    Chile elige un presidente de línea dura y se suma a sus vecinos latinoamericanos en su giro hacia la derecha

    Chile eligió al ultraderechista José Antonio Kast, convirtiéndose en el último país de América Latina en abandonar la izquierda. Mientras muchos votantes buscan soluciones a los problemas económicos, el presidente estadounidense Donald Trump también ha subido la apuesta al prometer retirar el apoyo estadounidense a algunos países si ganan las elecciones candidatos de izquierda

    José Antonio Kast en una selfie junto a Javier Milei.

    José Antonio Kast en una selfie junto a Javier Milei.

    FOTO

    France 24
    Por France 24

    Chile se convirtió en el último país latinoamericano en alejarse de la izquierda, luego de que los votantes, motivados por los temores a la delincuencia y la migración, eligieran el domingo a su primer líder de extrema derecha desde el fin de la dictadura militar en 1990.

    Este año, los líderes de izquierda no han ganado ninguna elección presidencial en América Latina, ya que los votantes, cansados de los problemas económicos y atraídos por la retórica de líderes fuertes como el presidente estadounidense Donald Trump o el mandatario antipandillas de El Salvador, Nayib Bukele, han optado por el cambio.

    Chile cerró la serie de cambios con la victoria del candidato antiaborto y firme contra la delincuencia José Antonio Kast, de 59 años, quien obtuvo el 58 % de los votos frente al 42 % de la izquierdista Jeannette Jara.

    “La victoria de Kast refleja en gran medida el desencanto con todos los grupos políticos tradicionales de Chile y América Latina”, señaló a la AFP el analista Michael Shifter, del centro de estudios Diálogo Interamericano.

    En octubre, Bolivia puso fin a dos décadas de gobierno socialista, con el conservador proempresarial Rodrigo Paz asumiendo el mando en medio de la peor crisis económica del país en décadas.

    También en Perú asumió el cargo el político anticrimen José Jeri, de 39 años, quien reemplazó a la destituida Dina Boluarte, acusada de corrupción y aumento de la criminalidad.

    Más al norte, en Honduras, el conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, mantiene una ligera ventaja sobre otro candidato de derecha, Salvador Nasralla, mientras la izquierda gobernante se ubica en un distante tercer lugar.

    El presidente estadounidense ha intensificado su apoyo a aliados regionales y ha amenazado con recortar la ayuda a países como Argentina y Honduras si sus candidatos de izquierda no resultan electos.

    “Enemigos internos”

    Carolina Urrego-Sandoval, experta en relaciones internacionales de la Universidad de Los Andes, en Colombia, afirmó que Kast es producto de la creciente popularidad entre los votantes latinoamericanos y de otras regiones de las narrativas nacionalistas centradas en la seguridad y la amenaza de los “enemigos internos”.

    Kast centró su campaña en una plataforma contra el crimen y la inmigración, prometiendo luchar contra el “caos”. Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, muchos votantes perciben un aumento de la delincuencia y responsabilizan a los inmigrantes, especialmente a los provenientes de la crisis en Venezuela.

    “Son temas compartidos con otros países de la región y, en la medida en que dominan la agenda en América Latina, benefician a la derecha”, señaló Michael Shifter.

    Un ejemplo de ello es Bukele, popular pese a las críticas sobre derechos humanos, por haber reducido drásticamente los delitos violentos en uno de los países más peligrosos del mundo.

    El propio Kast visitó El Salvador el año pasado y recorrió la prisión “antiterrorista” CECOT de Bukele, una estrategia pensada para generar resonancia entre los votantes chilenos.

    Rodrigo-Paz
    Bolivia puso fin a dos décadas de gobierno socialista este año con la elección del conservador proempresarial Rodrigo Paz.

    Bolivia puso fin a dos décadas de gobierno socialista este año con la elección del conservador proempresarial Rodrigo Paz.

    Sin garantía

    Los analistas advierten que el giro hacia la derecha en América Latina podría no ser duradero.

    “Más que un cambio ideológico, estamos viendo un patrón de rechazo a los gobiernos que no ofrecen resultados”, afirmó Michael Shifter. “Los chilenos, como otros latinoamericanos, son pragmáticos y quieren ver qué tipo de gobiernos funcionan para ellos. Si fracasan, no hay garantía de que esta tendencia, este cambio en Chile y en la región, vaya a durar mucho tiempo”.

    La presidenta izquierdista de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el resultado de las elecciones en Chile debería provocar “reflexión” entre la izquierda latinoamericana. Geopolíticamente, la extrema derecha en Chile podría acelerar un regreso al intervencionismo estadounidense en la región, donde cada vez más líderes se alinean con Trump, señaló Guillaume Long, investigador principal del Centro de Investigación Económica y Política en Washington.

    Sin embargo, hay límites: incluso Kast probablemente no seguirá el ritmo de Trump respecto a China, un importante socio comercial y de inversión para Chile, agregó Long.

    Kast realizará su primer viaje al exterior como presidente electo a Argentina, donde se reunirá con el presidente libertario Javier Milei.

    FUENTE:FRANCE24

