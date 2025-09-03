  • Cotizaciones
    miércoles 03 de septiembre de 2025

    Mercosur: la Unión Europea impulsa la ratificación del acuerdo con concesiones a Francia

    La Comisión Europea presentó a sus 27 países miembros el acuerdo UE-Mercosur, que incluye una cláusula de salvaguardia para proteger la agricultura europea y atender reclamos de países como Francia, que consideró la medida “en la dirección correcta”

    La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en la sede de la UE, Bruselas, el 3 de setiembre de 2025.

    La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en la sede de la UE, Bruselas, el 3 de setiembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    No hay una fecha máxima de cuándo esto podría ocurrir, pero el objetivo es que sea un proceso que no se alargue en el tiempo.

    Representantes del Mercosur y EFTA anuncian el cierre de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio
    Política exterior

    Mercosur y EFTA anuncian acuerdo e interés de “acelerar al máximo” su ratificación

    Por Redacción Búsqueda
    La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi
    Agro

    Mercosur tiene expectativas de firmar acuerdos con la Unión Europea y EFTA antes de fin de año

    Por Juan Luis Dellapiazza

    Momento clave

    Para tranquilizar a los países más críticos, especialmente a Francia y Polonia, se aplicarán medidas para proteger a los mercados, y vigilar si se produce un incremento sustancial en la entrada de productos sensibles como la carne de vacuno, el pollo o el azúcar. Todos estos productos, en cualquier caso, estarán sujetos a cuotas estrictas de importación.

    Con el acuerdo con Mercosur, Europa espera que las exportaciones aumenten un 50% a estos países.

    El momento actual es clave, después de llegar a un acuerdo con Donald Trump en que Europa tuvo que resignarse a que los aranceles a los productos europeos sean del 15%, un varapalo que intentará compensar de alguna forma con los países de América Latina. También y, probablemente debido a ello, algunos países europeos han rebajado su postura.

    Para Francia, es “un paso en la dirección correcta”

    Francia, que hasta ahora consideraba el acuerdo “inaceptable”, ha suavizado su postura tras el anuncio de la incorporación al texto de la cláusula de salvaguardia que reclamaba. “La Unión Europea (...) ha escuchado las reservas expresadas” por París, declaró la portavoz del gobierno, Sophie Primas, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros del miércoles.

    “Es un paso en la dirección correcta (...): asumir la apertura y proteger al mismo tiempo nuestros sectores sensibles”, escribió el ministro de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, en la red social X. “Francia va a examinar ahora en detalle lo que se propone, con el fin de garantizar la eficacia del dispositivo”, añadió.

    Esther Herrera, de RFI, y agencias

    FUENTE:RFI

