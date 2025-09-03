Mercosur: la Unión Europea impulsa la ratificación del acuerdo con concesiones a Francia

La Comisión Europea presentó a sus 27 países miembros el acuerdo UE-Mercosur, que incluye una cláusula de salvaguardia para proteger la agricultura europea y atender reclamos de países como Francia, que consideró la medida “en la dirección correcta”

La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en la sede de la UE, Bruselas, el 3 de setiembre de 2025.

La Unión Europea (UE) está ya preparada para la aprobación del acuerdo con los países del Mercosur y con México. La Comisión Europea enviará en las próximas horas el texto para que los Veintisiete y el Parlamento Europeo lo aprueben y todas las partes lo puedan firmar. Tras ello, empezará a ratificarse país por país.

No hay una fecha máxima de cuándo esto podría ocurrir, pero el objetivo es que sea un proceso que no se alargue en el tiempo.

Momento clave Para tranquilizar a los países más críticos, especialmente a Francia y Polonia, se aplicarán medidas para proteger a los mercados, y vigilar si se produce un incremento sustancial en la entrada de productos sensibles como la carne de vacuno, el pollo o el azúcar. Todos estos productos, en cualquier caso, estarán sujetos a cuotas estrictas de importación.

Con el acuerdo con Mercosur, Europa espera que las exportaciones aumenten un 50% a estos países.

El momento actual es clave, después de llegar a un acuerdo con Donald Trump en que Europa tuvo que resignarse a que los aranceles a los productos europeos sean del 15%, un varapalo que intentará compensar de alguna forma con los países de América Latina. También y, probablemente debido a ello, algunos países europeos han rebajado su postura.