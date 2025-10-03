  • Cotizaciones
    viernes 03 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Donald Trump declara a Estados Unidos en “conflicto armado” con los cárteles de la droga

    Estados Unidos está enfrascado en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, declaró Donald Trump en un comunicado enviado por el Pentágono al Congreso, que pretende respaldar legalmente las recientes operaciones de Washington frente a las costas de Venezuela

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A finales de agosto, varios buques militares estadounidenses fueron desplegados en el Mar Caribe, causando la destrucción de al menos tres embarcaciones en la zona. En Estados Unidos (EE.UU.), como lo exige la ley en caso de uso de la fuerza, la presidencia estadounidense acaba de enviar un memorando al Congreso.

    Según este memorando, Donald Trump ha “determinado” que EE.UU. es parte en un conflicto armado contra grupos no estatales hostiles, informa nuestro corresponsal especial en Washington, Vincent Souriau .

    Leé además

    La DEA se sumó en mayo a la búsqueda de Sebastián Marset.
    Seguridad Pública

    Con el objetivo de acelerar la captura de Marset, la Policía tendrá una reunión con el jefe regional de la DEA

    Por Redacción Búsqueda
    El humo se eleva en la Torre de La Meca tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de setiembre de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    El plan de Donald Trump para Gaza: Hamás dice que necesita más tiempo

    Por France 24

    El texto considera que EE.UU. ha alcanzado un umbral crítico que requiere el uso de la fuerza, tanto para defenderse como a otros contra lo que la Casa Blanca describe como “repetidos asaltos de organizaciones designadas como terroristas”.

    Durante semanas, legisladores estadounidenses han exigido explicaciones y una base legal para justificar los ataques contra varias embarcaciones frente a las costas de Venezuela, que resultaron en la muerte de al menos diecisiete personas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, los expertos legales se muestran escépticos, dado que el informe no cita a ninguna organización específica y resulta difícil atribuir acciones coordinadas contra los intereses estadounidenses a los cárteles de la droga.

    La oficina presidencial responde que el narcotráfico causa la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año, pero no proporciona ninguna evidencia sobre cómo estos traficantes usarían la fuerza contra EE.UU.

    Embed - Informe desde Caracas: Gobierno venezolano denuncia "acoso militar" de EE. UU. • FRANCE 24

    Venezuela lanza ejercicios militares en respuesta a operaciones de EE.UU.

    En Estados Unidos, la Constitución establece que solo el Congreso tiene la autoridad para declarar la guerra, lo que arroja aún más dudas sobre la validez de una declaración tan amplia de ”conflicto armado".

    Washington ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su gobierno de dirigir una vasta organización de tráfico de drogas hacia EE.UU.

    Caracas niega enérgicamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, que considera una “amenaza militar”, ha lanzado ejercicios militares y la movilización de reservistas.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    La situación en Medio Oriente ocupa parte de la agenda del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad

    Sistema político unifica discurso frente al atentado a Mónica Ferrero, aunque oposición pide más acción

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Por su rol “social”, el BROU mantiene todas las sucursales; “una gran cantidad” son deficitarias

    Por Ismael Grau
    Fiscalía

    Pedro Bordaberry propuso volver “al viejo Código del Proceso Penal” para dar más garantías

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda