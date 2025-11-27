Yamandú Orsi promueve discusión sobre más mano dura en el combate a la delincuencia

El presidente se refirió al “modelo Bukele” de combate al crimen organizado en El Salvador como un “proceso para analizar” y recibió expresiones de respaldo de políticos opositores

Las referencias realizadas por el mandatario Yamandú Orsi a la política llevada adelante por el gobierno de El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, marcan la intención de su administración de poner sobre la mesa una estrategia más frontal en el combate a la delincuencia, en particular al narcotráfico, dijo a Búsqueda una fuente oficial.

“De la seguridad hay que hablar, y creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador. Es el ejemplo de un proceso para analizar”, señaló Orsi, al ser consultado ayer, miércoles 26, durante una entrevista en Desayunos Búsqueda sobre el posicionamiento de la izquierda ante las estrategias para combatir la inseguridad. Esas declaraciones generaron revuelo político, dándole distintas interpretaciones. Según la fuente consultada, Orsi quiso poner el “modelo Bukele” en discusión como un mensaje en el sentido de que Uruguay debe enfrentar con más firmeza el problema del narcotráfico para la seguridad pública.

Horas después de sus declaraciones con Búsqueda, Orsi llamó al programa Fácil desviarse de radio Del Sol y aclaró: “¿Cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa? A eso me refiero, esto es a cuenta de una discusión más larga. Por eso es un ejemplo a analizar, no a seguir. ¡Por favor!”.

Dijo que lo que más le llama la atención es “el nivel de adhesión” que generan en la población las políticas del presidente salvadoreño, y enfatizó que “es imposible e inaceptable” aplicar ese método en Uruguay. “Lo digo convencidísimo, que no podés hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad”, aseguró.

Ayer miércoles, luego de comparecer en la Comisión de Convivencia y Seguridad de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó sobre los dichos de Orsi: “Lógicamente un fenómeno como el de El Salvador, que llevó a Bukele a la presidencia, es un objeto de estudio, y es un ejemplo de políticas de seguridad que debemos necesariamente estudiar, para evaluar”.