos o la falta de cupos para realizar el trabajo comunitario, suele suceder que terminen sin la obligación de cumplir.

Para la Unasev, la aplicación de la ley de faltas es una de las medidas “fundamentales” para reducir la cantidad de siniestros de tránsito, fallecidos y lesionados. Por esa razón, además de reclamar que haya presupuesto en los organismos del sistema de Justicia, como la creación de una fiscalía especializada de tránsito, comenzaron a trabajar con Ferrero para realizar capacitaciones a fiscales y lo mismo buscarán hacer con el Poder Judicial.

Metediera planteó que hay casos de personas que se las detectó manejando sin permiso de conducir y fueron sancionadas con “ir a sacar el permiso”, algo que consideró “casi una tomada de pelo”. Este proceso, considera, es “más importante teniendo en cuenta” que se aplicará “un permiso de conducir por puntos” y “tiene que haber estímulo para el trabajo y desestímulo para los que cometen infracciones”.