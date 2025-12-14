Al menos 12 muertos tras un tiroteo en la playa más famosa de Australia durante una celebración judía

Timothy Brant-Coles, un turista británico que presenció el tiroteo, dijo a la AFP que vio “dos tiradores vestidos de negro y armados con rifles semiautomáticos” en esta playa de Sídney, la más famosa de Australia , que durante el fin de semana se llena de turistas, nadadores y surfistas.

Al menos 12 personas murieron en el tiroteo, según informó la policía. Según numerosos medios de comunicación, uno de los dos tiradores se encuentra entre los fallecidos. El segundo agresor fue detenido y se encuentra en estado crítico, según informó la policía a la BBC. El ataque causó además 29 heridos, entre ellos dos policías.

Tecnología Australia, primer país en poner fin al acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

“Las escenas en Bondi son impactantes y estremecedoras”, escribió el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado publicado en las redes sociales. “Mis pensamientos están con todas las personas afectadas”, añadió.

Las autoridades afirman que ya no hay ninguna amenaza activa, pero han instado a la población a evitar la zona, según la cadena australiana ABC.

El domingo por la tarde se había planeado en la playa una reunión anual llamada “Janucá junto al mar” para conmemorar la festividad judía de Hanukkah, pero los funcionarios no han hecho comentarios sobre un posible vínculo antisemita.

Un cartel del evento, titulado “Chanuka by the Sea 2025”, indicaba que iba a tener lugar cerca del parque infantil de la playa a partir de las 17:00 AEDT (3 de la mañana de Uruguay) del domingo, organizado por el centro judío Chabad de Bondi.

Asutralia-Banistas-Huyen-Tiroteo Esta captura de pantalla de un video de UGC tomada el 14 de diciembre de 2025 y recibida cortesía de Mike Ortiz muestra a los bañistas huyendo de Bondi Beach después de que hombres armados abrieran fuego, en Sydney el 14 de diciembre de 2025. AFP

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró en una conferencia de prensa que el tiroteo fue un “incidente terrorista”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó un “cruel ataque contra los judíos” y pidió a Australia que luchara más contra el antisemitismo. “En este mismo momento, nuestros hermanos y hermanas de Sidney, Australia, han sido atacados por terroristas despreciables en un ataque muy cruel contra judíos que habían acudido a Bondi Beach para encender la primera vela de Hanukkah”, dijo en un discurso pronunciado durante un acto en Jerusalén.

“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, concluyó.

El líder de la asociación judía de Australia se expresó en el mismo sentido, calificando la tragedia de “totalmente previsible”.

Imágenes dramáticas aparentemente filmadas por un miembro del público y transmitidas por canales de televisión australianos muestran a alguien aparentemente abordando y desarmando a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma.

Un raro suceso

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre ocurrida en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un pistolero solitario mató a 35 personas, impulsó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó considerablemente la adquisición de armas de fuego por parte de los australianos.

Entre los tiroteos masivos más importantes de este siglo se incluyen dos asesinatos-suicidios con un saldo de cinco muertos en 2014 y siete en 2018, en los que hombres armados mataron a sus propias familias y a sí mismos.

En 2022, dos policías fueron asesinados a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural del estado de Queensland. Los tres tiradores de ese incidente, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, también fueron asesinados a tiros por agentes tras un asedio de seis horas en la región de Wieambilla, junto con uno de sus vecinos.

FUENTE:RFI