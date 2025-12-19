  • Cotizaciones
    viernes 19 de diciembre de 2025

    Caso Epstein: el Departamento de Justicia enfrenta el plazo final para divulgar miles de documentos

    Este viernes vence el plazo legal para que el Departamento de Justicia publique parte sustancial del expediente Jeffrey Epstein, en medio de presiones políticas y nuevas revelaciones impulsadas por legisladores demócratas

    Una foto muestra a Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, junto a Clinton y otras dos personas.

    Una foto muestra a Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, junto a Clinton y otras dos personas.

    FOTO

    France 24
    Por France 24

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta una carrera contrarreloj: este viernes 19 de diciembre vence el plazo para divulgar decenas de miles de páginas del expediente judicial vinculado a Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la ley de transparencia aprobada en noviembre.

    La publicación de los archivos supone un desafío técnico y legal. Las autoridades deben revisar la documentación para proteger la identidad de algunas personas mencionadas en el expediente, lo que ha retrasado el proceso y elevado la presión sobre el organismo.

    En paralelo, congresistas del Partido Demócrata difundieron en los últimos días fotografías de Epstein junto a figuras públicas de alto perfil, entre ellas el expresidente Donald Trump, el empresario Bill Gates y el exmandatario Bill Clinton.

    La difusión de ese material reavivó el debate político en torno al caso y sumó tensión a la expectativa por el contenido de los documentos, cuyo alcance y nivel de detalle siguen siendo motivo de especulación en Washington.

    FUENTE:FRANCE24

