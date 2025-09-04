  • Cotizaciones
    Acuerdo UE-Mercosur: sindicato agrícola francés denuncia una “traición anunciada”

    El acuerdo de libre comercio entre los países latinoamericanos del Mercosur y la Unión Europea, cuya aprobación pide la Comisión Europea, es una “traición planificada”, afirmó el jueves el secretario general de Coordination Rurale, el segundo sindicato agrícola francés

    Sindicato Coordination Rurale protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

    Sindicato Coordination Rurale protesta contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

    “Es una traición, una traición programada”, declaró Christian Convers en la radio RMC/BFM. “No somos ingenuos, vemos claramente que estas cosas estaban previstas”, añadió, señalando: “Esto no va a reforzar la confianza que los agricultores tienen en sus gobernantes”.

    “Desde hoy vamos a dirigirnos al primer ministro para que, antes de su voto de confianza (el lunes), pida una votación en la Asamblea Nacional”, dijo, llamando a “pronunciarse contra el Mercosur. (…) El presidente de la República deberá seguir o no esa decisión”.

    Según él, “hay que saber hoy si Francia todavía tiene algo que decir en Europa. Yo creo que todavía tiene los medios para hacerlo”.

    “Es una cuestión de sociedad. Hay que saber qué quieren mañana los consumidores en su plato. Si solo quieren productos que vengan de América del Sur, los tendrán”, lanzó.

    Bruselas, que espera obtener la luz verde antes de fin de año, promete garantías “sólidas” para los agricultores, con cláusulas de salvaguardia reforzadas.

    “¿Quién puede creer eso? (…) Es un engaño”, denunció Convers, agregando que “la Coordination Rurale pide desde hace tiempo sacar la agricultura de estos tratados de libre comercio”.

    Francia lidera la resistencia

    Francia, que encabezaba la resistencia dentro de los 27, celebró las garantías presentadas por Bruselas, aunque la portavoz del gobierno, Sophie Primas, precisó que París aún “necesita analizar esta cláusula de salvaguarda”.

    El acuerdo UE-Mercosur busca, entre otras cosas, facilitar la exportación europea de automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A cambio, abriría el mercado europeo a carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, lo que podría debilitar a varios sectores agrícolas en Europa.

    El primer ministro francés, François Bayrou, encara una rentrée política de alto riesgo, en un contexto marcado por llamados en redes sociales a bloquear el país el 10 de septiembre.

    Christian Convers, sin embargo, se mostró escéptico sobre esas convocatorias: “Cuanto más se acerca el 10 de septiembre, menos claro está lo que ocurrirá ese día. No creo que estemos aquí necesariamente para bloquear el país, estamos aquí para hacer avanzar los temas”.

