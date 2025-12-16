  • Cotizaciones
    Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía en la primera edición de ‘Time France’

    La actriz estadounidense Angelina Jolie muestra las cicatrices de su doble mastectomía, que la convirtieron en un rostro de la lucha contra el cáncer, en el primer número de Time France, la edición francesa del célebre semanario lanzada esta semana

    Angelina Jolie en la portada de Time Francia.

    Angelina Jolie en la portada de Time Francia.

    FOTO

    RFI
    Por RFI

    “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, relata la estrella de Hollywood, conocida por activismo humanitario, en la portada del número uno de la revista, presentada este lunes y que llegará a los quioscos el jueves.

    Las fotografías en las que Jolie deja entrever con decoro sus cicatrices fueron tomadas por Nathaniel Goldberg.

    Embed
    Ver esta publicación en Instagram

    Una publicación compartida por TIME (@timefrance)

    La actriz ganadora de un Óscar en el año 2000 reveló en 2013 que se sometió a una doble mastectomía y, posteriormente, a la extirpación de los ovarios en 2015, para prevenir un alto riesgo de cáncer, ya que es portadora del gen BRCA1, que implica una alta predisposición.

    Su decisión contribuyó a visibilizar la prevención de los cánceres de mama y de ovario, y animó a numerosas mujeres a someterse a pruebas de detección.

    “Cuando en 2013 compartí mi experiencia, fue para fomentar decisiones informadas (…) El acceso a las pruebas de detección y a la atención médica no debería depender ni de los recursos financieros ni del lugar de residencia”, añade la actriz, que protagoniza Coutures, una película dirigida por la francesa Alice Winocour que se estrenará el próximo año y guarda un eco con su propia historia.

    Jolie

    El primer número de la revista incluye, entre otros contenidos, una entrevista con el embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner; un reportaje en la región del Donbás con la 93ª Brigada Jolodni Yar del ejército ucraniano; y una investigación sobre los entresijos del tráfico de arte.

    La licencia de Time France —la primera a nivel internacional para la revista centenaria conocida por sus portadas, grandes reportajes y la elección de la personalidad del año— fue adquirida por el grupo 360BusinessMedia del empresario Dominique Busso, que lanzó Forbes France.

    Con AFP

    RFI

