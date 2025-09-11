Asesinato de Charlie Kirk: la persona más buscada de Estados Unidos sigue prófuga
Se inició una cacería humana tras el asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah, un crimen que generó temores sobre un posible aumento de la violencia política en Estados Unidos
Asesinato de Charlie Kirk: buscan al sospechoso del crimen contra el aliado de Trump.
"Durante años, aquellos de la izquierda radical han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis, asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en un mensaje de video desde la Oficina Oval, pocas horas después de la muerte de Kirk. "Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país. Mi administración encontrará a todos los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan”.
Embed - President Trump Delivers Remarks on Charlie Kirk
Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Un video muestra al activista dirigiéndose a la multitud cuando se escucha un solo disparo; el padre de dos hijos pareció desplomarse en su silla, provocando pánico entre el público.
El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que el tirador, vestido con ropa oscura, disparó desde un tejado cercano en lo que las autoridades describieron como un “ataque dirigido”. Estudiantes presentes calificaron el tiroteo como “loco” y “aterrador”. "Me hace sentir que debo ser muy cuidadoso al expresar mis ideas políticas", dijo a la AFP Samuel Kimball, estudiante de ingeniería de software. "Si estuviera considerando dedicarme a la política, tendría miedo de que me dispararan".
Charlie-Kirk-Busqueda-Asesino
A la caza del asesino de Charlie Kirk.
EFE
A pesar de las búsquedas puerta a puerta realizadas por agentes federales, estatales y locales, el tirador sigue prófugo.
El alcalde de Orem, David Young, confirmó que varias agencias policiales investigan el caso, pero que el sospechoso aún no ha sido detenido.
El FBI habilitó una línea digital para que el público aporte información.
K9-Charlie-Kirk-Asesino-Busqueda
Un policía y una unidad canina caminan por el campus tras el tiroteo de Charlie Kirk.
EFE
Hubo confusión inicial sobre la detención: el director del FBI, Kash Patel, publicó en X que el “sujeto” había sido arrestado, pero se retractó una hora después.
Trump ordenó que las banderas en edificios gubernamentales, incluida la Casa Blanca, ondearan a media asta hasta el domingo, en señal de homenaje a Kirk. El gobernador de Utah, Spencer Cox, también republicano, calificó el asesinato como “asesinato político” y advirtió al perpetrador: "Lo encontraremos, lo juzgaremos y lo haremos rendir cuentas con todo el peso de la ley. Y sólo quiero recordar que todavía tenemos la pena de muerte aquí en Utah”.