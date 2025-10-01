  • Cotizaciones
    miércoles 01 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envió de una nueva y mayor fuerza en Haití

    El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una propuesta de Estados Unidos para transformar la actual misión de seguridad internacional en Haití en una nueva, con mayores efectivos de seguridad, para combatir las pandillas que hunden el país caribeño en la violencia. El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, celebró la decisión

    Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envió de una nueva y mayor fuerza en Haití.

    Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envió de una nueva y mayor fuerza en Haití.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el martes 30 de setiembre una propuesta de Estados Unidos (EE.UU.) para transformar y aumentar el tamaño de la misión de seguridad internacional para combatir las bandas armadas en Haití.

    Las pandillas han tomado el control de casi toda la capital de Haití, Puerto Príncipe, en un conflicto que ha obligado a unos 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares y ha provocado una hambruna.

    Leé además

    Yvan Gil en la ONU.
    Video
    Venezuela

    Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal” en su contra, mientras amplía su movilización

    Por France 24
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Tensión en la ONU: Benjamín Netanyahu negó genocidio en Gaza y Uruguay permaneció en la sala durante su discurso

    Por  France 24 , RFI  y Redacción Búsqueda

    Concretamente, la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada por Kenia se convertirá en la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF). Estará dirigida por un grupo de representantes de los países que han aportado personal, además de EE.UU. y Canadá.

    “Esta dramática expansión de la violencia de las bandas ha puesto en peligro la propia existencia del Estado haitiano”, declaró ante el Consejo de Seguridad el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

    Rusia, China y Pakistán se abstuvieron en la votación sobre la medida presentada por EE.UU. y Panamá. Los trece otros miembros del Consejo votaron a favor.

    Embed - ONU alerta sobre falta de financiación para atender crisis interna en Haití • FRANCE 24 Español

    Un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares

    La GSF debería contar con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según la resolución adoptada.

    La MSS, que termina su actual mandato el próximo jueves, proyectaba alcanzar los 2.500 integrantes, pero finalmente se quedó en 970 miembros, en su mayoría procedentes de Kenia.

    “La votación de hoy es un reconocimiento de que, debido a la falta de un verdadero reparto de la carga, la comunidad internacional no ha logrado llevar a cabo una misión adecuada a su propósito. Carecía de la escala, el alcance y los recursos necesarios para luchar contra las bandas y restablecer un nivel básico de seguridad en Haití”, afirmó Mike Waltz.

    La nueva misión seguirá contando con el apoyo de los efectivos policiales de Kenia, y de otras naciones centroamericanas y caribeñas.

    Sin embargo, la GSF contiene un gran interrogante: no está garantizada su financiación. De hecho, la resolución especifica que “el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias” de los Estados que quieran participar.

    Embed - La ONU alerta sobre el aumento de la violencia en Haití • FRANCE 24 Español

    Críticas por parte de Rusia y China

    Rusia y China criticaron a EE.UU., acusándolo de no haber detenido el flujo ilícito de armas hacia Haití desde EE.UU. y de no haber proporcionado fondos suficientes para la misión de la MSS.

    También afirmaron que EE.UU. había apresurado una resolución que era ambigua en varias cuestiones críticas, incluidas las normas de combate.

    “Seamos francos, si ese contribuyente no proporcionó los fondos prometidos para la MSS, ¿qué garantías hay de que las cosas serán diferentes con esta nueva misión?”, preguntó el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, quien describió el dinero necesario para Haití como muy modesto en comparación con los esfuerzos financieros concedidos por algunos países para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

    También se hizo eco de la preocupación expresada el sábado 27 de septiembre por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, sobre cómo EE.UU. podría interpretar el mandato del GSF.

    “No tenemos ninguna certeza de que los autores del texto de hoy no vayan a inventar algún tipo de forma, entre comillas “creativa”, de vincular su actividad militar con la supuesta lucha contra los cárteles de la droga”, dijo Nebenzia.

    Por su parte, el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, dijo que Beijing no quiso vetar la resolución, pero expresó dudas sobre como funcionará la GSF.

    “Esto representa la máxima buena voluntad que China podía demostrar. Al mismo tiempo, debemos señalar que nuestras preguntas y preocupaciones siguen vigentes. Estamos profundamente preocupados por el funcionamiento y las perspectivas de la GSF”, añadió.

    Embed - Laurent Saint-Cyr, nuevo líder de transición de Haití • FRANCE 24 Español

    La presidencia haitiana saludó la decisión

    Por su lado, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, aplaudió la decisión.

    Laurent Saint-Cyr “se alegró de constatar” que las gestiones realizadas ante sus socios internacionales, especialmente durante las reuniones bilaterales celebradas al margen de la cumbre de la ONU “han tenido una acogida favorable”.

    “Este voto marca un giro decisivo en la lucha contra los grupos criminales armados que ponen de luto a nuestras familias, paralizan nuestra economía y amenazan el futuro de nuestra nación”, subrayó Laurent Saint-Cyr.

    Además, hizo un “llamado solemne a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que apoyen sin fisuras la puesta en marcha rápida y eficaz” de la dicha fuerza de seguridad para que “entre en funcionamiento sin demora”.

    La Organización de los Estados Americano (OEA) también celebró la decisión tomada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

    Su secretario general, Albert Ramdin, la calificó de “paso vital hacia el restablecimiento de la paz y la seguridad” en Haití.

    “Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en apoyo de este mandato y en pro de soluciones duraderas para Haití y de un futuro más esperanzador para el pueblo haitiano”, agregó.

    Con Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Junta de Transparencia y Etica Publica en la sede de la Corporacion Nacional para el Desarrollo en Montevideo.

    Con el Presupuesto planteado por el gobierno será “imposible” que la “junta anticorrupción” funcione en 2026

    Por Guillermo Draper
    Obra del Ferrocarril Central en el barrio Capurro.

    Grupo francés NGE anunciará la compra de la constructora uruguaya Saceem

    Por Redacción Búsqueda
    El Gran Premio Ramírez del 2018 en el Hipódromo de Maroñas.

    Hípica: consultoría para el MEF ve “progreso” del sector y sugiere rever el contrato con Codere

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del FMI en Washington. 

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau