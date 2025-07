Donald Trump amenaza con aranceles del 10% a países alineados con los BRICS y desata tensiones globales; China y Rusia llaman a la calma

Aunque el texto evitó mencionar directamente a EE.UU. o al expresidente Donald Trump , el líder republicano pareció darse por aludido y respondió con una amenaza explícita desde su red Truth Social: “A cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS se le cobrará un arancel ADICIONAL del 10%. No habrá excepciones a esta política”, escribió.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había anticipado que a partir del 1º de agosto Washington aplicará aranceles a aquellos socios con los que no haya alcanzado acuerdos comerciales satisfactorios.

“China ha declarado repetidamente que las guerras comerciales no tienen ganadores y que el proteccionismo no es el camino a seguir”, señaló la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning. “El grupo BRICS no busca confrontación entre bloques ni va dirigido contra ningún país en particular”, agregó.

Desde Moscú, la respuesta fue en la misma línea. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la cooperación dentro del bloque “nunca estuvo ni estará dirigida contra terceros países”, según citaron agencias de noticias rusas.

Embed - Cumbre BRICS en Río de Janeiro: multilateralismo, cooperación y poder económico

Ausencias en Río de Janeiro

Los BRICS, considerado como un contrapeso frente al poder de EE.UU. y Europa occidental, se han ampliado recientemente a 11 países y representan casi la mitad de la población mundial y cerca del 40% del PIB.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el lunes que “el sur global tiene condiciones de liderar el nuevo paradigma de desarrollo, sin repetir los errores del pasado”.

En esta cumbre destacan ausencias notables, como la del presidente chino Xi Jinping, el iraní, Masud Pezeshkian, y el ruso, Vladimir Putin, objeto de una orden de captura internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Los BRICS pidieron además el domingo un “cese del fuego inmediato, permanente e incondicional” y una “retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza”.

También condenaron “los ataques militares” de junio por parte de Israel y EE.UU. contra Irán, miembro del bloque, sin nombrar a estos dos países.

Inteligencia artificial

El grupo emitió una declaración específica sobre la inteligencia artificial que apoya “firmemente el derecho de todos los países de usufructuar” sus beneficios y “establecer sus propias estructuras regulatorias” sobre esta tecnología.

Se espera que los BRICS publiquen este lunes textos conjuntos sobre cambio climático -tema clave para Brasil, que este año acogerá la COP30 en la ciudad amazónica de Belém-, y cooperación sanitaria.

Desde 2023, la lista de socios de los BRICS se ha ampliado a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, incorporados al grupo fundado en 2009 para reforzar el llamado sur global.

Con AFP

FUENTE:RFI