Inicia el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. tras la orden de Donald Trump

Algunos de los 800 miembros de la Guardia Nacional desplegados por Trump comenzaron a llegar a la capital de la nación este 12 de agosto, después de que la Casa Blanca ordenara a las fuerzas federales que se hicieran cargo del Departamento de Policía de la ciudad y redujeran el crimen, luego de que el presidente la llamara, sin fundamento, una ciudad sin ley.

La afluencia se produjo después de que Trump anunciara que activaría a los miembros de la Guardia y se haría cargo del departamento. Citó una emergencia delictiva, pero se refirió a unos índices de criminalidad que los funcionarios de la ciudad enfatizan que ya está disminuyendo notablemente. El presidente tiene el derecho legal de hacer tales movimientos, pero hasta cierto punto.

La ley permite a Trump controlar el departamento de policía durante un mes, pero qué tan agresiva será la presencia federal y cómo podría desarrollarse seguían siendo preguntas abiertas cuando la alcaldesa y el jefe de policía de la ciudad fueron al Departamento de Justicia para reunirse con la fiscal general.

La reunión se produce un día después de que la alcaldesa Muriel Bowser dijera que el plan recién anunciado de Trump para hacerse cargo del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y llamar a la Guardia Nacional no era un paso productivo.

Con calma expuso los argumentos de su despacho de que el crimen ha estado disminuyendo constantemente, y dijo que el estado de emergencia percibido por Trump simplemente no coincide con los números de los que dispone.

También afirmó rotundamente que las manos de la ciudad capital están atadas y que su administración no tiene más remedio que cumplir. "Podríamos impugnar eso", dijo sobre la definición de Trump de una emergencia criminal, "pero su autoridad es bastante amplia".

Bowser hizo una referencia a la "llamada emergencia" de Trump y concluyó: "Voy a trabajar todos los días para asegurarme de que no sea un desastre total".

Mientras Trump invoca su plan diciendo que "vamos a recuperar nuestra capital", Bowser y el departamento de policía sostienen que los delitos violentos en general en Washington han disminuido a su mínimo de los últimos 30 años, después de un fuerte aumento en 2023.

Los robos de autos, por ejemplo, cayeron alrededor del 50 por ciento en 2024 y han vuelto a bajar este año. Sin embargo, más de la mitad de los arrestados son menores, y el alcance de los castigos contra ellos es un punto de discordia para la administración Trump.

Un enfrentamiento de larga data

Bowser, una demócrata, pasó gran parte del primer mandato de Trump en el cargo discutiendo abiertamente con el presidente republicano.

Ella se defendió de sus planes iniciales de un desfile militar por las calles y se opuso públicamente cuando llamó a una avalancha de agencias federales de aplicación de la ley para enfrentar a los manifestantes en las protestas contra la brutalidad policial, que se produjeron durante el verano de 2020.

Más tarde hizo pintar las palabras "Black Lives Matter" en letras amarillas gigantes en la calle a una cuadra de la Casa Blanca.

En el segundo mandato de Trump, respaldado por el control republicano de ambas cámaras del Congreso, Bowser ha caminado por la cuerda floja pública durante meses, enfatizando los puntos en común con la administración Trump en temas como el exitoso esfuerzo para traer a los Washington Commanders de la NFL de regreso al Distrito de Columbia.

Observó con abierta preocupación por las calles de la ciudad cómo Trump finalmente obtuvo su desfile militar este verano. La decisión del mandatario de desmantelar la plaza Black Lives Matter a principios de este año sirvió como una metáfora clara de cuánto había evolucionado la dinámica de poder entre los dos ejecutivos.

Ahora esa tensa relación entra en territorio desconocido, ya que Trump ha cumplido apenas en meses con lo que muchos funcionarios de DC esperaban en silencio que fueran amenazas vacías. El nuevo enfrentamiento ha arrojado a Bowser bajo una luz de empatía, incluso entre sus críticos de toda la vida.

"Es un juego de poder y somos un blanco fácil", aseguró Clinique Chapman, directora ejecutiva del Laboratorio de Justicia de DC.

Crítica frecuente de Bowser, a quien acusa de "vigilar en exceso a nuestra juventud" con las recientes expansiones del toque de queda juvenil en Washington, Chapman dijo que la última medida de Trump "no se trata de crear un DC más seguro. Se trata solo de poder".

Bowser sostiene que todo el poder reside en Trump y que su administración puede hacer poco más que cumplir y sacar lo mejor de él. La mujer, nativa de Washington, pasó gran parte de la conferencia de prensa del 11 de agosto vinculando la toma de Washington por parte de Trump con el tema más amplio del estatus geopolítico del Distrito de Columbia (DC).

Mientras Washington siga siendo un enclave federal con autonomía limitada bajo la Ley de Autonomía de 1973, dijo, seguirá siendo vulnerable a tales decisiones.

La Sección 740 de la Ley de Autonomía permite al presidente hacerse cargo de la policía de Washington durante 48 horas, con posibles extensiones a 30 días, en tiempos de emergencia.

Ningún presidente lo ha hecho antes, dijo Monica Hopkins, directora ejecutiva del capítulo de DC de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. "Eso debería alarmar a todos", dijo Hopkins, "no solo en Washington".

Como anillo al dedo

Para Trump, el esfuerzo por hacerse cargo de la seguridad pública en Washington refleja una escalada de su enfoque agresivo hacia la aplicación de la ley.

El estatus de DC como distrito federal establecido por el Congreso le brinda una oportunidad única para impulsar su agenda de mano dura contra la delincuencia, aunque no ha propuesto soluciones a las causas fundamentales de la existencia de personas sin hogar o la criminalidad.

"Permítanme ser muy clara (...) El crimen en DC está terminando y terminando hoy", afirmó la fiscal general Pam Bondi durante la conferencia de prensa del anuncio de Trump.

La declaración de Trump de un estado de emergencia se ajusta al patrón general de su segundo mandato en el cargo: ha recorrido el mismo camino en temas que van desde la protección fronteriza hasta los aranceles económicos, lo que le permite gobernar esencialmente a través de órdenes ejecutivas. En muchos casos, ha seguido adelante mientras los tribunales resolvían las controversias en torno a tales medidas.

Las afirmaciones de Bowser sobre la reducción exitosa de las tasas de delitos violentos recibieron respaldo a principios de este año de quien menos se esperaba. Ed Martin, la elección original de Trump para fiscal federal para el Distrito de Columbia, emitió un comunicado de prensa en abril elogiando una caída del 25 por ciento en este tipo de crímenes con respecto al año anterior.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump y los esfuerzos de nuestra iniciativa 'Make DC Safe Again', el Distrito ha visto una disminución significativa en los delitos violentos (...) Estamos demostrando que una aplicación estricta y políticas inteligentes pueden hacer que nuestras comunidades sean más seguras", afirmó Martin.

En mayo, Trump abandonó sus esfuerzos para que Martin fuera confirmado para el puesto, ante la oposición en el Congreso. Su candidata de reemplazo, la exjueza y expresentadora de ‘Fox News’ Jeanine Pirro, fue confirmada recientemente.

El 11 de agosto, Pirro, de pie junto a Trump, calificó la toma de Washington como "el paso que necesitamos en este momento para que los delincuentes entiendan que ya no se saldrán con la suya".

