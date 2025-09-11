Asesinato de Charlie Kirk: la persona más buscada de Estados Unidos sigue prófuga

Se inició una cacería humana tras el asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah, un crimen que generó temores sobre un posible aumento de la violencia política en Estados Unidos

Asesinato de Charlie Kirk: buscan al sospechoso del crimen contra el aliado de Trump.

El presidente Donald Trump arremetió contra la “izquierda radical” tras el asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk, una de las voces más influyentes en la política conservadora estadounidense con apenas 31 años, y prometió tomar medidas enérgicas contra los responsables de lo que describió como “un momento oscuro para Estados Unidos”.

"Durante años, aquellos de la izquierda radical han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis, asesinos en masa y criminales del mundo", dijo Trump en un mensaje de video desde la Oficina Oval, pocas horas después de la muerte de Kirk. "Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país. Mi administración encontrará a todos los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan”.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Un video muestra al activista dirigiéndose a la multitud cuando se escucha un solo disparo; el padre de dos hijos pareció desplomarse en su silla, provocando pánico entre el público.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que el tirador, vestido con ropa oscura, disparó desde un tejado cercano en lo que las autoridades describieron como un “ataque dirigido”. Estudiantes presentes calificaron el tiroteo como “loco” y “aterrador”. "Me hace sentir que debo ser muy cuidadoso al expresar mis ideas políticas", dijo a la AFP Samuel Kimball, estudiante de ingeniería de software. "Si estuviera considerando dedicarme a la política, tendría miedo de que me dispararan".