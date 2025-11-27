Uruguay avanza en su transición energética mientras debate el papel del gas natural y la planificación hacia 2050

Durante el panel de apertura del evento Energía Summit 2025, organizado por El Observador el martes 25, la directora nacional de Energía , Arianna Spinelli, y Ramón Méndez, presidente de la organización REN21 y director ejecutivo de la Asociación Ivy, intercambiaron visiones sobre el estado actual de la transición energética uruguaya, los avances de las últimas dos décadas y los desafíos hacia una nueva política para el 2050.

Méndez fue enfático al rechazar la idea de que Uruguay está iniciando una “segunda transición energética”, a la cual describió como “un invento uruguayo”, en tanto Spinelli sostuvo una postura similar y recordó que Uruguay incorporó conceptos como la transición justa y la integración social desde su primera política energética en 2008. “Es una política que es un orgullo nacional; no solo es técnico-industrial, es social, de ahí nace que tenga los conceptos de transición energética y transición justa”, comentó.

El debate permitió repasar algunos logros que distinguen a Uruguay en el escenario global. Aunque el dato más citado es la participación de las fuentes renovables en la generación eléctrica —que en 2024 alcanzó el 99,1%—, Méndez subrayó impactos menos visibles pero igual de relevantes. Señaló que hay alrededor de un 80% de participación eléctrica dentro del sistema industrial y afirmó que aproximadamente un tercio de los automóviles que hoy se comercializan en el país son eléctricos. “En América Latina, Uruguay está despegado adelante del resto”, afirmó.

Además, insistió en que la transición energética global ya no está impulsada principalmente por criterios ambientales. “Durante décadas, el motor principal que impulsó la transición energética fue el cambio climático. Hoy ya no lo es más. Aunque no existiera el cambio climático, hoy la transición energética es lo más conveniente”, dijo, aludiendo a la caída de los costos de la energía eólica y solar y a la creciente volatilidad del gas fósil, agravada por la guerra en Ucrania.

Spinelli centró su análisis en los desafíos pendientes, especialmente en transporte e industria, donde los combustibles fósiles aun predominan. Sostuvo que la electrificación y las soluciones basadas en renovables no siempre compiten económicamente con los combustibles tradicionales, y adelantó que el Ministerio de Industria trabaja en nuevos instrumentos de eficiencia energética y en una actualización normativa.

Recordó que el nuevo plan de eficiencia energética proyecta un ahorro equivalente a 27 días de uso de energía al año, y agregó que el sector residencial —particularmente la envolvente térmica de las viviendas— es el mayor potencial de eficiencia aún sin aprovechar, sobre el cual Uruguay todavía no ha dado ese “salto” por falta de instrumentos adecuados.

Uno de los aspectos más novedosos de su intervención fue la mención explícita al posible rol del gas natural como energético de transición para ciertas industrias. Spinelli señaló que Uruguay ya cuenta con infraestructura y conexiones internacionales que podrían aprovecharse, y que para algunos sectores intensivos en consumo de gasoil o fuel oil “podría cerrar todo” si se accede a gas a precios competitivos. Sin embargo, advirtió que cualquier desarrollo en torno al gas natural requeriría inversiones y un marco regulatorio actualizado, algo en lo que Uruguay trabaja actualmente con la Organización Latinoamericana de Energía.

La directora también adelantó que Uruguay comenzará a trabajar en la elaboración de una nueva política energética hacia 2050, aunque aclaró que falta el proceso participativo y el desarrollo de escenarios de prospectiva. En ese marco, detalló que la expansión solar prevista incluye 120 MW nuevos en 2026, otros 120 MW en 2027 y entre 200 y 400 MW adicionales por año en los siguientes períodos. También mencionó que uno de los estudios en curso analiza la posible reconversión de la refinería de La Teja en una biorrefinería.

Méndez complementó la mirada con un llamado a repensar la regulación y el funcionamiento del mercado energético, al considerar que la matriz basada en renovables exige otro diseño. Recordó que la planificación es la que garantiza la energía firme del sistema y señaló que la revisión regulatoria debería contemplar mecanismos como la remuneración de la firmeza y el rediseño de los mercados eléctricos, que hoy no se ajustan a las características de un sistema basado mayoritariamente en renovables.

Spinelli señaló que uno de los aspectos más novedosos de la agenda actual es el cambio de enfoque respecto al hidrógeno verde y sus derivados. Explicó que el gobierno decidió poner especial atención en las dimensiones sociales y ambientales, así como en los impactos socioeconómicos de esta actividad emergente, y, en ese marco, detalló que se está realizando en conjunto con el Ministerio de Ambiente una Evaluación Ambiental Estratégica específica para el hidrógeno, un proceso que calificó como “novedoso para Uruguay” porque analiza la actividad en su conjunto y no proyecto por proyecto. Según dijo, esta evaluación busca generar insumos para que al final del proceso el país pueda definir una posición informada y que el tema se incorpore de manera sólida a la política energética.

Exploración offshore

En otro panel, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó que la estatal argentina cerró un acuerdo estratégico con la petrolera italiana ENI para avanzar en la exploración offshore de petróleo en Uruguay. Según adelantó, la idea será explorar conjuntamente el bloque OFF-5, ubicado a 200 kilómetros de la costa, con una extensión de 17.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 4.100 metros. El ejecutivo explicó que la asociación se estructuró bajo la modalidad farm-out, mediante la cual ENI Uruguay Ltd. adquiere el 50% de participación en el bloque y asumirá su operación una vez finalizado el proceso de análisis.

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román celebró la asociación, al entender que “potenciará el desarrollo energético del país”, ya que “ese bloque de YPF no tenía comprometido un pozo y ahora se podría adelantar uno exploratorio”.

En cuanto a potenciales riesgos ambientales, San Román afirmó que Ancap selecciona para la exploración a las “mejores empresas, las que tienen operaciones más seguras y que respetan las normas”, por lo que aseguró que el impacto climático será “nulo o casi inexistente”.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, también se refirió al anuncio durante el evento. “Estamos acompañando proyectos, promoviendo que no haya obstáculos, que las cosas ocurran”, indicó la ministra. Y agregó: “Hay un know how que hay que rescatar. En clave de soberanía se tomó una decisión con las energías renovables, es un camino que no vamos a abandonar. Pero también es verdad que tenemos que ver cómo aggiornar el éxito de la política energética”, concluyó.