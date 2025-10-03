Donald Trump declara a Estados Unidos en “conflicto armado” con los cárteles de la droga

Estados Unidos está enfrascado en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, declaró Donald Trump en un comunicado enviado por el Pentágono al Congreso, que pretende respaldar legalmente las recientes operaciones de Washington frente a las costas de Venezuela

A finales de agosto, varios buques militares estadounidenses fueron desplegados en el Mar Caribe, causando la destrucción de al menos tres embarcaciones en la zona. En Estados Unidos (EE.UU.), como lo exige la ley en caso de uso de la fuerza, la presidencia estadounidense acaba de enviar un memorando al Congreso.

Según este memorando, Donald Trump ha “determinado” que EE.UU. es parte en un conflicto armado contra grupos no estatales hostiles, informa nuestro corresponsal especial en Washington, Vincent Souriau .

El texto considera que EE.UU. ha alcanzado un umbral crítico que requiere el uso de la fuerza, tanto para defenderse como a otros contra lo que la Casa Blanca describe como “repetidos asaltos de organizaciones designadas como terroristas”.

Durante semanas, legisladores estadounidenses han exigido explicaciones y una base legal para justificar los ataques contra varias embarcaciones frente a las costas de Venezuela, que resultaron en la muerte de al menos diecisiete personas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, los expertos legales se muestran escépticos, dado que el informe no cita a ninguna organización específica y resulta difícil atribuir acciones coordinadas contra los intereses estadounidenses a los cárteles de la droga.

La oficina presidencial responde que el narcotráfico causa la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año, pero no proporciona ninguna evidencia sobre cómo estos traficantes usarían la fuerza contra EE.UU.