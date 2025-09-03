Mercosur: la Unión Europea impulsa la ratificación del acuerdo con concesiones a Francia
La Comisión Europea presentó a sus 27 países miembros el acuerdo UE-Mercosur, que incluye una cláusula de salvaguardia para proteger la agricultura europea y atender reclamos de países como Francia, que consideró la medida “en la dirección correcta”
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en la sede de la UE, Bruselas, el 3 de setiembre de 2025.
Para tranquilizar a los países más críticos, especialmente a Francia y Polonia, se aplicarán medidas para proteger a los mercados, y vigilar si se produce un incremento sustancial en la entrada de productos sensibles como la carne de vacuno, el pollo o el azúcar. Todos estos productos, en cualquier caso, estarán sujetos a cuotas estrictas de importación.
Con el acuerdo con Mercosur, Europa espera que las exportaciones aumenten un 50% a estos países.
El momento actual es clave, después de llegar a un acuerdo con Donald Trump en que Europa tuvo que resignarse a que los aranceles a los productos europeos sean del 15%, un varapalo que intentará compensar de alguna forma con los países de América Latina. También y, probablemente debido a ello, algunos países europeos han rebajado su postura.
Para Francia, es “un paso en la dirección correcta”
Francia, que hasta ahora consideraba el acuerdo “inaceptable”, ha suavizado su postura tras el anuncio de la incorporación al texto de la cláusula de salvaguardia que reclamaba. “La Unión Europea (...) ha escuchado las reservas expresadas” por París, declaró la portavoz del gobierno, Sophie Primas, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros del miércoles.
“Es un paso en la dirección correcta (...): asumir la apertura y proteger al mismo tiempo nuestros sectores sensibles”, escribió el ministro de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, en la red social X. “Francia va a examinar ahora en detalle lo que se propone, con el fin de garantizar la eficacia del dispositivo”, añadió.