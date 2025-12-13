  • Cotizaciones
    Caso Jeffrey Epstein: imágenes privadas junto a Trump, Gates y Clinton reavivan el debate sobre su red de contactos

    El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparece junto a figuras del poder político y económico de Estados Unidos, como Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    Donald Trump, junto a Jeffrey Epstein en una fiesta.

    Donald Trump, junto a Jeffrey Epstein en una fiesta.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las imágenes difundidas por primera vez de manera pública podrían arrojar nueva luz sobre los vínculos que mantuvo el condenado agresor sexual Jeffrey Epstein.

    En las fotografías del patrimonio de Epstein, publicadas este viernes 12 de diciembre por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, aparecen el actual presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump; su exasesor en el primer mandato, Steve Bannon; el exmandatario Bill Clinton; y el magnate tecnológico Bill Gates.

    Leé además

    Los representantes Ro Khanna, Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene participaron en una conferencia de prensa en el Capitolio sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, 18 de noviembre de 2025.
    Estados Unidos

    Archivos de Jeffrey Epstein: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba publicación y proyecto va al Senado

    Por France 24
    Un manifestante sostiene un cartel relacionado con la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein frente al Capitolio de Estados Unidos.
    Estados Unidos

    Caso Epstein: cómo Donald Trump aún puede limitar las revelaciones

    Por France 24

    Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el ex secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers; el director de cine Woody Allen; y el expríncipe británico ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

    Allen-Epstein
    Esta foto publicada por los dem&oacute;cratas del Comit&eacute; de Supervisi&oacute;n de la C&aacute;mara de Representantes, sin fecha, muestra al fallecido financista Jeffrey Epstein (izq.) con el cineasta Woody Allen (der.) y una mujer cuyo rostro fue pixelado.

    Esta foto publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, sin fecha, muestra al fallecido financista Jeffrey Epstein (izq.) con el cineasta Woody Allen (der.) y una mujer cuyo rostro fue pixelado.

    Si bien estos nombres ya habían sido vinculados previamente con Epstein, es la primera vez que una serie de imágenes documenta de forma directa esas relaciones. Hasta ahora, solo se conocían algunas fotografías de Trump junto al financista en la década de 1990, antes de que Epstein muriera en prisión tras ser condenado por tráfico y abuso sexual de menores.

    En total, se trata de 19 imágenes que, según destaca el Comité, refuerzan que Epstein mantuvo en el pasado vínculos con una amplia gama de figuras poderosas y de alto perfil, hoy sometidas a un escrutinio riguroso en el Congreso.

    Clinton-Epstein
    Ghislaine Maxwell, segunda por la derecha, entre Bill Clinton (a la izquierda) y Jeffrey Epstein.

    Ghislaine Maxwell, segunda por la derecha, entre Bill Clinton (a la izquierda) y Jeffrey Epstein.

    Los detalles de las imágenes

    En una de las imágenes, en blanco y negro, Donald Trump aparece sonriendo junto a varias mujeres, cuyos rostros fueron censurados. Otras fotografías lo muestran de pie junto a Jeffrey Epstein y, en una tercera —más borrosa—, sentado junto a otra mujer, también con el rostro oculto y la corbata roja suelta. No está claro cuándo ni dónde fueron tomadas.

    La serie incluye además objetos hallados en el patrimonio de Epstein, entre ellos juguetes sexuales y un “condón Trump” con el rostro del ahora presidente y la leyenda “¡SOY ENORME!”.

    Trump-Condon

    “Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, afirmó en un comunicado el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión. “No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ya”, agregó.

    Los demócratas del Congreso señalaron que los rostros de las mujeres fueron censurados para proteger la identidad de las víctimas de Epstein.

    Embed

    Los giros de Trump frente al caso Epstein

    Trump y Epstein mantuvieron una relación de amistad durante la década de 1990 y comienzos de los 2000, aunque el magnate inmobiliario —que luego sería dos veces presidente— sostiene que rompió el vínculo antes de que Epstein se declarara culpable de cargos vinculados a prostitución. Trump ha negado de forma reiterada haber tenido conocimiento de los abusos y del tráfico sexual de menores atribuidos al financista.

    La difusión de estas imágenes se produce en un contexto de creciente presión en EE.UU. para la desclasificación total de los archivos del caso Epstein, hasta ahora divulgados solo de manera parcial.

    Durante la campaña de 2024, con la que regresó a la Casa Blanca, Trump prometió hacer pública esa información, aunque luego postergó su publicación.

    Embed - Nuevas fotos de Jeffrey Epstein reavivan preguntas sobre sus vínculos con Donald Trump

    No obstante, ante presiones tanto de demócratas como de republicanos, a fines de noviembre Trump ordenó al Partido Republicano respaldar la ley que obliga a la desclasificación completa. A partir de entonces, comenzó a correr un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia divulgue los documentos del caso.

    Según la estimación de un juez federal con acceso a los expedientes, la entrada en vigor de esa ley podría sacar a la luz unas 100.000 páginas de registros.

    Con Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

