Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía en la primera edición de ‘Time France’

La actriz estadounidense Angelina Jolie muestra las cicatrices de su doble mastectomía, que la convirtieron en un rostro de la lucha contra el cáncer, en el primer número de Time France, la edición francesa del célebre semanario lanzada esta semana

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, relata la estrella de Hollywood, conocida por activismo humanitario, en la portada del número uno de la revista, presentada este lunes y que llegará a los quioscos el jueves.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Las fotografías en las que Jolie deja entrever con decoro sus cicatrices fueron tomadas por Nathaniel Goldberg.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TIME (@timefrance) La actriz ganadora de un Óscar en el año 2000 reveló en 2013 que se sometió a una doble mastectomía y, posteriormente, a la extirpación de los ovarios en 2015, para prevenir un alto riesgo de cáncer, ya que es portadora del gen BRCA1, que implica una alta predisposición.

Su decisión contribuyó a visibilizar la prevención de los cánceres de mama y de ovario, y animó a numerosas mujeres a someterse a pruebas de detección.

“Cuando en 2013 compartí mi experiencia, fue para fomentar decisiones informadas (…) El acceso a las pruebas de detección y a la atención médica no debería depender ni de los recursos financieros ni del lugar de residencia”, añade la actriz, que protagoniza Coutures, una película dirigida por la francesa Alice Winocour que se estrenará el próximo año y guarda un eco con su propia historia.