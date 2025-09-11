  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    Asesinato de Charlie Kirk: la persona más buscada de Estados Unidos sigue prófuga

    Se inició una cacería humana tras el asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah, un crimen que generó temores sobre un posible aumento de la violencia política en Estados Unidos

    Asesinato de Charlie Kirk: buscan al sospechoso del crimen contra el aliado de Trump.

    Asesinato de Charlie Kirk: buscan al sospechoso del crimen contra el aliado de Trump.

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    "Durante años, aquellos de la izquierda radical han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis, asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en un mensaje de video desde la Oficina Oval, pocas horas después de la muerte de Kirk. "Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país. Mi administración encontrará a todos los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan”.

    Charlie Kirk a su llegada a la Utah Valley University.
    Utah

    Estados Unidos: asesinan al activista Charlie Kirk, aliado de Trump, durante un acto universitario

    Por RFI
    Personas asisten a una vigilia en memoria del joven activista e influencer conservador Charlie Kirk.
    Estados Unidos

    Charlie Kirk: legado y controversias del activista conservador que llevó el trumpismo a los estudiantes

    Por France 24
    Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Un video muestra al activista dirigiéndose a la multitud cuando se escucha un solo disparo; el padre de dos hijos pareció desplomarse en su silla, provocando pánico entre el público.

    El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que el tirador, vestido con ropa oscura, disparó desde un tejado cercano en lo que las autoridades describieron como un ataque dirigido. Estudiantes presentes calificaron el tiroteo como loco y aterrador. "Me hace sentir que debo ser muy cuidadoso al expresar mis ideas políticas", dijo a la AFP Samuel Kimball, estudiante de ingeniería de software. "Si estuviera considerando dedicarme a la política, tendría miedo de que me dispararan".

    Charlie-Kirk-Busqueda-Asesino
    A la caza del asesino de Charlie Kirk.

    A la caza del asesino de Charlie Kirk.

    A pesar de las búsquedas puerta a puerta realizadas por agentes federales, estatales y locales, el tirador sigue prófugo.

    El alcalde de Orem, David Young, confirmó que varias agencias policiales investigan el caso, pero que el sospechoso aún no ha sido detenido.

    El FBI habilitó una línea digital para que el público aporte información.

    K9-Charlie-Kirk-Asesino-Busqueda
    Un policía y una unidad canina caminan por el campus tras el tiroteo de Charlie Kirk.

    Un policía y una unidad canina caminan por el campus tras el tiroteo de Charlie Kirk.

    Hubo confusión inicial sobre la detención: el director del FBI, Kash Patel, publicó en X que el sujeto había sido arrestado, pero se retractó una hora después.

    Trump ordenó que las banderas en edificios gubernamentales, incluida la Casa Blanca, ondearan a media asta hasta el domingo, en señal de homenaje a Kirk. El gobernador de Utah, Spencer Cox, también republicano, calificó el asesinato como asesinato político y advirtió al perpetrador: "Lo encontraremos, lo juzgaremos y lo haremos rendir cuentas con todo el peso de la ley. Y sólo quiero recordar que todavía tenemos la pena de muerte aquí en Utah”.

