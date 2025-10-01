Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envió de una nueva y mayor fuerza en Haití.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el martes 30 de setiembre una propuesta de Estados Unidos (EE.UU.) para transformar y aumentar el tamaño de la misión de seguridad internacional para combatir las bandas armadas en Haití .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las pandillas han tomado el control de casi toda la capital de Haití, Puerto Príncipe, en un conflicto que ha obligado a unos 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares y ha provocado una hambruna.

Conflicto en Medio Oriente Tensión en la ONU: Benjamín Netanyahu negó genocidio en Gaza y Uruguay permaneció en la sala durante su discurso

Venezuela Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal” en su contra, mientras amplía su movilización

Concretamente, la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada por Kenia se convertirá en la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF). Estará dirigida por un grupo de representantes de los países que han aportado personal, además de EE.UU. y Canadá.

“Esta dramática expansión de la violencia de las bandas ha puesto en peligro la propia existencia del Estado haitiano”, declaró ante el Consejo de Seguridad el embajador de EE.UU. ante la ONU , Mike Waltz.

Rusia, China y Pakistán se abstuvieron en la votación sobre la medida presentada por EE.UU. y Panamá. Los trece otros miembros del Consejo votaron a favor.

Embed - ONU alerta sobre falta de financiación para atender crisis interna en Haití • FRANCE 24 Español

Un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares

La GSF debería contar con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según la resolución adoptada.

La MSS, que termina su actual mandato el próximo jueves, proyectaba alcanzar los 2.500 integrantes, pero finalmente se quedó en 970 miembros, en su mayoría procedentes de Kenia.

“La votación de hoy es un reconocimiento de que, debido a la falta de un verdadero reparto de la carga, la comunidad internacional no ha logrado llevar a cabo una misión adecuada a su propósito. Carecía de la escala, el alcance y los recursos necesarios para luchar contra las bandas y restablecer un nivel básico de seguridad en Haití”, afirmó Mike Waltz.

La nueva misión seguirá contando con el apoyo de los efectivos policiales de Kenia, y de otras naciones centroamericanas y caribeñas.

Sin embargo, la GSF contiene un gran interrogante: no está garantizada su financiación. De hecho, la resolución especifica que “el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias” de los Estados que quieran participar.

Embed - La ONU alerta sobre el aumento de la violencia en Haití • FRANCE 24 Español

Críticas por parte de Rusia y China

Rusia y China criticaron a EE.UU., acusándolo de no haber detenido el flujo ilícito de armas hacia Haití desde EE.UU. y de no haber proporcionado fondos suficientes para la misión de la MSS.

También afirmaron que EE.UU. había apresurado una resolución que era ambigua en varias cuestiones críticas, incluidas las normas de combate.

“Seamos francos, si ese contribuyente no proporcionó los fondos prometidos para la MSS, ¿qué garantías hay de que las cosas serán diferentes con esta nueva misión?”, preguntó el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, quien describió el dinero necesario para Haití como muy modesto en comparación con los esfuerzos financieros concedidos por algunos países para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

También se hizo eco de la preocupación expresada el sábado 27 de septiembre por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, sobre cómo EE.UU. podría interpretar el mandato del GSF.

“No tenemos ninguna certeza de que los autores del texto de hoy no vayan a inventar algún tipo de forma, entre comillas “creativa”, de vincular su actividad militar con la supuesta lucha contra los cárteles de la droga”, dijo Nebenzia.

Por su parte, el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, dijo que Beijing no quiso vetar la resolución, pero expresó dudas sobre como funcionará la GSF.

“Esto representa la máxima buena voluntad que China podía demostrar. Al mismo tiempo, debemos señalar que nuestras preguntas y preocupaciones siguen vigentes. Estamos profundamente preocupados por el funcionamiento y las perspectivas de la GSF”, añadió.

Embed - Laurent Saint-Cyr, nuevo líder de transición de Haití • FRANCE 24 Español

La presidencia haitiana saludó la decisión

Por su lado, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, aplaudió la decisión.

Laurent Saint-Cyr “se alegró de constatar” que las gestiones realizadas ante sus socios internacionales, especialmente durante las reuniones bilaterales celebradas al margen de la cumbre de la ONU “han tenido una acogida favorable”.

“Este voto marca un giro decisivo en la lucha contra los grupos criminales armados que ponen de luto a nuestras familias, paralizan nuestra economía y amenazan el futuro de nuestra nación”, subrayó Laurent Saint-Cyr.

Además, hizo un “llamado solemne a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que apoyen sin fisuras la puesta en marcha rápida y eficaz” de la dicha fuerza de seguridad para que “entre en funcionamiento sin demora”.

La Organización de los Estados Americano (OEA) también celebró la decisión tomada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Su secretario general, Albert Ramdin, la calificó de “paso vital hacia el restablecimiento de la paz y la seguridad” en Haití.

“Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en apoyo de este mandato y en pro de soluciones duraderas para Haití y de un futuro más esperanzador para el pueblo haitiano”, agregó.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24