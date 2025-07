Dolor en Hollywood: murió Julian McMahon, estrella de ‘Nip/Tuck’

Hijo del ex primer ministro de Australia, Sir William McMahon, Julian había comenzado su carrera pública en el modelaje a finales de la década de 1980, antes de dar el salto a la televisión australiana con papeles menores en telenovelas como Home and Away y The Power, The Passion. Su carisma, sumado a una presencia magnética frente a cámara, le abrió las puertas del mercado internacional a comienzos de los años 2000.